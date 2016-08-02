Серик Ибраев

В Казахстане продолжается чествование спортсменов, завоевавших медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Наши олимпийские призеры получают ценные подарки, поздравления и просто купаются в лучах славы и народной любви.

Например, бронзового призера по женской борьбе Эльмиру Сыздыкову в родной Караганде прокатили по городу в желтом кабриолете. Народ приветствовал спортсменку, а она в ответ махала всем рукой.

В Астане вообще ограничат движение по некоторым улицам из-за торжественной церемонии чествования олимпийцев, которая состоится в обед 26 августа.

Ранее аким Астаны Асет Исекешев на торжественной встрече с олимпийцами подарил ключи от автомобилей чемпиону Игр по боксу Данияру Елеусинову, а также серебряным призерам боксеру Василию Левиту и борцу Гюзель Манюровой, а также пообещал предоставить им квартиры в столице Все чемпионы и призеры получат от государства денежные премии. Самые большие гонорары заработали победители Олимпийских игр - по 250 тысяч долларов США плюс трехкомнатные квартиры в городах, которые они представляют. Например, Данияр Елеусинов получит трехкомнатную квартиру в Астане. Столичный аким уже заявил об этом.

За второе место полагается сумма в 150 тысяч долларов и двухкомнатная квартира. Бронзовые медалисты заработали по 75 тысяч долларов и по однокомнатной квартире.

Полагаются гонорары обладателям мест с 4-го по 6-е - 30, 10 и 5 тысяч соответственно.

Такие призовые государство выплачивало и раньше, а подарки в виде квартир - это новшество. Правда, раньше акимы тоже любили дарить призерам Олимпиад жилье, но только для проживания, не для продажи. Потом возникало многих всяких казусов. Бывало, что квартиры у призеров впоследствии отбирались, так как они не принадлежали им на правах частной собственности. Например, такой случай произошел с олимпийским чемпионом по боксу в Пекине-2008 Бахытом Сарсекбаевым, у которого квартиру в Алматы через пару лет опечатали, хотя и подарили прилюдно в торжественной обстановке. Но теперь жилье чемпионы и призеры получают согласно постановлению правительства в собственность. Бронзового призера по женской борьбе Эльмиру Сыздыкову в родной Караганде прокатили по городу в желтом кабриолете

Интересно, что некоторые акимы, видимо, решили выйти за рамки постановления. Так, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов планирует вручить бронзовому призеру Олимпиады-2016 боксеру Ивану Дычко сертификат на получение трехкомнатной квартиры в Костанае. Об этом сообщает inform.kz.

Аким Астаны Асет Исекешев подарил чемпиону Олимпиады по боксу Данияру Елеусинову “Тойоту Лэнд Крузер 200”, а серебряным призерам боксеру Василию Левиту и борцу Гюзель Манюровой - по “Тойоте Лэнд Крузер Прадо”.

Бронзовой призерке по тяжелой атлетике Карине Горичевой сделали сюрприз в виде торта в форме штанги.

“Спасибо большое за такой приятный сюрприз с утра”, - написала она в “Инстаграм”.

В Талдыкоргане, откуда она родом, первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашев вручил Карине сертификат на 10 миллионов тенге, а Маргарите Елисеевой, занявшей в Рио 5-е место, - на 3 миллиона.

Олимпийцы, ставшие героями Олимпиады, купаются в лучах славы и народной любви. Сейчас они прямо нарасхват. Дают интервью, проводят встречи, принимают поздравления.

Не остаются без внимания и их близкие - родители и родственники. Ну и, конечно, тренеры.

Личный тренер бронзовой призерки Олимпиады по женской борьбе Эльмиры Сыздыковой Владислав Сутормин рассказал журналистам о показательном случае, который произошел с Эльмирой на международном юниорском турнире в Турции. Эльмира по ходу турнира получила серьезную травму, но продолжила выступление. Добралась до финала и победила. К самолету, возвращавшему спортсменку на родину, Эльмиру несли на руках. Только дома в Караганде выяснилось, что у Эльмиры произошел полный разрыв мышцы ноги.

Мама бронзового призера Олимпиады по тяжелой атлетике Александра Зайчикова Маргарита Зайчикова вспомнила, каким был ее сын в детстве.

- В детстве Саша был очень подвижным ребенком, - говорит Маргарита Зайчикова в интервью zakon.kz, - Не мог усидеть на месте. Учителя сказали мне: “Отдайте его на атлетику”, когда я спросила на какую, они сказали мне: “На самую тяжелую, его энергию нужно направить в нужное русло”. Так я повела сына в третьем классе в секцию тяжелой атлетики.

Вчера, 25 августа, встретился с героями Олимпийских игр президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев. Вот что сказал глава НОК олимпийцам.

- Сегодня мы празднуем успешное завершение XXXI летних Олимпийских игр Рио-2016, и в первую очередь поздравляю наших спортсменов с олимпийскими медалями. Вы достойно представили нашу страну, проявили силу духа, мастерство и патриотизм. Спортивная победа - это подвиг, полученный в результате усердного труда, самодисциплины атлета и мастерства тренера, сопровождаемый в первую очередь поддержкой государства, - сказал Тимур Кулибаев (взято на сайте olympic.kz).

Призеры Олимпийских игр в ответ поблагодарили президента НОК за поддержку.

- В первую очередь я хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали нам не только во время Олимпиады, но и во все годы подготовки к ним, все то время, которое мы провели в национальной сборной команде. В мою медаль и во все награды, которые завоевали мои товарищи, вложен ваш труд, и мы никогда не забудем этого. Я от всего сердца благодарю тренеров, которые ковали эти победы и вкладывали в наши успехи весь свой опыт, свое мастерство, свою душу. Я счастлив тем, что мне в очередной раз после побед наших прославленных чемпионов - Василия Жирова, Бахтияра Артаева, Бахыта Сарсекбаева, Ермахана Ибраимова, Бекзата Саттарханова, Серика Сапиева - довелось поднять над олимпийским рингом флаг Казахстана. Мы снова показали всему миру, что наша школа бокса - одна из сильнейших и мы будем идти вперед, - отметил олимпийский чемпион боксер Данияр Елеусинов.

- Я помню, как после окончания заплыва глядел на табло и думал, что произошла ошибка. После все же пришло осознание победы, понимание того, что я сумел достичь поставленной задачи. Это невероятные эмоции, которые не описать словами. Я был рад подарить эти чувства всему Казахстану, был горд за наш флаг, который поднимался в этот день в Рио выше всех. Спасибо всем за поддержку, - сказал первый казахстанский олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин.

- Смешанные чувства радости от того, что смогла завоевать медаль Олимпиады, и сожаления, что до золота оставалось совсем немного. Но в одном уверена точно - мы дали достойный бой. А то осознание одного шага до заветной цели, думаю, послужит хорошим стимулом для будущих побед. Выражаю слова благодарности Национальному олимпийскому комитету Республики Казахстан, Национальной федерации, Министерству культуры и спорта и каждому, кто верил в нашу победу, - говорила серебряный призер Олимпиады-2016 по женской борьбе Гюзель Манюрова.

Встречи олимпийцев продолжаются. Например, уроженца Рудного боксера Ивана Дычко ждет еще чествование в родном городе, как и серебряного призера Игр-2016 по боксу Адильбека Ниязымбетова, которого обещают торжественно встретить в Актау.

Казахстанские олимпийцы - настоящие герои страны, завоевавшие свои награды и премиальные, что называется, потом и кровью. Ребята, безусловно, заслужили честь и славу. Но мы задались совершенно другим вопросом. Почему наши акимы так пафосно раздают подарки, как будто покупали их из своего кармана? Впрочем, возможно, так оно и есть. Читайте в ближайших номерах расследование газеты “НП” по этому поводу.