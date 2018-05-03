Регина Пиотровская

Ежегодно около полутора тысяч детей в нашей стране остаются сиротами при живых родителях. Сейчас, по официальным данным, в Казахстане насчитывается от 34 до 36 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, только одна десятая часть этих детей передается на усыновление в приемные семьи. Мы писали о детских домах как о финансово невыгодных предприятиях - для налогоплательщиков. Разумеется, для тех, кто внутри этой системы, эти учреждения служат хорошей кормушкой. Однако у нас мало пишут о том, как складываются судьбы детдомовцев после совершеннолетия. А ведь около 60 процентов мальчиков, вышедших из детских домов, совершают уголовные преступления в первый же год после выпуска из детского дома, а девушки (около 40 процентов) начинают заниматься проституцией



Такое явление характерно не только для современного Казахстана. К примеру, по данным Генпрокуратуры РФ, только 10 процентов выпускников государственных детдомов и интернатов адаптируются к взрослой жизни, 40 процентов совершают преступления, еще 40 процентов становятся алкоголиками и наркоманами. Просто корень этого социального явления общий.

Чем отличались детские дома в Советском Союзе? Если в 30-е годы ХХ века их плохо оснащали, то и в военное, и в послевоенное время этим занимались очень основательно. Детей-сирот из детских домов “за уши тащили” как минимум до 7 класса включительно, чтобы потом они пошли в техникумы.

Тогда еще не было ПТУ, в то время существовали школы ФЗО (фабрично-заводского обучения) - низший (основной) тип профессионально-технической школы в советском государстве. Школы ФЗО существовали с 1940 по 1963 год и действовали на базе промышленных предприятий и строек в системе государственных трудовых резервов СССР.

Это означало, что максимальное количество детдомовцев учились до 10-го класса и дальше - прямая дорога в вуз. Почему прямая? Детей-сирот в институты принимали вне конкурса, им нужно было только не получать двойки. Будучи зачисленными, они сразу получали вне всяких очередей общежитие, стипендию, еду, их жизнь обеспечивалась до окончания вуза. После этого они направлялись на работу, и предприятие давало им жилье в первую очередь, вне конкурса. То есть их социальная судьба решалась уже другими административными инструментами: это и решения партии, и решения советской власти.

И главной задачей воспитателей детских домов было лишь дотащить своих питомцев до 18 лет и дать им жилье. Даже в советское время такое гарантированное обеспечение жилплощадью не вызывало однозначного одобрения. А сейчас, когда люди стали ожесточеннее, этот факт воспринимается гражданским миром очень остро - они завидуют детям-сиротам, когда те получают однокомнатную квартиру. К слову, эти дети часто не могут управиться с этой квартирой, у них нет навыков. Система сама порождает таких иждивенцев.

Дело в том, что та система, которую выбрали в военные годы и в период восстановления в послевоенное время, не функционирует в наше время. На полях сражений погибли миллионы защитников Родины, и по всей стране сиротами остались больше миллиона сирот. В то время государство проявляло заботу о человеческом потенциале - детях военных лет, сейчас это делается скорее по инерции. В наши дни распространено социальное сиротство, когда один или даже двое родителей ребенка живы. Кроме того, социальные условия изменились. Отметим, что 50-70 лет назад сама государственная система не способствовала тому, чтобы выпускники детских домов пополняли ряды преступного мира - и контроль был более эффективным, и социальная среда устроена иначе. Понятия “заслуги”, “справедливость”, “меритократия” работали как и социальные лифты.

В условиях сегодняшнего дня достижение социального успеха требует гораздо большего набора качеств, умений и настойчивости - кстати, не только для выпускников детских домов. Но тот принцип, взятый из советского времени, - социальный протекционизм - сейчас воспринимается сиротами иначе. Отсюда и несоответствие прежних принципов при других социальных порядках.



На всем готовом

“Они думают, все им должны”, - так характеризуют своих подопечных воспитатели детских домов. Педагогов опрашивали, какие недостатки существуют в сегодняшней системе “казенного воспитания”. Ответы неутешительны: государство выращивает лентяев и эгоистов, они очень хорошо знают свои права, государство слишком много тратит на таких детей, нужно больше приучать их к работе.

По мнению экспертов, система государственных детских домов порождает в воспитанниках детских домов инфантилизм и приспособленчество. Начнем с того, что возможность привлекать воспитанников к “выполнению хозяйственно-бытовых функций” запрещена законодательно. Они же сироты, у них и так тяжелая жизнь. “Им заняться нечем, здесь все за них делают, труд у нас запрещают”, - рассказывает педагог одного из детских домов.

Приведем данные исследований по РФ. В первые полгода любой выпускник казенного учреждения, если он не пошел учиться и работать, получает пособие в размере средней зарплаты по региону. “В среднем 27 тысяч, они их получают просто так. И как заставить их потом работать за десять?” - задают законный вопрос сотрудники.

Одна из воспитательниц рассказала, как бывшие воспитанники, получив по 55 тысяч рублей на зимнюю одежду, накупили на эти деньги смартфонов и телефонов, работать не пошли, а потом всю зиму ходили по снегу в кроссовках: “Хотя у всех и телефоны, и планшеты были - в прошлом году мы всем дарили на Новый год”.



Грань между

добром и злом

Забота о детях, которые остались без родителей, - это долг государства. Но какие формы и методы стоит применять, чтобы вырастить из них молодых людей, которые должны дальше пробивать себе дорогу в жизнь? Пример с животными, выросшими в питомниках, которых выпускают через какое-то время в условия дикой природы, в этом случае очень показателен. Те, кто не умеет самостоятельно добывать пищу, вскоре погибают. Или опять попадают в питомник.

И дети, выросшие в детских домах, оказываются в таком же положении: они знают, что им на счет “капают” деньги и у них по выходу из детского дома будет свое жилье. Поэтому политика “позитивной дискриминации”, когда социально уязвимым группам предоставляют особые преференции в сфере реализации социальных прав, оценивается экспертами как вредная по своим последствиям. Иными словами, эти льготы для детдомовцев оказываются для них же самих не благом, а злом.

Чрезмерная забота государства в отношении детей-сирот усиливает у них иждивенческие настроения. Кстати, это обостряет также социальную напряженность. Ведь в нынешних рыночных условиях многочисленные меры господдержки воспринимаются сверстниками, не имеющими в 18 лет собственной квартиры и льгот при поступлении в вуз, как несправедливые.

Российские эксперты приходят к выводу: “Каждый третий воспитанник детского дома через год после выпуска становится бомжем, каждый пятый - преступником, каждый десятый совершает самоубийство. Детдома стали “фабриками” по производству криминализированных личностей. И вопрос денег здесь не главный: подобные учреждения обеспечены лучше, чем многие российские семьи”. Отчего складывается такая ситуация с точки зрения психологов - в нашем следующем материале.