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Новый рулевой “Барыса” Спорт

Сегодня, 9 сентября, столичный “Барыс” сыграет первый домашний матч в новом сезоне КХЛ с “Югрой” из Ханты-Мансийска, а 11 сентября также в Астане встретится с “Автомобилистом” из Екатеринбурга

 

И начнет эту серию команда с новым главным тренером - белорусским специалистом Эдуардом Занковец, который заменил на тренерском мостике Андрея Назарова.

 

 

46-летний Эдуард Занковец известен по работе со сборной Беларуси, где некоторое время трудился в должности главного тренера. Помощником Занковец работал в СКА и “Авангарде”, где ассистировал Раймо Сумманену и Петри Матикайнену. До недавнего времени специалист занимал должность скаута в клубе НХЛ “Чикаго Блэкхоукс”.
Накануне Эдуард Занковец побеседовал с журналистами и поделился впечатлениями и ожиданиями от грядущего сезона, написано на республиканском интернет-портале Sports.kz.
- Эдуард Константинович, можете раскрыть детали соглашения с “Барысом”?
- Все произошло очень быстро, и решение пришлось принимать тоже быстро. Контракт рассчитан на один год, поэтому я надеюсь, что этот год пройдет плодотворно, успешно и мы, а главное - болельщики останутся довольны работой команды.
- Какие задачи поставлены?
- Знаете, задача номер один, конечно же, попадание в плей-офф. После решения первой задачи будет наверняка стоять задача следующая. Пока все мысли о попадании в плей-офф.
- Вторая всего тренировка. Какие-то выводы сделаны?
- Со стороны команду видел, вплотную же познакомился буквально вчера. Все ребята, безусловно, по-своему талантливы, все игроки хорошего уровня. Наша задача, именно тренерского штаба, состоит в том, чтобы помочь ребятам раскрыть именно то, что они умеют.
- Много молодежи?
- Да, это второй момент. Это хорошо, когда много молодых ребят, которые действительно горят большим желанием, а не когда искусственно взяли их и посадили на скамейку. Здесь именно те, кто горит желанием попасть в состав и играть. Поэтому если такие ребята есть, то это хорошо.
- Вы ознакомились с тактикой игры. Что будете менять, исправлять, на что делать акцент?
- Я бы не стал говорить, что есть ошибки, которые надо исправлять. У каждого тренера свой взгляд на хоккей. Единственное - мы постараемся привнести что-то новое, но понятно, что наивно думать, будто за один-два дня чему-то можно обучить, и оно будет работать хорошо. Поэтому мы внесли небольшие изменения: хотим играть больше с шайбой, контролировать шайбу, больше гореть желанием вернуть ее себе при потере, чтобы игроки владели шайбой.
- Завтра уже первая игра...
- На самом деле даже хорошо, что все очень быстро, что нет времени на какие-то излишние обдумывания, переживания - правильно, не правильно. Поэтому завтра первая игра, наготове - сразу в бой. А там уже по мере прохождения игр будем вносить коррективы, какие-то изменения.
- Дамир Рыспаев играл при Назарове. Много о нем, конечно, слышали, разговоров немало было. Как вы относитесь к такому поведению на льду и какие есть новости по его дисквалификации?
- Я лично с Дамиром не знаком. Наверное, каждый игрок имеет право на свою роль, в том числе и Дамир - на ту, которую выполнял. Конечно, это не должно выходить за какие-то рамки. Сейчас наша задача - помочь Дамиру решить вопрос с дисквалификацией. Поскольку задача любого хоккеиста - научиться играть в хоккей, мы должны ему в этом помочь.
- Есть не очень знакомые вам игроки? Уже познакомились?
- Я стараюсь персонально поговорить с каждым игроком, понятно, что вчера был первый день, уделили внимание пяти-шести игрокам, сегодня еще соберемся, поговорим непосредственно с защитниками уже персонально. День-два будем индивидуально общаться с игроками и знакомиться все ближе и ближе.
- Говорят, что из-за Назарова “Барыс” потерял Жайлауова...
- Я не знаком с этой ситуацией. Ничего не имею против ни одного из игроков. Нужно прежде ознакомиться с ситуацией и потом уже с руководством определяться.
- По пятеркам уже имеете представление?
- Как раз-таки те сочетания, в которых сегодня катались игроки, будут готовиться завтра к игре. Кардинальных изменений в пятерках нет, но небольшие будут. Для того, чтобы команда развивалась, нужно смотреть молодых хоккеистов из чемпионата страны, фармклуба и также приобретать новых хоккеистов для усиления. Без этого, безусловно, рост команды будет затруднен.
Столичный хоккейный клуб “Барыс” неудачно стартовал в новом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В трех выездных матчах “Барыс” не набрал ни одного балла.
23 августа “Барыс” потерпел поражение в Новокузнецке от “Металлурга” - 2:4, 25 августа капитулировал в Новосибирске, проиграв “Сибири” - 1:5 и 27 августа был бит омским “Авангардом” - 1:3.
После провального старта в КХЛ хоккеисты “Барыса” в составе сборной Казахстана провалили олимпийский квалификационный турнир в Норвегии, по итогам которого наша команда осталась без путевки на Олимпиаду 2018 года.

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Просмотрено: 50 раз Просмотров: 50 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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