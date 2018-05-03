Некоторые дают обещания ради удовольствия их нарушить



Свет и тени Роберта Мугабе Мало кто из нынешних молодых людей скажет, где находится африканская страна Зимбабве и что он вообще знает о ней. Может, кто и слышал о том, что страна эта чрезвычайно бедная и деньги в ней еще совсем недавно обесценивались с огромной быстротой - в 2008 году инфляция в Зимбабве доходила до... 80 миллиардов процентов. Абсолютный мировой исторический рекорд. В этом каждый может убедиться, набрав в поисковике слово “Зимбабве”.

Также, впрочем, каждый может узнать, кто же эти миллиарды процентов инфляции своей стране устроил. Это Роберт Габриель Мугабе, 93-летний президент этой страны (с 1987 года). По вероисповеданию - католик. Учился в иезуитской школе и по образованию - учитель. Основатель левонационалистического (маоистского) партизанского движения “Африканский национальный союз Зимбабве” (1963).

После прихода к власти установил однопартийную диктатуру. Известен гонениями на “белых фермеров” (2001) и критическими высказываниями в адрес США. В политике заявляет приверженность социализму через отказ от рыночной экономики по программе МВФ, выступает сторонником национализации промышленности и концепции “жестких цен” на жизненно необходимые товары.

На этой неделе президента вроде бы свергли. Местные генералы отстранили его от власти и объявили о конце “эры Мугабе”. Но почему мы сегодня о нем пишем? Быть может, потому, что каждый советский школьник в свое время знал (и до сих пор не может никак забыть), что есть в Африке такие смелые борцы с расизмом, апартеидом и колониализмом, как Нельсон Мандела, Роберт Мугабе, Джошуа Нкомо. Каждый школьник требовал, чтобы этих прекрасных людей освободили из тюрем, потому что белые колонизаторы их туда посадили за их борьбу со злом.

А ведь так оно и было. Англичане в те далекие 60-70-е годы господствовали в южной части Африки и политической независимости своим колониям не давали. Среди них была и Южная Родезия, впоследствии ставшая Республикой Зимбабве. Основной статьей дохода колонии был экспорт необработанного табака. Его плантациями владели белые колонизаторы-англичане. И советские школьники знали и даже представляли себе, как эти злыдни, стоя в своих пробковых шлемах, побивали стеками (короткими тонкими тростями с ременной петлей на конце) изнуренных рабочих-африканцев, заставляя их убирать табак на плантациях под палящим солнцем.

Мы отнюдь не ерничаем и не утрируем - именно так все и представлялось в те годы юным советским пионерам и комсомольцам! Это происходит там, в несчастной колонии Южной Родезии. И наверняка так оно и происходило на самом деле. Как англосаксы поступали с местным населением в своих колониях, известно неплохо. И Мандела, Мугабе, Нкомо были истинными героями, потому что боролись за то, чтобы избавить свои народы от этих хозяев в пробковых шлемах. И избавили.

Англичане ушли, их колониальная империя канула в Лету. К тому времени, когда Южная Родезия стала Зимбабве, многие школьники уже стали студентами, но и тогда эти молодые люди нисколько не сомневались в том, что теперь-то Зимбабве, сбросившая колониальное ярмо, построит совсем другую жизнь. Это было как советская молодежная мечта. В мире было зло, и злом этим были колонизаторы. Добро в образах Манделы, Мугабе и Нкомо зло победило. Мечта почти сбылась. Победившим зло осталось совсем чуть-чуть, чтобы обрести окончательное счастье. Что теперь-то могло им в этом помешать?

Но жизнь оказалась (как всегда!) не такой уж простой и честной. А мечта так и осталась мечтой. Выгнать надменных англичан в пробковых шлемах, как выяснилось, - это даже не полдела. Это намного проще, чем понять, а что же теперь делать? Для начала Мугабе и Нкомо стали делить власть, и образы их быстро побледнели. Стало непонятно - кто теперь зло, а кто добро.

Победил Мугабе, но Зимбабве из страны, когда-то кормившей половину Африки, превратилась во вторую Эфиопию, зависящую от иностранной продовольственной помощи. Фермы белых хозяев забросили, земли перестали обрабатывать. Слово “Зимбабве” превратилось в символ разрухи, голода и коррупции.

Бывший учитель по профессии и революционер по призванию Мугабе повторил типичный путь всех африканских диктаторов - успел стать тираном с безграничными полномочиями и полностью разрушить страну, которую когда-то называли “африканской Швейцарией”. Он собирался, по его же словам, оставаться правителем до ста лет, но пришли генералы и все испортили. Это тоже африканская политическая традиция. Единственным отступлением от нее можно считать лишь то, что Мугабе сохранили жизнь.

Гадать о том, куда теперь пойдет Зимбабве, не стоит. Пойдет тем же путем, что пошли все остальные ее соседи, - дележ власти, конфликты, бегство жителей, международная продовольственная помощь. Но мы сейчас не об этом. А о том, что закончилась эпоха. Понимаете, бывшие советские школьники? Планета Земля совершила еще один исторический оборот. А мечта так и осталась мечтой.