Сборная Казахстана по хоккею с шайбой вновь осталась без путевки на Олимпийские игры. В квалификационном турнире в Осло с 1 по 4 сентября подопечные Андрея Назарова оказались на третьем месте, уступив вторую строчку по дополнительным показателям Франции. А заветную путевку на Олимпиаду завоевала сборная Норвегии, обыгравшая в решающем матче французов. После этого провала закачалось кресло под наставником сборной Казахстана и столичного “Барыса” Андреем Назаровым Андрей Назаров все-таки не выполнил главную задачу на этот сезон - пробиться на Олимпийские игры 2018 года. После того, как “Барыс” под его управлением провалил старт регулярного чемпионата КХЛ, проиграв три матча из трех, Назаров заявил, что главное для него - успешное выступление в олимпийской квалификации. Мол, все это тактические игры в преддверии турнира в Осло.

Между тем и в Норвегии у российского специалиста ничего путного не вышло. Победив на старте в овертайме Норвегию - 4:3, казахстанские хоккеисты в игре с Францией уступили сопернику со счетом 1:4 и потеряли шансы на путевку на Игры-2018. Третий заключительный матч в группе F с итальянцами для сборной Казахстана уже не имел значения.

Так что теперь дальше? Андрей Назаров возглавляет сборную Казахстана и “Барыс” с 2014 года. Получается, что за исключением небольшого перерыва, связанного с работой в СКА (Санкт-Петербург), откуда Назарова вежливо попросили спустя несколько месяцев, пошел третий сезон. За это время сборная Казахстана вернулась в группу А чемпионата мира, чтобы затем ее тут же покинуть, оправдав статус команды-лифта. “Барыс” в прошлом сезоне даже не смог попасть в плей-офф Кубка Гагарина, кстати, впервые в истории, и напоследок провал олимпийкой квалификации. И это не считая бесчисленных скандалов с участием Назарова. Из свежего. На традиционном предсезонном Кубке Президента РК-2016 , кстати, тоже проваленного, Дамир Рыспаев устроил массовую драку с китайскими хоккеистами. В итоге КХЛ пожизненно дисквалифицировал Рыспаева.

Не секрет, что именно Назаров, сам бывший тафгай НХЛ по прозвищу Русский медведь, проповедует хоккей с драками. Подмосковный “Витязь” Назарова вообще дрался целыми пятерками. Рыспаев - это продукт Назарова. Возможно, многим вначале нравилось, что Назаров доверил роль бесстрашного драчуна молодому Рыспаеву, но конечный результат получился некрасивым. Как для “Барыса”, так и для молодого хоккеиста.

Федерация хоккея Казахстана раньше и куда за меньшие прегрешения без сожаления расставалась с главными тренерами. Однако позиции Назарова до олимпийской квалификации выглядели непоколебимыми.

Теперь же, когда основная задача сезона оказалась не выполненной, только чудо позволит сохранить свой пост российскому специалисту.

Ну а казахстанским болельщикам теперь остается надеяться на участие в Олимпийских играх 2022 года. Как известно, сборная Казахстана с учетом Пхенчанга-2018 пропускает уже третьи зимние Олимпийские игры подряд. Последний раз казахстанцы играли на Олимпиаде в 2006 году в Турине. Квалификация Олимпиады-2018. 1-4 сентября. Осло

1 сентября. Казахстан - Норвегия - 4:3 (0:0, 3:1, 0:2, 1:0)

Франция - Италия - 2:1 (0:0, 1:1,0:0, 1:0)

2 сентября. Франция - Казахстан - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Норвегия - Италия - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

4 сентября. Италия - Казахстан - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Норвегия - Франция - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Положение команд. 1. Норвегия - 7 баллов. 2. Фран-ция - 5. 3. Казахстан - 5. 4. Италия - 1.