ТОВАР-ДЕНЬГИ

КАЗАХСТАН ВЫСТУПАЕТ ЗА РЕАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Подробнее >>>
ИСТОРИЯ ВОДЫ

В АРАЛ “ВЫЛИЛИ” 8 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Морская болезнь Исследования

Ольга Шишанова
РГП “Казгидромет” вынуждено сокращать периоды натурных наблюдений на территории Каспийского моря. Причина проста и вместе с тем не может не настораживать - Каспий неумолимо, хоть и частично, продолжает высыхать

Как известно, в сферу деятельности Казгидромета в Каспийском регионе входит выполнение государственной программы по ведению гидрометеорологического мониторинга казахстанского сектора Каспийского моря, одной из основных задач которой и является проведение систематических режимных наблюдений за гидрометеорологическими характеристиками региона.
Однако из-за того, что с 2005 года фоновый уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению, то сегодня прибрежные морские наблюдения ведутся только на четырех гидрометеорологических станциях (Пешной, остров Кулалы, Форт-Шевченко, Актау) и шести морских гидрометеорологических постах (Жанбай, Иголкинская банка, Фетисово, Курык, Саура и Песчаный).
Все это не может не вести к уменьшению охвата ведения мониторинга, причем не только фонового (загрязнение биосферы и тенденции изменения этого явления), но и состояния атмосферного воздуха и осадков, ледяного покрова, радиационного мониторинга и качества поверхностных вод.
Между тем, по данным Национальной гидрометеорологической службы РК, падение уровня Каспия, начавшееся в 2005 году, сейчас достигло 108 сантиметров. Сильнее всего при этом водная поверхность моря сократилась в основном за счет мелководной северо-восточной части. Анализ космических снимков показал, что в этой части моря береговая линия отступила более чем на 20 километров, что и вызвало трудности с выполнением натурных наблюдений, и в марте прошлого года сотрудникам метеослужбы пришлось закрыть еще одну точку - пост “Каламкас”. Впрочем, и на остальных вышеперечисленных точках наблюдения проблемы с ведением мониторинга только усиливаются.
Проблема невозможности дополнительного отслеживания метеоданных усугубляется еще и тем, что обмен морскими гидрометеорологическими прогнозами и штормовыми предупреждениями проводится только в двустороннем формате - между Казгидрометом и Росгидрометом. Тогда как данных морских гидрометеорологических наблюдений со станций и постов Азербайджана и Ирана не поступает, а со стороны Туркменгидромета все происходит в одностороннем режиме - метеослужбы Казахстана и России отправляют им данные своего мониторинга, но и только.
И, кстати, именно россияне указали на уменьшение содержания кислорода в поверхностном слое воды Каспия, вызванное повышением температуры воды, при котором растворимость кислорода снижается. При этом содержание кислорода в подповерхностном слое, наоборот, повысилось, по-видимому, за счет активизации фотосинтеза, причиной которого также может быть повышение температуры воды. По мнению ученых, наблюдаемые изменения в кислородном режиме моря - одна из реакций Каспия на глобальное потепление.
Ко всему вышеперечисленному добавляется еще и проблема экологии Каспия именно в казахстанской части шельфа Каспия, имеющая “исторический характер”, поскольку берет свое начало со времен существования СССР.
Это бесхозные нефтяные скважины, пробуренные в прошлом столетии, часть из которых когда-то подтопило море, и вероятность разгерметизации которых очень высока. То есть не исключено попадание нефти из таких вот “фонящих” скважин в морскую и прибрежную зоны. Тем более что еще в 2010 году, когда проводились последние работы по их выявлению, насчитали почти две тысячи скважин, из которых с тех пор ликвидировали только 99 штук. Хотя со стороны Азербайджанского центра экологического прогнозирования исходит заявление, что “Каспий сейчас больше загрязняется сточными водами и технологическими предприятиями, нежели нефтью”.
Как бы там ни было, в Казахстане нет общественных механизмов реагирования на результаты мониторинга загрязнения экосистемы Каспия, потому что все данные используются только внутри различных министерств и ведомств, которые зачастую работают без всякого согласования между собой. Почему-то при этом нисколько не учитывается опыт западных стран, где есть НПО, которые имеют доступ к результатам мониторинга, проводимых экологами, госучреждениями, и оперативно реагируют на те или иные ЧП экологического характера, особенно касающиеся водных поверхностей.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 6102 раз Просмотров: 6102 опубликовал: Ruslan 14 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Май 2018 (94)
Апрель 2018 (154)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390