Константин Маскаев

Единственное золото Казахстана в боксе на минувшей в Рио Олимпиаде завоевал Данияр Елеусинов

Что любопытно, боксерская категория до 69 килограммов на Олимпийских играх разных лет стала для Казахстана счастливой. До этого три олимпиады подряд в этой категории чемпионами становились только казахстанские боксеры. В 2004-м золото из Афин привез Бахтияр Артаев. В 2008-м в Пекине высшую ступень пьедестала занял Бакыт Сарсекбаев. Серик Сапиев разобрался со всеми соперниками в 2012-м в Лондоне. Наконец теперь в Рио эту победную серию продолжил, а заодно и поддержал казахстанское реноме Данияр Елеусинов.

Похоже, Данияр - триумфатор и в спорте, и в жизни. В свои 25 лет он многократный чемпион Казахстана, чемпион мира среди кадетов 2006 года, победитель Азиатских игр в Гуанчжоу в 2010 году, победитель олимпийского квалификационного континентального турнира-2012 и Кубка РК-2012. Олимпийский чемпион. И капитан олимпийской сборной. У него галерея кубков, медалей и сертификатов. Целая специально отведенная для этого стена, на которой, понятно, уже мало места. Но еще достаточно ячеек на перспективу. А не хватит - расширят стену.

В СМИ пишут, что в Лондоне, на Олимпиаде-2012, его назвали самым красивым боксером соревнований. Его внешность действительно очень приглянулась фотографам и операторам телевидения. Снимают Данияра тоже красиво. И, похоже, для него такое внимание тоже не на последнем месте.

Тренирует его отец, Марат Талипович. Личный тренер - родной и близкий человек. Мама, так же, как и отец, все делает для того, чтобы его карьера двигалась вверх, во всем ему помогает. Обласкан Данияр вниманием, любовью и заботой. Впрочем, заслуженно. Не поспоришь. И победы свои, как признается, посвящает маме. Говорит: “Мои занятия боксом даются ей тяжело, столько нервов тратится. Все думают, что она уже привыкла, но она ведь мать - каждый бой волнуется и переживает. Нелегко смотреть, как твой ребенок получает по лицу. Раньше она ходила на мои соревнования, сейчас смотрит мои бои по телевизору”.

Как-то удается ему балансировать между звездными мгновениями и часами изнурительного труда в спортзале. Но страницы в соцсетях в основном рассказывают о его чемпионской карьере. Ракурсы соответствующие. Плакатные. Благородный герой-гвардеец. По собственному признанию одному из казахстанских сайтов, характер у него очень вспыльчивый и неуступчивый. На ринге это в какой-то мере помогает. Но вне ринга, в обычной жизни, это не всегда то, что требуется. Он это понимает, но бороться с собой, пожалуй, самое трудное, что испытывает человек.

Родился в 1991 году в поселке Березино (сейчас Кайынды) в Западно-Казахстанской области. Теперь живет и тренируется в Астане. Увлекается спортом с девяти лет, с того момента, как семья перебралась в Уральск. В те годы его отец, заслуженный тренер, тренировал своего старшего сына и попробовал тренировать Данияра.

В 2007 году семья Елеусиновых перебралась в столицу. Отец видел в этом хорошую перспективу для своих воспитанников. Не ошибся. Эта дорога, как теперь знает весь мир, привела их семью к олимпийской медали. Своего рода резюме. Итог большой работы команды: тренеров, врачей, менеджеров. Победная точка. Данияр принес Казахстану третье золото Олимпиады. И единственное - в боксе.