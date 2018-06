Регина Пиотровская

В наши дни в Европе и США внедряются совершенно извращенные стандарты жизни и поведения - как на государственном, так и общественном уровне. Сексуальные расстройства стали неотъемлемым элементом западного “культурного” кода. В этих странах отменяются понятия “отец” и “мать”, легализуются и поощряются однополая любовь и браки, а для малолетних детей становится нормой сексуальное “образование”. Нынешние “исконно демократические” государства потворствуют половым извращенцам и маньякам, тем самым увеличивая их число. Однако в последнее время очень модными стали другие скандалы - с сексуальными домогательствами



В прошлых номерах мы рассказали о крахе карьеры человека, которого во время церемоний вручения премии “Оскар” благодарили чаще, чем Бога, - Харви Вайнштейна. После увольнения этого самого влиятельного продюсера целый ряд высокопоставленных лиц вынужден был оставить свои должности в результате сексуальных скандалов. Среди них Роджер Эйлс, Билл О’Райли и Эрик Боллинг с Fox News, основатель сайта Ain’t It Cool News Гарри Ноулз и комик Билл Кросби, которого также обвиняли в сексуальном насилии.

При этом О’Райли заявлял, что это были “совершенно необоснованные претензии”. Боллинг также утверждал, что обвинения в его адрес были “лживыми и чудовищно несправедливыми”. Ноулз назвал выдвинутый против него иск “на 100 процентов неправдой”, после чего решил уйти с должности руководителя портала Ain’t It Cool News.

“Мужчины в Голливуде должны немедленно измениться! - сказала актриса Роуз Макгоуэн в интервью Hollywood Reporter. - Репутация Голливуда страдает от того, что его общество меняется, растет и взрослеет, в то время как поведение его мужчин - нет. Выглядит это не очень хорошо”. А Дженни Коннер, исполнительный продюсер серила “Девчонки” канала HBO, заявила в воскресенье New York Times: “Это поворотный момент. Пришло время посмотреть назад и сказать: с этого момента все будет по-другому!”

О том, что это не просто громкие слова, а начало новой кампании против неугодных персон, говорят следующие факты.

Паспорт

как повод

Вокруг еще одного известного голливудского актера несколько недель назад разгорелся сексуальный скандал. Стивена Сигала, прославившегося в кинобоевиках, обвинили в сексуальных домогательствах сразу три женщины. Против актера свои обвинения выдвинули две журналистки - Лиза Герреро и Дженни МакКарсы. По их словах, актер приглашал их на интервью в свой гостиничный номер, при этом был одет только в один халат, который периодически распахивался и обнажал гениталии актера.

Позже с похожими обвинениями выступила и актриса Рэй Дон Чонг. Сам актер, комментируя обвинения, не сильно сдерживался в словах, местами переходя на нецензурные слова. “Вы садитесь поболтать с милой девушкой о своем последнем фильме, думая, что ей нравится ваше творчество. И слышите какие-то чертовы грязные вопросы об отношениях с бывшей женой или “с кем бы вы хотели переспать?” Если им так интересна эта сторона жизни, шли бы в порнографию, а не в журналистику. А все эти обвинения - ложь и чепуха”, - заявил звезда боевиков. Напомним читателям, 3 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России американского актера и продюсера Стивена Сигала. Чем не повод для громкого скандала и полоскания имени в грязи?



Список

растет

Сексуальные домогательства влиятельных мира сего увеличиваются. Двое оскароносных актеров, голливудский режиссер и высокопоставленный американский журналист пополнили в последние дни список известных людей, которых обвиняют в сексуальных домогательствах. Актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман уже принесли публичные извинения после того, как против них выдвинули подобные обвинения.

Американский режиссер Тони Монтана утверждает, что Спейси распускал руки в 2003 году, схватив его за причинное место, когда они были в баре Coronet в Лос-Анджелесе. По его словам, у него после этого в течение полугода было посттравматическое расстройство.

Монтана рассказал изданию Radar, что ему на тот момент было уже за тридцать. Монтана дебютировал в режиссуре, сняв документальный фильм Overnight (2003 г.). Он обвинил Спейси после того, как малоизвестный американский актер Энтони Рапп заявил, что Спейси пытался его соблазнить, когда ему было 14 лет. Сам Спейси утверждает, что не помнит о такой встрече и “в ужасе” от обвинений.

Однако после этого против Спейси, дважды за свою карьеру получавшего “Оскара”, стали делать новые заявления, связанные с периодом, когда в 2004-2015 годах он руководил лондонским театром Old Vic. В частности, актер из Мексики Роберто Кавазос, сыгравший в нескольких пьесах, поставленных в Old Vic в тот период, заявил, что Спейси “постоянно охотился” на молодых актеров. Один мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал в программе Би-би-си, что в 1980-е, когда он был еще подростком, его пригласили провести выходные вместе с Кевином Спейси в Нью-Йорке. По его словам, Спейси пригласил его лечь в одну постель, но он отказался и спал на диване, однако, когда проснулся, обнаружил себя в объятиях Спейси.

Дастин Хоффман обвиняется в том, что в 1985 году он сексуально домогался стажерку во время съемок одного из фильмов с его участием. Писательница Анна Грэхэм Хантер заявила, что когда ей было 17 лет, Хоффман “облапал” ее и отпустил в ее адрес непристойный комментарий сексуального характера. “Он открыто заигрывал, схватил меня сзади, говорил со мной и при мне о сексе”, - рассказала она в интервью изданию “Hollywood Reporter”.

Хоффман после этого извинился, передав письменное заявление в газету: “Я чрезвычайно уважаю женщин и крайне огорчен, если какими-то своими действиями я поставил ее в неловкое положение. Приношу извинения. Я не такой”.

Именитый американский журналист Майкл Орескес покинул свой пост в крупнейшей некоммерческой сети “Национальное общественное радио” (NPR) после обвинений в том, что во время деловых встреч он лез с поцелуями к коллегам-женщинам без их согласия. 63-летний Орескес ранее работал в агентстве Ассошиэйтед пресс и в газете New York Times.

Обвинения против него выдвинули две женщины, давшие интервью газете Washington Post на условиях анонимности из опасений за свою карьеру. По их словам, он мог резко прервать деловую встречу внезапными поцелуями. Одна из них сказала, что во время встречи с Орескесом, когда она надеялась получить работу в New York Times, он предложил пообедать в его гостиничном номере, а потом “внезапно полез с поцелуями взасос”. Орескес пока не ответил публично на эти обвинения, и несколько журналистов NPR сообщили, что безуспешно пытались с ним связаться. Недавно несколько женщин обвинили Бретта Рэтнера, режиссера серии фильмов “Час пик” (с Джеки Чаном в главной роли) и “Люди Икс: Последняя битва”, в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, однако его адвокат категорически отверг все обвинения в адрес режиссера. В числе женщин актриса Оливия Манн из сериала Newsroom (“Новости”, где она играет Слоун Сэббит).

Наташа Хестридж, сыгравшая в фильмах “Особь” и “Девять ярдов”, заявила, что Рэтнер вынудил ее вступить в половую связь, когда она была 19-летней моделью. 43-летняя актриса рассказала, что Рэтнер не дал ей выйти из комнаты его нью-йоркской квартиры и заставил совершить половой акт. “Он по-настоящему выкрутил мне руки. Он просто набросился на меня”, - рассказала она газете. В ответ на статью адвокат Рэтнера “категорически” отверг все обвинения от лица своего клиента. Параллельно с этим Рэтнер подал в суд на Гавайях на женщину, которая обвинила его в “Фейсбуке” в изнасиловании, совершенном более 10 лет назад. Рэтнер также заявил, что прекратил деловые отношения с киностудией Warner Bros. после появления первых обвинений.



Первая

жертва

Однако самым первым из голливудских деятелей, кого обвиняли и обвиняют в преступлениях сексуального характера, стал известный режиссер Роман Полански. По заявлениям в прессе стало известно, что 10 марта 1977 года знаменитый режиссер Роман Полански занялся сексом с тринадцатилетней девочкой по имени Саманта. Он проводил с ней фотосессию (Саманта была начинающей моделью), потом пригласил ее в особняк своего друга Джека Николсона - тот был в отъезде. Напоил шампанским, дал кваалюд (препарат, который использовался и как снотворное, и как наркотик, ныне запрещен) и совершил с ней половой акт.

Последствия он расхлебывает более сорока лет. Саманта рассказала обо всем матери, Полански арестовали и предъявили несколько обвинений. Ему удалось уехать из США во Францию, где приняли решение не экстрадировать его обратно в Америку. Но карьера была если не загублена, то основательно попорчена: в Европе Полански не мог снимать таких фильмов, как в Голливуде. В 2009-м он поехал в Швейцарию, попал там в тюрьму, просидел несколько месяцев - но и швейцарцы в конце концов решили не выдавать Полански американцам. Роман Полански

Примечательно, что Полански еще в 90-е выплатил Саманте круглую сумму в качестве возмещения морального ущерба, и она с тех пор периодически умоляет журналистов и юристов прекратить преследовать и Полански, и ее саму. Но никто ее не слушает. В 2013 году она выпустила книгу, надеясь наконец поставить жирную точку в этой истории, но куда там! Недавно возникло новое обвинение: некая женщина обвиняет Полански в том, что он совершал насильственные сексуальные действия в ее отношении в Швейцарских Альпах в 1972-м...

В конце октября 2017-го в Париже открылась ретроспектива фильмов Полански; группа феминисток сделала все, чтобы ее сорвать. Они маршировали вокруг кинотеатра, где режиссер представлял свой последний фильм “Основано на реальной истории” с лозунгами “Никаких почестей насильникам”. Они требуют отменить ретроспективу, министр культуры Франции в ответ заявляет, что в центре этого события - фильмы, а не личность режиссера.