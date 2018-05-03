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Виртуальная экономика - реальный эффект Исследования

Алла Иванилова
Цифровые технологии повсеместно проникают во все сферы нашей жизни. Сегодня они являются важнейшим условием для успешного развития экономики. Переформатировать и вывести страну на новые рельсы призвана разрабатываемая программа “Цифровой Казахстан”

История цифровой трансформации Казахстана началась в 2013 году. Именно тогда приняли программу “Информационный Казахстан-2020”. В результате ее реализации в 2013-2015 годы республика в рейтинге Doing Business Всемирного банка 2017 года оказалась в списке первых 38 стран. Индекс электронного правительства (по методике ООН) в текущем году позволил войти в число первых 30 стран. Возросла доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети интернет, фиксированную телефонную связь и мобильные телефоны. Увеличился объем казахстанской блогосферы, а также доля организаций здравоохранения, подключенных к единой сети здравоохранения.
Но время не стоит на месте. Мир активно входит в эру цифровой глобализации. Так, в 2015 году объем мирового IT-рынка составил 3,5 триллиона долларов, или 4,8 процента к глобальному ВВП. Эксперты дают прогноз, что эти показатели будут только расти и к 2025 году составят треть мирового ВВП. Развитие и внедрение цифровых технологий является базовым критерием конкурентоспособности современных экономик.
 Базирующиеся в интернет-пространстве, но применяющиеся по всему миру технологии глобализируют мировую экономику. Стираются государственные границы, что снижает издержки по международным сделкам и транзакциям, создаются целые рынки и сообщества пользователей в глобальном масштабе, что гарантирует бизнесу огромную базу потенциальных клиентов и эффективные пути доступа к ним. С использованием цифровых платформ, таких как eBay, Amazon, Facebook и Alibaba, малый бизнес во всем мире превращается в “микротранснациональные компании”. 86 процентов стартапов имеют те или иные деловые отношения вне страны их “зарождения”, таким образом, открывая для себя новые горизонты. Иными словами, наступил момент, когда IT-сфера уже не рассматривается как отрасль экономики, а больше как вторая экономика, поскольку абсолютно все отрасли так или иначе зависят и развиваются благодаря информационным технологиям.
Учитывая это, в республике планируется принять новую программу “Цифровой Казахстан”, которая позволит преобразовать и повысить конкурентоспособность всех отраслей экономики - от добычи ресурсов до розничной торговли, включая правоохранительную систему, за счет повсеместного внедрения новых технологий. В целом запланировано более 130 мероприятий, которые, по мнения чиновников, поменяют облик страны. Одна из задач - создать “цифровой Шелковый путь”. Уже сегодня реализуется проект единого цифрового пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда войдут не только собственные наработки, но и новейшие мировые достижения. Пять стран обсуждают проекты по маркировке продукции, прослеживаемости товаров, развитию цифровых платежных систем, использованию торговых площадок в электроэнергетике и ряд других. Переход на “цифру” позволит решить ряд проблем. К примеру, прослеживаемость товаров сведет к минимуму серые схемы уклонения от таможенных платежей. Однако цифровая повестка будет реализовываться в странах ЕАЭС по-разному, но Казахстан, по словам чиновников, не допустит, чтобы она тормозила развитие собственного цифрового пространства. Делая общее дело, никто никого ждать не будет.
Наиболее активно в этом направлении движутся Россия и Казахстан. Наш северный сосед в этом году принял программу “Цифровая экономика”, до конца года в соответствии с поручением главы государства в Казахстане планируется принять программу “Цифровой Казахстан”. Оба документа схожи и послужат фундаментом для плодотворного сотрудничества. В следующем году в Казахстане планируется провести форум, посвященный теме цифровизации, в частности, созданию инновационной экосистемы для стартапов. Также на базе одного из объектов ЭКСПО-2017 создадут международный технопарк IT-стартапов. Он должен стать платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира. Для этого необходимы соответствующая инфраструктура и благоприятные условия, включая налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы. Также будет развиваться собственный научный и инновационный потенциал на базе вузов, Назарбаев Университета и ПИТ “Алатау”.

Казахстан в рейтинге Doing Business Всемирного банка в 2020 году должен находиться в списке первых 35 стран, а индекс электронного правительства (по методике ООН) в числе первых 25 государств. Доступность информационно-коммуникационной инфраструктуры в домохозяйствах Казахстана должна достигнуть ста процентов, а количество пользователей сети интернет - 75 процентов.

Астана

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Просмотрено: 5595 раз Просмотров: 5595 опубликовал: Ruslan 21 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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