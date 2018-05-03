Ольга Шишанова

РГП “Казгидромет” вынуждено сокращать периоды натурных наблюдений на территории Каспийского моря. Причина проста и вместе с тем не может не настораживать - Каспий неумолимо, хоть и частично, продолжает высыхать



Как известно, в сферу деятельности Казгидромета в Каспийском регионе входит выполнение государственной программы по ведению гидрометеорологического мониторинга казахстанского сектора Каспийского моря, одной из основных задач которой и является проведение систематических режимных наблюдений за гидрометеорологическими характеристиками региона.

Однако из-за того, что с 2005 года фоновый уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению, то сегодня прибрежные морские наблюдения ведутся только на четырех гидрометеорологических станциях (Пешной, остров Кулалы, Форт-Шевченко, Актау) и шести морских гидрометеорологических постах (Жанбай, Иголкинская банка, Фетисово, Курык, Саура и Песчаный).

Все это не может не вести к уменьшению охвата ведения мониторинга, причем не только фонового (загрязнение биосферы и тенденции изменения этого явления), но и состояния атмосферного воздуха и осадков, ледяного покрова, радиационного мониторинга и качества поверхностных вод.

Между тем, по данным Национальной гидрометеорологической службы РК, падение уровня Каспия, начавшееся в 2005 году, сейчас достигло 108 сантиметров. Сильнее всего при этом водная поверхность моря сократилась в основном за счет мелководной северо-восточной части. Анализ космических снимков показал, что в этой части моря береговая линия отступила более чем на 20 километров, что и вызвало трудности с выполнением натурных наблюдений, и в марте прошлого года сотрудникам метеослужбы пришлось закрыть еще одну точку - пост “Каламкас”. Впрочем, и на остальных вышеперечисленных точках наблюдения проблемы с ведением мониторинга только усиливаются.

Проблема невозможности дополнительного отслеживания метеоданных усугубляется еще и тем, что обмен морскими гидрометеорологическими прогнозами и штормовыми предупреждениями проводится только в двустороннем формате - между Казгидрометом и Росгидрометом. Тогда как данных морских гидрометеорологических наблюдений со станций и постов Азербайджана и Ирана не поступает, а со стороны Туркменгидромета все происходит в одностороннем режиме - метеослужбы Казахстана и России отправляют им данные своего мониторинга, но и только.

И, кстати, именно россияне указали на уменьшение содержания кислорода в поверхностном слое воды Каспия, вызванное повышением температуры воды, при котором растворимость кислорода снижается. При этом содержание кислорода в подповерхностном слое, наоборот, повысилось, по-видимому, за счет активизации фотосинтеза, причиной которого также может быть повышение температуры воды. По мнению ученых, наблюдаемые изменения в кислородном режиме моря - одна из реакций Каспия на глобальное потепление.

Ко всему вышеперечисленному добавляется еще и проблема экологии Каспия именно в казахстанской части шельфа Каспия, имеющая “исторический характер”, поскольку берет свое начало со времен существования СССР.

Это бесхозные нефтяные скважины, пробуренные в прошлом столетии, часть из которых когда-то подтопило море, и вероятность разгерметизации которых очень высока. То есть не исключено попадание нефти из таких вот “фонящих” скважин в морскую и прибрежную зоны. Тем более что еще в 2010 году, когда проводились последние работы по их выявлению, насчитали почти две тысячи скважин, из которых с тех пор ликвидировали только 99 штук. Хотя со стороны Азербайджанского центра экологического прогнозирования исходит заявление, что “Каспий сейчас больше загрязняется сточными водами и технологическими предприятиями, нежели нефтью”.

Как бы там ни было, в Казахстане нет общественных механизмов реагирования на результаты мониторинга загрязнения экосистемы Каспия, потому что все данные используются только внутри различных министерств и ведомств, которые зачастую работают без всякого согласования между собой. Почему-то при этом нисколько не учитывается опыт западных стран, где есть НПО, которые имеют доступ к результатам мониторинга, проводимых экологами, госучреждениями, и оперативно реагируют на те или иные ЧП экологического характера, особенно касающиеся водных поверхностей.



Астана