Ольга Шишанова

В рамках цифровизации на базе Единой информационной системы социально-трудовой сферы Министерство труда и соцзащиты населения РК в ближайшее время запланировало реализацию нескольких проектов. Однако вряд ли все это может принести казахстанцам реальную, а не мифическую пользу в будущем



Начать хотя бы с того, что МТСЗН РК решило отказаться от ведения бумажных трудовых книжек. Идея не новая, за предыдущие четверть века она “посещала” чиновников минимум два раза. И оба раза, после многочисленных мытарств, обивания порогов различных архивов в надежде найти и получить справки с предыдущих мест работы легковерные поначалу казахстанцы требовали в итоге вернуть бумажный вариант подтверждения их трудового стажа.

Конечно, можно возразить, что, например, в 1997 году не было электронной биржи труда, не было системы ведения профиля работника и учета трудовых договоров е-HR, которые Минтруда собирается ввести буквально завтра, однако никто не даст гарантию, что со столь серьезным фактом, как учет трудодней миллионов граждан республики, в будущем не сыграют очередную шутку, “благодаря” которой им снова придется доказывать свое право на пенсию. В своих изысканиях Минтруда опирается, например, на такие факты, что сегодня в процедурах тех же госзакупок от поставщиков требуются сканированные трудовые книжки. Однако кто сказал, что это плохо? Что у потребителя будет больше уверенности в том, с кем он имеет дело? Однако при реализации вышеупомянутого проекта эти требования исключат. Пока, правда, все это планируется начать реализовывать в рамках ГЧП, причем в текущем году, по словам министра МТСЗН РК Тамары Дуйсеновой, работу уже начнут в одном пилотном регионе, а далее по результатам работы должна быть внедрена по всей стране. То, что на базе Единой электронной биржи труда создадут электронный учет трудовых договоров, что позволит отказаться от бумажных трудовых книжек, получать информацию о формальной занятости граждан, которая будет включать только дату заключения договора и вести профиль работника в онлайн-режиме, звучит слабым утешением. Тем более что реализация проекта потребует внесения изменений в Трудовой кодекс.

Вторым нововведением обещает стать Единая электронная биржа труда, которую планируют запустить с 1 января 2018 года по всему Казахстану в имеющихся 199 центрах занятости. Собственно, такие площадки подбора персонала давно существуют в больших городах стран СНГ, но и только. О том, чтобы найти подобным образом работу где-нибудь в глубинке, в заштатном городке и уж тем более в поселке или деревне, речи не идет. Вряд ли казахстанская биржа труда покажет лучшие ноу-хау, которые превзойдут те, что существуют сегодня в странах, давно занимающихся решением проблем трудоустройства десятков миллионов людей, а не тех нескольких миллионов, которые сегодня считаются трудоспособным населением Казахстана.

Упор при этом Минтруда собирается сделать на привлечение частных агентств занятости, забыв, однако, упомянуть при этом, во сколько обойдется казахстанцам такое трудоустройство в частном порядке. Потому как во всем мире частные агентства работают не из любви к ближнему, а исходя из коммерческих интересов. Никто не говорит, что это является неправильным или не соответствует духу рыночной экономики, вот неизвестно только откуда возьмутся немалые средства у вчерашнего безработного, чтобы даже потом “выкупить” свое такое трудоустройство.

Кто станет регулировать ценовую политику частных агентств по трудоустройству? Где гарантия того, что искомый специалист действительно окажется на нужном месте, и его не отодвинут те, у кого найдется больше денег, чтобы заплатить за трудоустройство? Не окажется ли нововведение рассадником коррупции?

Может, Минтруда стоит все-таки взять под свой контроль столь серьезную сферу, как трудоустройство граждан, пусть даже и через частные агентства? Как это происходит, например, в странах ЕС, где деятельность подобных заведений регламентируется строго установленными правилами муниципалитета, регулируется профсоюзами и т.п.

Что же касается стран ЕАЭС, то в той же Беларуси 1 января 2017 года создали Реестр агентств по трудоустройству, как частных, так и государственных, которые подчиняются единому органу управления при правительстве Республики Беларусь.

Казахстанская система спроса и предложения по рынку труда пока обходится запросами работодателей и представленными резюме ищущих работу на базе упомянутых центров занятости от МТСЗН РК, где персоналу платят зарплату за подбор и стыковку данных с обеих сторон.



Астана