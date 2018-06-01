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Цифровой эффект Исследования

Алла Иванилова
На днях в правительстве рассмотрели проект одной из самых масштабных государственных программ - “Цифровой Казахстан”. По подсчетам чиновников, ее реализация привлечет в общей сумме более 310 миллиардов тенге со стороны республиканского бюджета и квазигосударственного сектора. При этом, по предварительным подсчетам, прямой эффект от цифровизации экономики к 2025 году позволит создать добавочную стоимость на 1,7-2,2 триллиона тенге

В сентябре текущего года госпрограмму “Цифровой Казахстан” представили главе государства, который высказал ряд замечаний. С их учетом сделали корректировку документа, и обновленный вариант проекта недавно представил на заседании правительства министр по информации и коммуникациям Даурен Абаев. Государственная программа “Цифровой Казахстан” рассчитана на 2018-2022 годы и включает пять основных направлений: “Цифровизация отраслей экономики”, “Переход на цифровое государство”, “Реализация цифрового Шелкового пути”, “Развитие человеческого капитала”, “Создание инновационной экосистемы”. В их рамках предусмотрено 17 инициатив и 120 мероприятий. Предлагаемые меры обеспечат дополнительный импульс для технологической модернизации флагманских отраслей страны, а также сформируют условия для масштабного и долгосрочного роста производительности труда.

 

 

В целом экономический эффект от госпрограммы ожидается в размере 2,2 триллиона тенге. Цель, по словам государственных мужей, оправдывает вложенные государством средства. “Обеспечив возврат в размере 4,8-6,4 раза к 2025 году от общего объема инвестиций, программа имеет значительный потенциал в части создания добавленной стоимости и сокращения издержек в производстве. Это позволит достичь темпов роста ВВП страны на уровне 4,5-5 процентов в год начиная с 2025 года. При этом 1,6-2,2 процента, то есть около трети, придется исключительно на цифровизацию”, - констатировал министр Даурен Абаев. В рамках цифровизации предполагается рост производительности труда в 2022 году по секции “Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров” - на 38,9 процента, по “Транспорту и складированию” - 21,2 процента, по “Сельскому, лесному и рыбному хозяйству” - 45,1 процента, по “Обрабатывающей промышленности” - 49,8 процента. К тому же доля электронной торговли в общем объеме розничной увеличится на 2,6 процента. Чиновники прогнозируют, что до 2022 года за счет цифровизации создадут до 300 тысяч новых рабочих мест. При этом доля государственных услуг, полученных в электронном виде, от общего объема госуслуг составит 80 процентов. Интернетом будут пользоваться 82 процента казахстанцев, а уровень цифровой грамотности составит 83 процента.
После того, как разработают детальный план реализации госпрограммы “Цифровой Казахстан”, документ отправят на согласование президенту. В случае одобрения программу утвердят и приступят к ее реализации.

Астана

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Просмотрено: 5914 раз Просмотров: 5914 опубликовал: Ruslan 7 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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