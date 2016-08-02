УТКИ И РЫНКИ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕФТИ
Подробнее >>>
РЕПОРТАЖ ИЗ ДОЛИНЫ ЦАРЕЙ

ЭКСКЛЮЗИВ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Олимпийское спокойствие Спорт

Алан Байтенов
Гюзель Манюрова: “Я после каждых Игр говорю, что эти последние. Но все равно выступаю...”. И очень успешно - Гюзель Манюрова заработала серебро по борьбе на прошедших Олимпийских играх в Рио. Она уникальный человек хотя бы потому, что является не только выступающим и результативным спортсменом, но и одновременно тренером женской сборной Казахстана

 

А еще Гюзель очень рассудительный и конкретный человек. Вот что она рассказала всему миру после своего выступления в Рио: “Эмоций нет, все осталось на ковре. Все, что я смогла выдать, все показала на ковре. Головой понимаю, что любая медаль - это счастье. Много титулованных спортсменок осталось вне группы призеров. Медаль - большая удача. Отойду немного и оценю эту награду...”.
К сожалению, в тот день Эрика Уибе из Канады оказалась сильнее. Безусловно, этому серебру предшествовали годы напряженного труда и тренировок. Но как вам такое спокойствие? А высшая степень уверенности в себе? Да, это именно уверенность и рассудительность, но никак не слова проигравшего, смирившегося человека - это реакция настоящего думающего спортсмена, который продолжает работать и имеет планы на будущее. Гюзель, искренне желаем золота в Токио!
Гюзель, пусть и воин, но все же женщина. Поэтому в материале говорить о возрасте мы не будем. Однако один момент мы все же упомянем - такое долголетие в спорте с обязательным, традиционным входом в список лучших из лучших на элитных соревнованиях встречается очень редко.

 

 

По традиции мы знакомим читателя с историей жизни и биографией наших, без скидок, чемпионов. Вот, к примеру, знали ли вы, что Гюзель Манюрова родилась в Саранске... И до 2010 года выступала за сборную России. Кстати, в составе сборной этой страны Манюрова стала серебряным призером Олимпийских игр 2004 года и бронзовым призером чемпионата мира 2007 года. А позже, в 2010 году, сменила гражданство и стала выступать за нас, достойно защищая честь Казахстана. Так, на Олимпиаде 2012 года она в составе сборной взяла бронзу.
Что еще интересно: Гюзель в вольную борьбу пришла достаточно поздно - в 2002 году. Правда, до этого момента занималась айкидо и имеет третий дан айкидо “Айкикай”. Тренер по вольной борьбе Александр Колыванов, мастер спорта международного класса, является также и супругом Гюзель. “Мой личный наставник - мой муж. Он делает упор на технику, творчество, учит думать на ковре”, - отмечала некогда в одном из интервью Манюрова.
Кроме выдающихся результатов на ковре Гюзель демонстрирует настоящий талант тренера. Лучше всего о нем говорят успехи нашей сборной. Из четырех лицензий - три медали! “Да, у нас не самая “фаворитская” команда. Однако три медали из четырех возможных - это хороший результат среди таких стран, как Япония, США, Россия и Китай. Но там и людей больше, и финансирование несравнимо лучше”, - скромно отмечает Гюзель. Ведь, правда, задумайтесь - Пекин, Лондон. Ни одной медали в этой дисциплине. А в Рио - сразу же три. Несомненно, это успех Кайрата Сагадиева, главного тренера женской сборной Казахстана по вольной борьбе. Однако в этом есть и заслуга Манюровой. Она в течение двух лет тренировала наших медалисток - Екатерину Ларионову и Эльмиру Сыздыкову.
Да, Гюзель очень многое связывает с Россией. К примеру, в Москве живут ее родители. Но как Гюзель говорила не раз лично: “Не знаю, что должно случиться, чтобы я вернулась в Россию”.
И это, мы уверены, только потому, что здесь по-настоящему хорошо. Ведь каждому человеку не только приятно видеть результаты своего труда, отношение, атмосферу, но и чувствовать, что ты действительно здесь нужен.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 83 раз Просмотров: 83 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Август 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Август 2016 (164)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Март 2016 (153)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390