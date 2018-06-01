Двигаться всегда полезно, особенно когда знаешь, куда



Дорога вверх На днях столкнулись мы с самолетами. Довелось поучаствовать в интересном мероприятии, на котором излагалась новая концепция одной крупной турецкой авиакомпании. Называть ее пока воздержимся по двум причинам. Первая - компания эта пока еще не вошла на казахстанский рынок, вторая - с ее работой нам непосредственно познакомиться еще не пришлось, потому и судить не можем.

Но некоторые суждения высказать не мешает. Хотя бы по тому поводу, что наш рынок остается еще весьма противоречивым и, по словам турецких авиаторов, порой малопредсказуемым. Правда, конкретно о причине, по которой они до сих пор не могут к нам летать, турки так толком и не сказали. Только ограничились тем, что переговоры, мол, идут и есть надежда на их благоприятный исход. И намекнули: кое-кто там у вас не хочет нового конкурента.

Ну, конкурентов никто “лишних” не хочет, это объяснимо. Но вот, например, российское направление турки осваивают, как говорится, семимильными шагами. И весьма этим довольны. Причем осваивают с прицелом на то, что в случае срыва переговоров с Астаной именно российское направление станет в восточном секторе авиакарты компании приоритетным. И далее - в Китай, в Юго-Восточную Азию в целом уже будет летать проще.

Подчеркиваем - через Россию. И в этой стране, судя по всему, турецких конкурентов не боятся. Более того, российское правительство, по словам тех же турок, напротив, конкуренцию на авиарынке поощряет и очень хочет, чтобы российские граждане помимо местных российских авиакомпаний (уровень сервиса и вообще работы которых часто оставляет желать много лучшего) могли иметь на этом рынке больше альтернативных перевозчиков - и неважно, из какой они страны.

Стратегия же турецкой частной авиакомпании такова: обосновываться в таких странах, как, например, Албания, Россия, Казахстан, Ливан, то есть в тех, которые расположены как бы на стыке авиамаршрутов. А уже через них развивать дальнейшее продвижение “вглубь и вширь”, во всех региональных направлениях. Экспансия, так сказать, но, согласитесь, благотворная.

То, что продемонстрировали в ходе мероприятия турки (уровень и специфику авиасервиса в полете, технологию заказа и покупки авиабилетов, техническое оснащение лайнеров), описывать не станем, потому как презентация - она и есть презентация. Повторяем, что на земле это одно, а вот в воздухе - нужно с ними полетать, чтобы судить, что и как.

Но вот что бросилось в глаза. Бизнес турецкий зримо развивается очень мощно и напористо. Несмотря на все внутри- и внешнеполитические перипетии, что случились и продолжаются внутри и вокруг этой страны. И бурно развивается не только бизнес в сфере авиаперевозок или туризма.

Причем турецкие бизнесмены больше не говорят о том, что Турция “идет на Запад”. Нет. И впервые мы услышали фразу из уст руководителя одного из крупнейших турецких бизнес-альянсов: “После последних бурных событий можно с уверенностью сказать - Турция осталась на Востоке”. И никто никаких сожалений по этому поводу не высказал.

Но это отнюдь не означает, что Турция от Запада отворачивается. За прошедшие десятилетия, когда главным внешнеполитическим вектором страны было вступление в Евросоюз, турки получили огромный опыт работы прежде всего с Западной Европой. Огромный опыт брать то, что тебе нужно, и не поступаться своим достоинством.

В стране огромное количество западных специалистов, множество немецких, французских, британских колледжей, в которых обучаются тысячи будущих турецких менеджеров, экономистов и технических специалистов. Так что в сфере сотрудничества по обучению, освоению новшеств и технологий Турция никакого изменения вектора не допустит.

И в то же время диктата Брюсселя в экономике и финансах не будет, и развиваться страна будет так, как считает нужным. И печального опыта соседней “реформированной” Греции турки теперь избегут.

Ну и как наглядное подтверждение сказанному о бурном развитии показали нам строящийся новый аэропорт в Стамбуле. Ввести в эксплуатацию планируют его уже в самом ближайшем будущем. Будет он самым крупным в мире. И, поверьте, стройка впечатляет. А те корпуса и помещения, которые уже построили, вселяют уверенность в то, что будущее уже здесь. Ну а что же “старый”, хорошо нам всем знакомый стамбульский аэропорт имени Ататюрка? Его отдадут бизнес-авиации.

Кстати, во время одной из встреч в рамках саммита высказали любопытное суждение о главных угрозах современному миру. Это не войны или эпидемии, не стихийные бедствия и даже не падение на Землю небесных тел. Всего этого можно избежать, или, в конце концов, эти угрозы сильно преувеличены. Главная угроза для человечества - это... Google. Со всеми, так сказать, вытекающими из него последствиями.

И об этом стоит поговорить. Но в другой раз.