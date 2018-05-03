Сагымбай Козыбаев

Костры Большого террора Этот год - год 100-летия партии “Алаш” и образования правительства Алаш-Орды - первой в истории казахского народа национально-территориальной автономии. Ее провозгласили на Общеказахском съезде в Оренбурге (5-13 декабря 1917 г.).

На страну и ее читателей в связи с этой памятной датой обрушились тонны печатных материалов. Что же, вполне закономерно. Потомки отдают дань почести тем, чьи имена долгие десятилетия в советское время были под запретом, чьи деяния положили основу будущей независимости.

При этом озвучиваются различные архивные материалы - подготовительная работа по созданию партии “Алаш”, протоколы допросов осужденных, стенограммы заседаний отделений Алаш-Орды. Между строк - отзвуки тех трагических 20-30-х годов - десятки имен противоборствующих, мнения, неприглядные для других фигурантов заведенных дел, и, конечно же, доносы - прямые или косвенные.

Роль доносов в эпоху Большого террора - тема чрезвычайно щекотливая. Она порой в массовом сознании гиперболизирована не в меру. НКВД, кстати, особо не нуждался во всеобщем доносительстве, поскольку и так работал на полную катушку внесудебный порядок, а точнее - полное бесправие - “двойки”, “тройки”, трибуналы. Другое дело, что сталинская пропаганда нуждалась в этом мифе о доносах. Она спускала вниз ощущение круговой поруки, вязала им народ, заставляя членов семьи и близких публично отзываться нелицеприятно друг о друге и рукоплескать расстрелам. Так считают многие, в частности российский исследователь А. Тарасов.

Согласен с этим во многом. И я отношусь к сторонникам той позиции, что надо быть предельно осторожным при изучении архивов КГБ сталинского времени. Протоколы зачастую писались на ходу, обычным карандашом. Сами арестованные под неимоверными пытками давали следователям дезинформацию, стараясь запутать следствие. Делалось это с одной лишь целью - оберечь свои семьи, близких единомышленников.

Так, в протоколах допросов одного из духовных лидеров нации Елдеса Омарова (он один из семерки, составившей проект программы партии “Алаш” во главе с Алиханом Бокейхановым и один из пяти организаторов Общеказахского съезда в Оренбурге - Бокейханова, Байтурсынова, Дулатова, Дощанова, Омарова. - С.К.) немало разноречивой информации. И это можно понять. Омаров таким образом оберегал свою любимую жену Эльзу Вертэ, 12-летнего сына Генриха, других близких, товарищей по единомыслию. Уже в анкете первого допроса НКВД от 22 ноября 1937 года - на следующий же день после ареста - в графе о составе семьи он указывает “разведен”. Такую же ложную информацию он дает о своих партийных соратниках. И это несмотря на наличие доносчика, поспособствовавшего аресту Омарова.

Сегодня по архивным материалам можно вычислить доносчиков. Но имена их считаем неэтичным называть открыто. Есть понятие человеколюбия. Ведь живы дети и внуки этих лиц.

За мерзости предков нельзя мстить потомкам. Мир, насколько известно, исправляется силой молитв, а не кострами палачей.

Озаряя светом

В обиходной среде, бывает, пользуются некогда придуманным мною слоганом “Если нет в мозгу - не поможет и КазГУ”. Воспринимать выражение надо недвусмысленно, посколько сказано лишь к тому, что КазГУ - это ранг, должные традиции и эталон: здесь учат штучно.

В последние три-четыре года рейтинг флагмана вузов страны - Казахского национального университета аль-Фараби - неуклонно растет, теперь он в третьей сотне себе подобных во всем мире. А был как будто вчера в восьмой сотне, что тоже считалось престижным.

Подобный успех с неба ли свалился? Это заслуга многотысячного коллектива, где рука об руку идут былые устои и, как сегодня принято выражаться, инновации новейшего времени. Заслуга и ректора Галыма Мутанова, тринадцатого по счету руководителя вуза (основан в 1934 году), человека пытливого, неугомонного, неостанавливающегося на полпути, трезво просчитывающего каждый свой прогрессивный шаг. Он - человек новой формации, что всегда предполагает опережение времени.

Внешне преобразился сам уникальный студенческий городок. Гордо высится четырехэтажный дворец - библиотека, в нем проводятся самые знаковые мероприятия южной столицы. Появились медицинский факультет с аналогичным центром, где учат внедрению южнокорейского опыта тигра, плавательный бассейн имени своего же питомца - олимпийского чемпиона. С проспекта Тимирязева радует взор прохожего величественная арка с четырнадцатью греческими колоннадами, приглашая войти и осмотреться в молодежном городке у подножья столь же величественных гор.

Этим ограничусь, ибо разговор у меня несколько иного плана. Поэтического. Года три назад академик Г. Мутанов подарил мне книгу своих стихов на казахском языке, в переводе “Озаряя светом окружение”. Ее подготовил международный клуб Абая, который обосновался в Лондоне, в серии “Антология мирового искусства” под редакцией Роллана Сейсенбаева, видного писателя и талантливого переводчика абаевских “Гаклии” на русский язык. Книгу вскоре заметили, перевели и переиздали в Турции.

Галым Мутанович по образованию технарь, признан международным сообществом как выдающийся ученый в области высокоточной автоматической системы измерения. Мастер спорта по дзюдо - японскому боевому искусству.

А тут еще одно откровение - человек пишет стихи. Что же, подтвердилась истина: талантливый человек во всем талантлив.

Из-за скромности, да и сомневаясь, автор определенное время не раскрывал этого своего дарования. А стихи его в основе своей гражданственные. И оказались настолько песенными, что нашлись люди, пожелавшие переложить их на музыку. На днях встретил известного композитора Владимира Питерцева, бывшего своего шакирта, питомца факультета журналистики 80-х годов. Он и вручил мне свой диск со словами: “Саке, вы первый, кто получает этот презент из 14 песен на слова Галыма Мутанова. Оцените”.

Дома я прослушал мелодии, они меня задели, смею надеяться, что найдут отзвук в сердце благодарного слушателя. А за кадром остались другие поэтические творения автора. Тематика их более чем широкая. Поэт ведь не поэт, коль не заденет все струны души читателя. Одно из стихотворений Г. Мутанова носит, казалось бы, простое название “Лающая собака”. А смысл глубокий: праведного путника не остановить лаем шавки из подворотни. Иди же, озаряя лучом других. А лай, он и останется лаем.

Я человек казгушный. В вузе прошла вся сознательная жизнь, тому идет пятый десяток. Льстецом не числюсь. Чечевичной похлебкой не заманить. А потому воспользуюсь правом пишущего. Все же похвалу дают в долг, а лесть дарят. Коль не ошибаюсь, так выразился один из классиков. Интрига

Есть в газетной практике правило лида. Важно с первой строки захватывающе начать повествование. А еще лучше, когда правило лида выполняет одновременно и заголовок. Заголовок определяет читабельность издания, он - всегда интрига, дающая тональность газете.

Просматриваю “Экспресс К”, одну из старейшин отечественной прессы, бывшую до 1991 года “Ленинской сменой”. Автор этих строк в свое время как исследователь имел честь продлить ее рождение на пару лет, приурочив к новой дате выхода и специально подготовленную книгу. В последнее время газета обращает на себя внимание неординарными заголовками. Зачастую на свой лад переигрывает устоявшуюся идиому или известное выражение.

Здорово. Вот заголовки лишь наугад взятого одного номера (12 октября 2017 года): “Тюльпан или пропал”, “Морока в Марокко”, “Бывших оперов не бывает”, “Как с языка сняли”, “Футбол родился в Англии, а умер в Казахстане”. Попробуй, прочитав это, не уткнуться в текст.

Андрей Кратенко - один из талантливых журналистов. Достойно представляет многие годы Восточный Казахстан. Двадцатистрочная его заметка в вышеуказанном номере газеты “Тело всей жизни”. О чем она? Всего-то два-три абзаца. Расшифровка лида-заголовка: “Ну возьмите меня!” - приставала относительно молодая чаровница к случайным прохожим, предлагая свое тело. И ее таки взяли.

Интрига, она не только в личных отношениях. Она - соль и перец любой газеты. Этакая завлекаловка. Поморщи лоб, прежде чем взять в руки перо, и блюдо готово. Академик Галым Мутанов



Остановка

В одну из встреч с казахским Декартом, пиком мысли, с незабвенным Герольдом Карловичем (Бельгер), говорим о том о сем. В целом о том, что в мире и в родной стране происходит. Выше трех слов не поднялись: “Боже, какой бедлам!”. Об интеллигенции, своих зиялы қауым - “одно мыркымбайство!”.

Короче, мини-диалог старшего с младшим, по сути, брата с братом. Ничего плохого и недозволенного. Говорим о наболевшем, мы не крамольщики, скорее патриоты. Обоим хочется, чтобы всем без исключения, в основном простому люду, қарапайым халыққа, было хорошо и уютно. Чтобы праведного уважали, а не обижали.

Вместе с тем у Гер-аға немецкого вдоволь. Трудяжничество и педантизм при нем. Его от его станка - стола - незачем отрывать, каждая минута на счету. Потому спешно откланиваюсь.

Уже у порога останавливает: “Подожди, не торопись, кое-что тебе приготовил”.

Кое-что - это книга. Очередная. Он плодовит, многостаночник, в этом его смысл жизни.

В лифте, с четвертого бельгеровского этажа, открываю титульный лист. Ағай и в подписях был неистощим. Два слова: “Не останавливайся, бауырым!”.

Напутствие, бата по-казахски. То ли надо суетиться, то ли нет. Но уж точно: не стопорись, не тормози.

В любом случае кто-то и что-то нас в один миг остановит. А пока башка, руки на месте. И ноги держат. И лифт работает. Аллея правителей в Москве



Бронзы сияние

В России шумят. На ум приходит евтушенковское стихотворное лестницей: “Потеряла Россия в России Россию...”.

Нам бы теперь в своих ханах разобраться. А суть в следующем. В Москве появилась сановная бронзовая галерея руководителям земли русской - от древнерусских князей до деятелей революции. Все они кисти плодовитого Зураба Церетели. Последние семь его работ были торжественно открыты в ушедшем сентябре. Ими стали Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко и Горбачев. Ельцину просто не успели, он на очереди в начале следующего года. По заявлению Церетели.

Отношение российской общественности к этому событию разное. Но в одном все как бы сошлись - это призыв, чтобы молодежь изучала историю своей страны. Мол, как в других странах.

Нашел, однако, единичные примеры. В Турции, к примеру, культ Ататюрка. Практически по всей стране установлены ему памятники и бюсты, повсеместно развешаны портреты. Точного количества их никто не знает. Счет идет на десятки тысяч, если не на сотни. Один из таких огромных памятников я увидел еще издалека с борта теплохода в Эгейском море. С европейской стороны на горе близ Кушадасы. Знай, дескать, Европа.

В среднеазиатском регионе в Узбекистане разрастается культ Тимура. В Монголии - Чингисхана.

Нынешний год юбилейный, столетие Октябрьской революции на постсоветской территории. За это время руководителями Казахстана были... Кто? Вот это я и попытался выяснить опросным путем у первокурсников - вчерашних школьников.

Назвали в лучшем случае пять-шесть человек. Из 19. Молодежи невдомек имена С.С. Пестковского, Н.А. Акулова, М. Мырзагалиева, М.М. Костолевской, Г.А. Коростелева, В.И. Нанейшвили, Н.А. Скворцова, Г.А. Борнова, Ж. Шаяхметова, П.К. Пономаренко, Л.И. Брежнева, И.Д. Яковлева, Н.И. Беляева, И. Юсупова... Не говоря о том, какой след они оставили в истории Казахстана.

А что говорить о далекой старине. Есть же истоки. Просто так ничего не появилось. Оставили след в мировой хронике Золотая орда, Ногайский улус, Сибирское ханство. Была и государственность. Короче, есть что противопоставить в национальном плане из своей истории тем же князю Владимиру, Грозному, Тимуру. Попросить Церетели, чтобы создал галерею казахским ханам, счет которым идет на десятки. Вряд ли он справится.

Если серьезно, в этом необходимости нет. Такая идея со временем может возникнуть. Что не исключено. Но должен созреть и собственный Церетели.

Если Золотая орда, то исток - Жошы (Джучи), если Алаш-Орда - то Алихан Бокейхан. Назвал бы еще с десяток знаковых имен: Ногай, Едиге, Тохтамыс, Абылхаир, Кошим, Керей, Жанибек, Абылайхан, Кенесары...

Слов нет, вчерашнюю историю надо знать. Ее плюсы и минусы. Уметь гордиться, если есть чем. Уметь давать правильную оценку личности. Из состоявшейся песни и впрямь слов не выкинешь.





