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Фаворит приехал за победой Спорт

Серик Ибраев
Национальная сборная Казахстана по футболу 4 сентября на “Астана Арене” матчем с командой Польши стартует в квалификации чемпионата мира-2018.
Сборная Польши - участник недавнего чемпионата Европы. Во Франции футболисты Польши в 1/8 финала проиграли в серии пенальти Швейцарии: основное время - 1:1, по пенальти - 4:5. На групповом этапе Польша заняла 2-е место в квартете С, уступив первую строчку Германии лишь по дополнительным показателям. Очная встреча между Польшей и чемпионом мира-2014 Германией завершилась вничью - 0:0.
Конечно, команда Польши является фаворитом матча в Астане.
Сборная Казахстана 30 августа капитулировала в Бишкеке в товарищеском матче с Кыргызстаном - 0:2. Это было первое поражение казахстанцев от соседей в истории их взаимоотношений. Но удручил не только результат, но и блеклая игра в исполнении нашей команды

 

Ассистент главного тренера сборной Польши Хуберт Маловейски на пресс-конференции перед вылетом в Астану заявил, что поражение в товарищеской игре с Кыргызстаном (0:2) не дает повода недооценивать команду Казахстана.
“Результат матча с Кыргызстаном получился неожиданным. Но надо смотреть шире и обращать внимание не только на одну игру, потому что в Бишкеке соперник играл не в оптимальном составе. Для них этот матч не был ключевым и не является показателем их силы. Поверьте, Казахстан готов к тому, что будет в воскресенье.
Мы относимся к ним с уважением, как и к любому сопернику. Мы знаем о них все в мельчайших подробностях. Казахстан, играя с сильными соперниками в квалификации Евро-2016, попил немало крови у фаворитов. Пример - матчи с Голландией и Чехией, а также ничья с Исландией. Мы все тщательно проанализировали.
Команда Казахстана хорошо организована во многих линиях. В квалификации Евро-2016 они были сильнее дома, но и в гостях выдавали хорошие матчи. Их преимущество в том, что матч в Астане, но и не только. Поверьте, это не команда уровня сборных Гибралтара или Сан-Марино”, - цитирует Маловейски телеканал TVN24.
Главная звезда сборной Польши - капитан команды Роберт Левандовски из мюнхенской “Баварии” - согласился с тем, что его команда является фаворитом группы. По словам форварда, он надеется, что опыт, полученный на Евро-2016, поможет им.
“Мы в состоянии справиться с растущими ожиданиями. Мы будем стараться делать еще меньше ошибок и надеемся, что наша форма будет еще лучше, чем на Евро. Я надеюсь, что тот опыт, который мы получили там, поможет нам.
Многие считают нас фаворитами группы, но это еще будет нужно доказать на поле. Мы должны проявить свои лучшие стороны и взять три очка. Мы хотим выиграть”, - добавил Левандовски.
Ранее полузащитник сборной Польши Мацей Рыбус заявил, что не видит причин, по которым его команда не обыграет Казахстан.

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Роберт Левандовски в составе “Баварии” в стартовом матче чемпионата Германии 26 августа оформил хет-трик в ворота “Вердера” (6:0)

Перед выездом в Казахстан сборная Польши тренировалась на искусственном газоне. Как известно, поле “Астана Арены” также имеет искусственное покрытие.
Сборная Казахстана 30 августа в рамках подготовки к поединку с Польшей встретилась в товарищеском матче в Бишкеке с командой Кыргызстана и неожиданно уступила сопернику со счетом 0:2. В первом тайме на 43-й минуте после подачи углового защитник сборной Кыргызстана Валерий Кичин дальним ударом поразил ворота и открыл счет в игре. На 82-й минуте окончательно добил гостей Мирлан Мурзаев.
Это поражение стало первым для сборной Казахстана под руководством главного тренера Талгата Байсуфинова. Кроме того, это первое поражение в матчах с Кыргызстаном - ранее были пять побед и две ничьих.
Знаменитый вратарь “Кайрата” 70-х - начала 80-х годов Куралбек Ордабаев остался разочарован игрой сборной Казахстана в товарищеском матче с Кыргызстаном. Тем не менее он надеется, что футболисты соберутся и на должном уровне подготовятся к встрече с командой Польши. Вот что он рассказал Vesti.kz.
- Что поделаешь, такой у нас футбол. У меня такое ощущение, что сборная Казахстана оказалась не готова к этой игре. У футболистов не горели глаза, на поле действовали несогласованно. Этот матч напомнил обычную игру нашего чемпионата. Естественно, такая игра перед ответственной встречей с Польшей нас не устроила. Сделают ли выводы из этого поражения тренеры и встряхнутся ли футболисты, вот что интересно перед матчем с Польшей 4 сентября, - говорит Ордабаев.
- Мы и раньше говорили, что не снимаем с себя ответственности за результат, - комментирует итог встречи главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов. - Это все доносилось до ребят. Поэтому мы использовали все замены, которые у нас были. И увидели моменты, над которыми нам нужно поработать. Есть результат, есть игра, и теперь надо будет приехать и разобрать все по полочкам. Если быстро по горячим следам подвести итог встречи, то в первом тайме у нас очень медленно “ходил мяч”. Мы просили игроков смело идти в атакующие действия, но команда задерживала первый пас. Есть над чем подумать, есть над чем работать. Будем дома готовиться непосредственно к игре с Польшей.
1 сентября в кассах города и стадиона “Астана Арена” началась продажа билетов на первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Казахстана и Польши, сообщает пресс-служба ФФК.
Студентам предусмотрена скидка 50 процентов. Пенсионерам билет достанется и вовсе бесплатно. Для того, чтобы приобрести льготный билет, необходимо при покупке предъявить студенческий билет или пенсионное удостоверение.
Билеты можно также приобрести в онлайн-режиме на сайте Федерации футбола Казахстана (www.kff.kz), www.ticketon.kz, www.vesti.kz, а также в сети магазинов “Меломан” и в кассах “Билеты Астаны”.
На данный момент известны 17 футболистов сборной Польши, которые вошли в состав на матч с Казахстаном. Все эти футболисты выступают в зарубежных чемпионатах.
Вот как выглядит список.
Вратари: Артур Боруц (“Борнмут”, Англия), Лукаш Фабьяньски (“Суонси”, Англия), Войцех Щенсны (“Рома”, Италия).
Защитники: Тьяго Ционек (“Палермо”, Италия), Камиль Глик (“Монако”, Франция), Артур Енджейчик (“Краснодар”, Россия), Лукаш Пищек (“Боруссия” Дортмунд, Германия), Бартош Саламон (“Кальяри”, Италия).
Полузащитники: Якуб Блащиковски (“Вольфсбург”, Германия), Камиль Гросицки (“Ренн”, Франция), Бартош Капустка (“Лестер”, Англия), Гжегож Крыховяк (“ПСЖ”, Франция), Кароль Линетты (“Сампдория”, Италия), Петр Зелиньски (“Наполи”, Италия).
Нападающие: Роберт Левандовски (“Бавария”, Германия), Аркадиуш Милик (“Наполи”, Италия) и Камиль Вильчек (“Брондбю”, Дания).
В группе E 4 сентября также состоятся матчи между Данией и Арменией, Румынией и Черногорией.


Расписание матчей в группе Е в 2016 году
4 сентября. Дания - Армения. Казахстан - Польша. Румыния - Черногория
8 октября. Армения - Румыния. Черногория - Казахстан. Польша - Дания
11 октября. Казахстан - Румыния. Дания - Черногория. Польша - Армения
11 ноября. Армения - Черногория. Дания - Казахстан. Румыния - Польша.

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Просмотрено: 25 раз Просмотров: 25 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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