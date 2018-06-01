Бывают истории в жизни,которые слагаются в Историю



День первого В праздничный день хочется говорить о праздничном. Это ведь вполне естественное и объяснимое состояние. Нет, не дифирамбы излагать и не петь хвалебные оды всему, что вокруг, но сказать правду, во всяком случае, ту правду, которую можно назвать светлой и жизнеутверждающей. Безусловно, есть такая правда, о которой в праздники не говорят и не пишут, и мы ее не чураемся, но сегодня не о ней.

Итак, у нас сегодня День Первого Президента, и установлен он в честь первых выборов Нурсултана Назарбаева, состоявшихся в 1991 году. Сейчас о них и о том, что тогда происходило, помнят все меньше и меньше. А уж в некоторых мемуарах и вовсе расписано такое, что диву даешься. Если учесть, что сами мы были свидетелями и в некотором смысле участниками происходившего в те годы, месяцы, дни.

А времечко-то было занятное. Это во многих воспоминаниях все выглядит как-то официозно-мемуарно, а в реальности все происходило как-то, извините за псевдокаламбур, не очень реально. Советский Союз в декабре 1991 года вроде бы еще был, но на самом деле никто не понимал, есть он или его уже нет. В Москве, в которой приходилось тогда бывать чуть ли не каждые две недели, происходило нечто фантасмагорическое...

Это сегодня мы чуть ли не детально знаем о том, что судьба Горбачева уже была решена и “команда Ельцина” делила портфели, должности, дралась за сферы влияния и расставляла своих людей, куда только можно было расставить. Это сегодня потоком идут воспоминания и расследования, в которых говорится и о том, что судьба Союза якобы тоже была решена, причем гораздо раньше. Чуть ли не за полтора десятка лет до 1991-го. А тогда никто ничего не ведал, и тихая паника разлилась по всем тогдашним коридорам власти - власти на всех уровнях.

Нурсултан Назарбаев, напомним, был в то время одним из немногих лидеров союзных республик, который не приветствовал моментальный распад огромной страны. А точнее, он был против этого. И неоднократно высказывался так и в беседах с нами, журналистами, во время поездок, в том числе и в Москву. Опасения его были не напрасны, и если бы (опять это вечно звучащее “если бы”...) можно было “развестись” так, как предлагал тогда он, то наверняка мы избежали бы очень многих потерь, издержек, нелепостей, которые имели место после Беловежской пущи.

Но произошло все так, как произошло. И мы остались не только с гигантским советским наследством (а оно было действительно гигантским, это надо признать), но и с гигантской неопределенностью и бесчисленными проблемами. Это сегодня некоторым совершенно “ясно”, что стране с такими запасами нефти, какие есть у Казахстана, особо-то и думать не стоило - что делать? Выбирай выгодных покупателей и продавай им черное золото, не заморачиваясь. Но все было далеко, далеко не просто.

И покупатели были разные, и условия ставили разные, и угрозы доходили с разных сторон (что, мол, “не с теми вы имеете дело”), в общем, все было в первый раз и идти по этому опасному неизведанному полю, по которому, как оказалось, мины и ловушки разной мощности были разбросаны в неведомых местах, было в первое время просто страшновато. Но идти было надо, и идти нужно было куда-то...

И так было не только с нефтью. Создать новое государство, это значит идти по минному полю всюду, куда бы ты ни пошел. Это значит попасть в другой мир, где все вокруг непонятно, еще призрачно, и все меняется так стремительно, что далеко не каждый успевает увидеть - где возник образ реальный, а где лишь фантом.

Хотим ли мы этим сказать о том (пусть не “в лобовую”), что новый лидер новой страны взял на себя всю ответственность, пролагая новый для нас курс? Что приходилось ему решать бесчисленные проблемы не только с бесчисленным количеством самых разных людей (и нахлынувших в страну “советников” и доброхотов), но и с огромным числом мировых лидеров, глав международных организаций и пр., и пр., и пр. Ну, судите сами. И попытайтесь представить, каково это было тогда.

Но сегодня праздник, оставим воспоминания на другой раз. А сегодня искренне хотим поздравить и Первого Президента РК, и нас с вами, дорогие сограждане. Поздравить с тем, что живем мы в стране, которую неслучайно уважают в мире и которая заслужила это уважение во многом благодаря своему первому президенту.