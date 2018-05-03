Айгуль Жилкишина

Вчера в 25-й алматинской гимназии имени Ильяса Есенберлина состоялось совещание по вопросам изучения французского языка в нашей стране. Казахстанскую сторону возглавила директор единственной в республике школы с углубленным изучением французского языка Газиза Абдыкалыковна Аманбай, французскую - Элен Беккер, координатор департамента французского языка в Азии, Африке и Океании



В Алматы госпожа Беккер прибыла с миссией ознакомления позиции французского языка в нашей стране. Ее интересовало, как и в каких условиях изучают этот предмет в школах, университетах и в представительстве Французского альянса. Госпожа Аманбай представила Элен Беккер гимназическую библиотеку для франкофонов и кабинеты, в которых школьники изучают язык Виктора Гюго.

Предметом переговоров обеих сторон стали методика и количество часов, отведенных в гимназии для изучения языка, а также методические пособия. В настоящее время в этой специализированной школе французский язык преподается за счет гимназического компонента (он существует только в гимназиях и лицеях РК), а это всего лишь четыре часа в неделю по государственному стандарту. Дело в том, что в этом году первые, вторые, пятые и седьмые классы переходят на новую систему образования, в которой не предусмотрено изучение французского языка. С 2018 года реформа обновленного содержания обучения коснется третьих, шестых и восьмых классов, а с 2019 года - всех параллелей школ нашей страны.

Сейчас ведутся переговоры с министром образования и науки РК об этих условиях и перспективах французского языка. Как известно, у нас в стране существует много университетов и классов в школах, где изучают этот язык, имеющий большое значение на международной арене. Кроме того, в Казахстане работает множество компаний из Франции, которые также выражают интерес, чтобы французский шел наравне с английским. Или как минимум имел статус второго иностранного языка. Учителя предложили приобщить к переговорам бывших выпускников 25-й гимназии, ныне работающих в различных сферах страны на высоких позициях - они могли бы поддержать франкофонию на государственном уровне.

Алматы - Ренн

Мы писали о международном соглашении о сотрудничестве между 25-й гимназией и военным лицеем Сан Сир. В ближайшее время срок договора истекает, и обе стороны надеются на продолжение сотрудничества по обмену школьников, так как связи уже налажены.

Параллельно с этим французские партнеры намерены искать для алматинской гимназии те государственные школы во Франции, где изучают русский язык. Элен Беккер предложила выбрать школу в городе Ренн. Отметим, что он имеет статус города-побратима Алматы. Ренн (иногда пишут Рен - от французского Rennes) расположен на западе Франции и является столицей региона Бретань. Госпожа Беккер отметила, школа именно в Ренне - это наилучший вариант для установления академических контактов, так как есть возможность использовать официальные связи города-побратима.



Фото Талгата Галимова