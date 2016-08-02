УТКИ И РЫНКИ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕФТИ
Подробнее >>>
РЕПОРТАЖ ИЗ ДОЛИНЫ ЦАРЕЙ

ЭКСКЛЮЗИВ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Триумфатор Спорт

Константин Маскаев
Единственное золото Казахстана в боксе на минувшей в Рио Олимпиаде завоевал Данияр Елеусинов
Что любопытно, боксерская категория до 69 килограммов на Олимпийских играх разных лет стала для Казахстана счастливой. До этого три олимпиады подряд в этой категории чемпионами становились только казахстанские боксеры. В 2004-м золото из Афин привез Бахтияр Артаев. В 2008-м в Пекине высшую ступень пьедестала занял Бакыт Сарсекбаев. Серик Сапиев разобрался со всеми соперниками в 2012-м в Лондоне. Наконец теперь в Рио эту победную серию продолжил, а заодно и поддержал казахстанское реноме Данияр Елеусинов.
Похоже, Данияр - триумфатор и в спорте, и в жизни. В свои 25 лет он многократный чемпион Казахстана, чемпион мира среди кадетов 2006 года, победитель Азиатских игр в Гуанчжоу в 2010 году, победитель олимпийского квалификационного континентального турнира-2012 и Кубка РК-2012. Олимпийский чемпион. И капитан олимпийской сборной. У него галерея кубков, медалей и сертификатов. Целая специально отведенная для этого стена, на которой, понятно, уже мало места. Но еще достаточно ячеек на перспективу. А не хватит - расширят стену.
В СМИ пишут, что в Лондоне, на Олимпиаде-2012, его назвали самым красивым боксером соревнований. Его внешность действительно очень приглянулась фотографам и операторам телевидения. Снимают Данияра тоже красиво. И, похоже, для него такое внимание тоже не на последнем месте.
Тренирует его отец, Марат Талипович. Личный тренер - родной и близкий человек. Мама, так же, как и отец, все делает для того, чтобы его карьера двигалась вверх, во всем ему помогает. Обласкан Данияр вниманием, любовью и заботой. Впрочем, заслуженно. Не поспоришь. И победы свои, как признается, посвящает маме. Говорит: “Мои занятия боксом даются ей тяжело, столько нервов тратится. Все думают, что она уже привыкла, но она ведь мать - каждый бой волнуется и переживает. Нелегко смотреть, как твой ребенок получает по лицу. Раньше она ходила на мои соревнования, сейчас смотрит мои бои по телевизору”.
Как-то удается ему балансировать между звездными мгновениями и часами изнурительного труда в спортзале. Но страницы в соцсетях в основном рассказывают о его чемпионской карьере. Ракурсы соответствующие. Плакатные. Благородный герой-гвардеец. По собственному признанию одному из казахстанских сайтов, характер у него очень вспыльчивый и неуступчивый. На ринге это в какой-то мере помогает. Но вне ринга, в обычной жизни, это не всегда то, что требуется. Он это понимает, но бороться с собой, пожалуй, самое трудное, что испытывает человек.
Родился в 1991 году в поселке Березино (сейчас Кайынды) в Западно-Казахстанской области. Теперь живет и тренируется в Астане. Увлекается спортом с девяти лет, с того момента, как семья перебралась в Уральск. В те годы его отец, заслуженный тренер, тренировал своего старшего сына и попробовал тренировать Данияра.
В 2007 году семья Елеусиновых перебралась в столицу. Отец видел в этом хорошую перспективу для своих воспитанников. Не ошибся. Эта дорога, как теперь знает весь мир, привела их семью к олимпийской медали. Своего рода резюме. Итог большой работы команды: тренеров, врачей, менеджеров. Победная точка. Данияр принес Казахстану третье золото Олимпиады. И единственное - в боксе.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 379 раз Просмотров: 379 опубликовал: Ruslan Вчера, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Август 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Август 2016 (164)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Март 2016 (153)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390