Алла Иванилова

И вновь в правительстве задумались над лекарственным обеспечением. Чтобы навести порядок в этой сфере, приняли новую модель амбулаторного лекарственного обеспечения



С 2005 года в Казахстане пациентам, состоящим на учете, выделяются бесплатные лекарства. При этом ежегодно сумма из госбюджета на закуп лекарств увеличивается. Так, если в 2005 году выделили 8,5 миллиарда тенге, то в 2017 году - уже 130 миллиардов тенге. Львиная доля бюджетных денег идет на закуп противодиабетических препаратов (инсулины), для лечения артериальной гипертонии, онкологических заболеваний и факторов крови.

Однако ежегодно возникают проблемы, связанные с дефицитом лекарств. В Минздраве это объясняют недостаточным выделением финансирования для полного охвата всех диспансерных больных, а также некорректным формированием потребности в лекарственных средствах медорганизациями и высокими ценами. Кроме того, в этом году выявили ряд фактов по ценовому сговору среди поставщиков лекарственных препаратов для обеспечения больных препаратами крови. Перебои поставок глава Минздрава Елжан Биртанов объяснил и тем, что приняли нормативно-правовые документы для новой модели закупа лекарственных средств. Пока их утверждали и принимали, время ушло.

Министерство и Единый дистрибьютор провели работу по сбору предварительной потребности на амбулаторное лекарственное обеспечение на 2018 год, в рамках которой выявили дефицит в лекарствах как минимум на уровне 32 процентов, или 60 миллиардов тенге. Решение проблем с планированием лекарств и формирование адекватных объемов при закупе напрямую связаны с внедрением медицинских информационных систем во всех амбулаторных организациях, оказывающих ГОБМП.

Поэтапную централизацию закупа лекарств начали в этом году. Пилотно централизовано 47 наименований на закуп единого дистрибьютора. Экономия составила от 22 до 66 процентов в разрезе наименований. В рамках внедрения ОСМС в этом году приняли соответствующий закон, и уже со следующего года вся система амбулаторно-лекарственного обеспечения будет централизованной.

Но, чтобы система работала повсеместно, необходимо интегрировать все информационные системы. Только после этого врач может выписать электронный рецепт, и все сведения станут интегрироваться вплоть до компании “СК-Фармация”, где будет видно, сколько больных попали в категорию. Прорабатываются механизмы, чтобы сами пациенты были вовлечены в систему и контролировали, какие препараты им выписывают для исключения мошеннических схем.

В конце июня этого года вступил в силу закон, затрагивающий вопросы централизации амбулаторного лекарственного обеспечения. В новой редакции приняли правила закупа лекарств, разработали правила формирования цен и перечней лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, утвердили зарегистрированные цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения (более 5 тысяч наименований). Также в этом году провели анализ закупочных цен на 175 лекарств, и цены снизили в среднем на 23 процента. На 134 лекарства отечественных производителей цены снижены на пять процентов. Пересмотрели и расширили перечень лекарств для амбулаторного бесплатного обеспечения за счет включения экономически эффективных препаратов. Так, для лечения вирусного гепатита С заменена дорогостоящая и менее эффективная (60 процентов) терапия пегилированными интерферонами на более эффективную (98 процентов) схему, что позволит увеличить количество пролеченных пациентов с 500 до 8 тысяч человек в год при сохранении бюджета.

Министерство здравоохранения совместно с АО “Казпочта” прорабатывают возможность почтовой доставки лекарств домой пациентам. В следующем году планируется презентовать эту идею.

Согласно новым правилам закупа, длительность процедуры двухэтапного тендера, проводимого Единым дистрибьютором, составляет 59 дней. Ориентировочная дата начала поставки лекарств - с 15 февраля по 10 марта 2018 года. Чтобы не допустить срыва, предлагается внести дополнения в проект постановления правительства в части предоставления возможности Единому дистрибьютору осуществления закупа трехмесячной потребности лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2018 год из одного источника.

“Мы сейчас полностью провели анализ по всем остаткам, по многим препаратам у нас есть запасы. Остались только те, которые мы традиционно на конкурсе закупали. Мы просим внести изменения в правила закупа. Тогда в начале января препараты у нас будут поступать”, - заверил министр здравоохранения. В свою очередь, глава правительства поручил главному медику страны устранить все проблемы и к январю восстановить поставки в полном объеме, напомнив, что за это министр понесет персональную ответственность.



Астана