Сначала искал брокера через интернет, сейчас - через Интерпол



Деньги на веру На недавно состоявшемся X Медиа Курултае в Алматы в рамках сессии на тему “Как повысить стоимость СМИ и привлечь инвесторов” выступил управляющий директор по развитию бизнеса Казахстанской фондовой биржи (KASE) Кайрат Турмагамбетов.

Он поделился с аудиторией информацией, как с помощью финансовых инструментов на казахстанском фондовом рынке компания может привлечь финансирование, в том числе с использованием акций и облигаций, и рассказал о способах выхода на фондовую биржу и этапах листинга, о преимуществах, которые, скажем, медиакомпания может в этом случае получить.

Кроме того, г-н Турмагамбетов посетовал на то, что доля индивидуальных инвесторов, то есть, нас с вами, граждан страны, на бирже очень и очень невелика, и причина этого - как бы вы думали? Ну конечно! Финансовая безграмотность казахстанцев.

Новость невеликая, особенно когда она звучит из года в год из уст представителей этого заведения. Но теперь уже и нас, журналистов, как бы призывают не только самим идти на KASE, нести туда свои деньги, играть, покупать акции, продавать и т.д., но и финансово образовывать других сограждан, чтобы они делали то же самое.

В общем-то в этом для представителя биржи нет ничего предосудительного, на то она и биржа, чтобы привлекать инвесторов.

Вот, например, каждый американец хотя бы раз инвестировал свои средства в инструменты фондового рынка. Даже домохозяйки предпочитают зарабатывать на бирже. С началом эпохи интернета количество таких женщин возросло, и сейчас, если верить статистике, практически 90 процентов всех неработающих американок торгуют на фондовых площадках!

Пользоваться возможностями финансовых рынков любят и в Японии, где существуют целые клубы домохозяек, торгующих, например, валютой через смартфоны. А в Германии одна 85-летняя пенсионерка настолько преуспела в биржевой торговле, что смогла за десять лет заработать около миллиона евро.

Говоря о распространенности биржевой торговли в США, просто невозможно не сказать, что ее популярность связана с хорошей информированностью населения на эту тему. Обучение азам финансовой грамотности начинается еще со школьной скамьи. Существуют специальные программы Департамента образования США, множество ресурсов в интернете, которые направлены на повышение финансового образования граждан.

Кроме того, немаловажным аспектом является то, что вся биржевая терминология имеет в своей основе английский язык. Например, слово “акции” в английском языке звучит как shares (доли) и без перевода понятно любому англоговорящему. Безусловно, это сильно облегчает понимание сути процессов, которые происходят на бирже.

Поэтому почти поголовно американцы имеют свой профиль на инвестиционных web-ресурсах, позволяющих покупать акции или заработать на разнице курсов валют. Становясь частными трейдерами, американцы пытаются защитить себя от инфляции и накопить себе на пенсию.

Ну ладно, чего тягаться с Америкой, давайте посмотрим на соседей. Если сравнивать степень участия людей в торговле ценными бумагами в Казахстане и России, то доля розничных инвесторов среди населения, вовлеченного в фондовый рынок, составляет 0,76 процента в России и 0,6 процента - в Казахстане. То есть в относительном отношении цифры почти одинаковые.

Однако в России 4,5 процента от доходов населения по оплате труда направлено на покупку ценных бумаг, тогда как в Казахстане этот коэффициент только 0,2 процента. Если допустить, что в Казахстане доля заработной платы, инвестированной в ценные бумаги, тоже достигла бы 4,5 процента, то объем инвестиций в ценные бумаги в этом году составил бы 594 миллиарда против 32,4 миллиарда тенге.

То есть казахстанцы по-прежнему больше доверяют банкам, чем брокерским компаниям. Так, например, россияне 67 процентов своих сбережений держат на депозитах в БВУ и 16 процентов - в ценных бумагах, тогда как казахстанцы 79 процентов хранят в банках и только шесть процентов - в акциях или облигациях.

По признанию самих же представителей KASE, биржа является слабым посредником для бизнеса. В листинге KASE на сегодняшний день 82 процента эмитентов на рынке акций и 24 процента эмитентов на рынке облигаций являются финансовыми или квазигосударственными компаниями. Частный же реальный сектор экономики занимает только 18 процентов на рынке акций и шесть процентов - на рынке облигаций KASE.

И, наконец, капитализация рынка акций составляет у нас 14,7 триллиона тенге, это около 30 процентов от ВВП страны. А в странах с развитой экономикой этот показатель может достигать 100 процентов и более. Например, в Сингапуре - 219, в Японии - 117, в Германии - 51 процент.

В наступающем году KASE исполняется 25 лет. И все эти годы она упрекает нас в том, что мы не особенно ей доверяем. Наверное, потому, что свои деньги считать не умеем?