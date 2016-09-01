Серик Ибраев

В ночь с 7 на 8 сентября в Рио-де-Жанейро на стадионе “Маракана” состоялось открытие ХV Паралимпийских игр-2016. Сборная Казахстана в Паралимпиаде представлена рекордными 11 спортсменами в пяти видах спорта - плавание, дзюдо, пауэрлифтинг, легкая атлетика и стрельба из лука.

В составе нашей команды есть претенденты на медали. Зульфия Габидуллина на прошлогоднем чемпионате мира по плаванию в Глазго выиграла две бронзовые медали свободным стилем на дистанциях 50 (класс S3) и 100 метров (класс S4), а в 2016 году казахстанка на этих дистанциях стала победительницей чемпионата Европы.

Всего же в Рио-де-Жанейро выступят более 4300 атлетов, которые разыграют 528 комплектов паралимпийских медалей в 22 видах спорта.

Отметим, что не допущена к участию в Паралимпиаде сборная России. И уже во время открытия Игр состоялся первый скандал. Представитель спортивной делегации Белоруссии пронес флаг России во время церемонии

Для казахстанских паралимпийев предусмотрены премиальные за успешное выступление. Так, за первое место предусмотрено 50 тысяч долларов, за второе - 35 тысяч, 3-е место оценивается в 25 тысяч, 4-е место - в 14 тысяч, 5-я позиция премируется шестью тысячами и за 6-е место полагается четыре тысячи долларов.

Кроме того, чемпионам и призерам Паралимпиады полагаются квартиры и ежемесячные денежные выплаты.

Всего сборная Казахстана завоевала 10 олимпийских лицензий на эту Паралимпиаду, что является рекордом для нашей команды. В самый последний момент для Казахстана была выделена дополнительная, 11-я, лицензия в дзюдо. В этом виде спорта Казахстан в Рио представит атлет из Шымкента Куралбай Орынбасар - чемпион Азии по дзюдо, чемпион Азии и Европы по вольной борьбе, серебряный призер Кубка мира.

В плавании выступят Роман Агалаков, Наталья Звягинцева, Ануар Ахметов и Зульфия Габидуллина, в дзюдо - Ануар Сариев и Куралбек Орынбасар. За медали Паралимпиады поборются пауэрлифтеры Гульбану Абдыхалыкова, Раушан Койшыбаева, Вадим Дукарт. В соревнованиях по легкой атлетике примут участие Аманат Калкаев, в стрельбе из лука - Александр Медведев.

Перед стартом Паралимпиады сборная Казахстана провела два тренировочных сбора. Первый трехнедельный учебно-тренировочный сбор прошел в США в одном из лучших мировых центров для спортсменов-инвалидов. Затем наша команда переместилась в бразильский Аракажу, где состоялась финальная подготовка.

Каждый день в Аракажу начинался с тренировок. Пловцы тренировались в бассейне, где готовился к Играм-2016 будущий чемпион Олимпиады Дмитрий Баландин.

Как сообщает официальный сайт Паралимпийского национального комитета Казахстана, возглавляемого Кайратом Боранбаевым, наша команда полностью подготовлена к Играм в техническом плане: закуплены новые коляски для спортсменов-колясочников, необходимая экипировка для пловцов, для атлета-стрелка из лука Александра Медведева был приобретен новый лук. Оставил

должность ради

Паралимпиады

Интересная история у Александра Медведева. Как оказалось, он оставил должность начальника отдела подъездных путей в Павлодарском отделении дорог ради Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.

“Буквально полтора года назад я был начальником отдела подъездных путей в Павлодарском отделении дорог. Это высокооплачиваемая престижная должность, мне она очень нравилась, но я ставку сделал на спорт”, - рассказал МИА “Казинформ” спортсмен.

Стрельба из лука - дорогой вид спорта, а стипендия у паралимпийца равна 80 тысячам тенге. Александр начал сдавать свою квартиру, влез в долги, чтобы купить лук и комплект стрел за три тысячи долларов и исполнить свою мечту.

На Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро Медведев будет стрелять из нового лука стоимостью свыше четырех тысяч долларов. Приобрести лук ему помог Кайрат Боранбаев.

“Родился 22 августа 1972 года в Павлодаре. Там я вырос и с детства полюбил спорт. После травмы, которую получил в 24 года на железной дороге, ходил в секцию бокса, попробовав несколько видов спорта, в том числе плавание, пулевую стрельбу, легкую атлетику. Остановился я на стрельбе из лука, потому что этот вид спорта понравился мне как физически, так и психологически, и нет возрастных ограничений”, - рассказывает Медведев.

Он отметил, что Паралимпийские игры для него - это очередная хорошая возможность посоревноваться со своими соперниками. По его словам, в Рио чувствуется рабочая обстановка.

“От Паралимпиады ничего не жду, хочу лишь качественно выполнить свою работу и увидеть свой результат. Впечатления от Бразилии - жарко, влажно, сыро”, - признался спортсмен.

“Как и у всех спортсменов, у нас несколько тренировок в день в зависимости от планов. Есть дни отдыха. Их тоже нужно проводить продуктивно - это бани, массаж, полноценный сон. У спортсмена даже отдых - это работа. Нужно правильно отдыхать, чтобы правильно потом работать”, - заключил Александр Медведев. Без

президента МОК

Церемония открытия XV Паралимпийских игр впервые за 32 года прошла без президента Международного олимпийского комитета (МОК). Томас Бах не присутствовал на ней.

В этот день господин Бах посетил траурное мероприятие в связи со смертью 24 августа в возрасте 97 лет экс-президента Федеративной Республики Германия Вальтера Шееля. Отмечается, что отсутствие Томаса Баха на церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 может быть истолковано как напряженность между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК) по позиции в отношении участия России в Играх в Рио. Последним главой МОК, который также пропустил церемонию открытия Паралимпиады, был в 1984 году Хуан Антонио Самаранч. Тогда Игры были разделены между Нью-Йорком и Сток-Мандевиллом.

Напомним, глава МПК Филип Крейвен 7 августа объявил о том, что комитет единогласно решил отстранить россиян от Паралимпиады-2016 и лишил Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации. ПКР 15 августа подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который 23 августа ее отклонил. Таким образом, россияне впервые в истории не участвуют в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, а выступят в специально организованных для них соревнованиях в Подмосковье 8-10 сентября.

В состязаниях в Подмосковье примут участие 263 представителя от 18 видов спорта. В основной программе - легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, стрельба из лука, академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ. Также на базе учебно-тренировочного центра “Новогорск” в формате мастер-классов пройдут соревнования по велоспорту (трек), дзюдо, фехтованию на колясках, теннису на колясках, триатлону, волейболу сидя, голболу, настольному теннису, футболу слепых 7х7, футболу 5х5, конному спорту. Скандал во время

церемонии

Во время шествия делегаций на церемонии открытия один из членов белорусской сборной вышел с флагом России. Ему удалось пронести триколор около четверти круга стадиона, после чего флаг был изъят.

Белорусский спортсмен пронес флаг России в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими паралимпийцами.

Вынос флага не был согласован с Министерством спорта страны и являлся “порывом души”. Об этом в четверг, 8 сентября, заявил пресс-секретарь ведомства Владимир Нестерович, передает “РИА Новости”.

“Это была личная инициатива. Думаю, это был порыв души”, - сказал Нестерович. Он подчеркнул, что решение о дальнейшей судьбе члена делегации будет приниматься Международным паралимпийским комитетом, и Минск на него повлиять не сможет. Однако чиновник выразил уверенность, что на родине никаких санкций в адрес этого человека не последует.

Журналисты узнали имя того, кто вышел на стадион с российским флагом. Это Андрей Фомочкин, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.