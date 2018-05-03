ТОВАР-ДЕНЬГИ

КАЗАХСТАН ВЫСТУПАЕТ ЗА РЕАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Подробнее >>>
ИСТОРИЯ ВОДЫ

В АРАЛ “ВЫЛИЛИ” 8 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Будущее франкофонов в Казахстане Исследования

Айгуль Жилкишина
Вчера в 25-й алматинской гимназии имени Ильяса Есенберлина состоялось совещание по вопросам изучения французского языка в нашей стране. Казахстанскую сторону возглавила директор единственной в республике школы с углубленным изучением французского языка Газиза Абдыкалыковна Аманбай, французскую - Элен Беккер, координатор департамента французского языка в Азии, Африке и Океании

В Алматы госпожа Беккер прибыла с миссией ознакомления позиции французского языка в нашей стране. Ее интересовало, как и в каких условиях изучают этот предмет в школах, университетах и в представительстве Французского альянса. Госпожа Аманбай представила Элен Беккер гимназическую библиотеку для франкофонов и кабинеты, в которых школьники изучают язык Виктора Гюго.
Предметом переговоров обеих сторон стали методика и количество часов, отведенных в гимназии для изучения языка, а также методические пособия. В настоящее время в этой специализированной школе французский язык преподается за счет гимназического компонента (он существует только в гимназиях и лицеях РК), а это всего лишь четыре часа в неделю по государственному стандарту. Дело в том, что в этом году первые, вторые, пятые и седьмые классы переходят на новую систему образования, в которой не предусмотрено изучение французского языка. С 2018 года реформа обновленного содержания обучения коснется третьих, шестых и восьмых классов, а с 2019 года - всех параллелей школ нашей страны.
Сейчас ведутся переговоры с министром образования и науки РК об этих условиях и перспективах французского языка. Как известно, у нас в стране существует много университетов и классов в школах, где изучают этот язык, имеющий большое значение на международной арене. Кроме того, в Казахстане работает множество компаний из Франции, которые также выражают интерес, чтобы французский шел наравне с английским. Или как минимум имел статус второго иностранного языка. Учителя предложили приобщить к переговорам бывших выпускников 25-й гимназии, ныне работающих в различных сферах страны на высоких позициях - они могли бы поддержать франкофонию на государственном уровне.

 


Алматы - Ренн
Мы писали о международном соглашении о сотрудничестве между 25-й гимназией и военным лицеем Сан Сир. В ближайшее время срок договора истекает, и обе стороны надеются на продолжение сотрудничества по обмену школьников, так как связи уже налажены.
Параллельно с этим французские партнеры намерены искать для алматинской гимназии те государственные школы во Франции, где изучают русский язык. Элен Беккер предложила выбрать школу в городе Ренн. Отметим, что он имеет статус города-побратима Алматы. Ренн (иногда пишут Рен - от французского Rennes) расположен на западе Франции и является столицей региона Бретань. Госпожа Беккер отметила, школа именно в Ренне - это наилучший вариант для установления академических контактов, так как есть возможность использовать официальные связи города-побратима.



Фото Талгата Галимова

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 6767 раз Просмотров: 6767 опубликовал: Ruslan 17 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Май 2018 (94)
Апрель 2018 (154)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390