Алан Байтенов

Гюзель Манюрова: “Я после каждых Игр говорю, что эти последние. Но все равно выступаю...”. И очень успешно - Гюзель Манюрова заработала серебро по борьбе на прошедших Олимпийских играх в Рио. Она уникальный человек хотя бы потому, что является не только выступающим и результативным спортсменом, но и одновременно тренером женской сборной Казахстана А еще Гюзель очень рассудительный и конкретный человек. Вот что она рассказала всему миру после своего выступления в Рио: “Эмоций нет, все осталось на ковре. Все, что я смогла выдать, все показала на ковре. Головой понимаю, что любая медаль - это счастье. Много титулованных спортсменок осталось вне группы призеров. Медаль - большая удача. Отойду немного и оценю эту награду...”.

К сожалению, в тот день Эрика Уибе из Канады оказалась сильнее. Безусловно, этому серебру предшествовали годы напряженного труда и тренировок. Но как вам такое спокойствие? А высшая степень уверенности в себе? Да, это именно уверенность и рассудительность, но никак не слова проигравшего, смирившегося человека - это реакция настоящего думающего спортсмена, который продолжает работать и имеет планы на будущее. Гюзель, искренне желаем золота в Токио!

Гюзель, пусть и воин, но все же женщина. Поэтому в материале говорить о возрасте мы не будем. Однако один момент мы все же упомянем - такое долголетие в спорте с обязательным, традиционным входом в список лучших из лучших на элитных соревнованиях встречается очень редко. По традиции мы знакомим читателя с историей жизни и биографией наших, без скидок, чемпионов. Вот, к примеру, знали ли вы, что Гюзель Манюрова родилась в Саранске... И до 2010 года выступала за сборную России. Кстати, в составе сборной этой страны Манюрова стала серебряным призером Олимпийских игр 2004 года и бронзовым призером чемпионата мира 2007 года. А позже, в 2010 году, сменила гражданство и стала выступать за нас, достойно защищая честь Казахстана. Так, на Олимпиаде 2012 года она в составе сборной взяла бронзу.

Что еще интересно: Гюзель в вольную борьбу пришла достаточно поздно - в 2002 году. Правда, до этого момента занималась айкидо и имеет третий дан айкидо “Айкикай”. Тренер по вольной борьбе Александр Колыванов, мастер спорта международного класса, является также и супругом Гюзель. “Мой личный наставник - мой муж. Он делает упор на технику, творчество, учит думать на ковре”, - отмечала некогда в одном из интервью Манюрова.

Кроме выдающихся результатов на ковре Гюзель демонстрирует настоящий талант тренера. Лучше всего о нем говорят успехи нашей сборной. Из четырех лицензий - три медали! “Да, у нас не самая “фаворитская” команда. Однако три медали из четырех возможных - это хороший результат среди таких стран, как Япония, США, Россия и Китай. Но там и людей больше, и финансирование несравнимо лучше”, - скромно отмечает Гюзель. Ведь, правда, задумайтесь - Пекин, Лондон. Ни одной медали в этой дисциплине. А в Рио - сразу же три. Несомненно, это успех Кайрата Сагадиева, главного тренера женской сборной Казахстана по вольной борьбе. Однако в этом есть и заслуга Манюровой. Она в течение двух лет тренировала наших медалисток - Екатерину Ларионову и Эльмиру Сыздыкову.

Да, Гюзель очень многое связывает с Россией. К примеру, в Москве живут ее родители. Но как Гюзель говорила не раз лично: “Не знаю, что должно случиться, чтобы я вернулась в Россию”.

И это, мы уверены, только потому, что здесь по-настоящему хорошо. Ведь каждому человеку не только приятно видеть результаты своего труда, отношение, атмосферу, но и чувствовать, что ты действительно здесь нужен.