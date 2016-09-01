Серик Ибраев До старта 28-й Всемирной зимней универсиады в Алматы осталось 135 дней Вчера в Алматы официально начался рабочий визит глав делегаций стран - участниц 28-й Всемирной зимней универсиады. В течение трех дней - с 15 по 18 сентября - зарубежные гости во главе с президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олегом Матыциным будут инспектировать спортивные объекты Универсиады, в том числе три новых сооружения. Это ледовый дворец на 12 тысяч мест “Алматы Арена”, ледовая арена на три тысячи мест “Халык Арена”, а также Атлетическая деревня на пять тысяч человек.

По итогам визита рабочая делегация вынесет свои замечания по поводу готовности Алматы к Универсиаде, которая пройдет с 29 января по 8 февраля.

- Подготовка идет неплохо, строительную часть мы завершили, сами не думали, что удастся с опережением сроков, но еще много работы предстоит, - говорит заместитель председателя оргкомитета Универсиады-2017 аким Алматы Бауыржан Байбек Всемирная зимняя универсиада-2017 примерно в несколько раз превосходит по масштабам зимние Азиатские игры, которые проходили в 2011 году в Астане и Алматы. Не будет преувеличением сказать, что это самое крупное спортивное событие, которое когда-либо проходило в нашей стране.

В программу Всемирных игр входят 12 видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой (мужчины, женщины), керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фристайл.

По словам директора государственного фонда “Дирекция по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней универсиады 2017 года в г. Алматы” Наиля Нурова, уже подтвердили свое участие в Универсиаде 58 стран из 64, 2262 атлета, 1137 официальных лиц и 67 спортивных судей. Новые и старые

арены

Универсиада пройдет на восьми спортивных объектах. Это высокогорный каток “Медеу”, лыжно-биатлонный комплекс “Алатау” в Солдатском ущелье, Шымбулак, Дворец спорта им. Балуана Шолака, горно-лыжный курорт “Табаган” в Талгарском районе, международный комплекс лыжных трамплинов “Сункар”. Также соревнования пройдут на двух новых аренах - “Алматы Арена” (ледовый дворец на 12 тысяч зрителей) в Алатауском районе и “Халык Арена” (ледовая арена на три тысячи мест) на пересечении Кульджинского и Талгарского трактов. На “Алматы Арене” состоятся церемонии открытия и закрытия Универсиады.

Специально к Универсиаде в Алматы была построена Атлетическая деревня на пять тысяч человек. Она возведена в шаговой доступности от “Алматы Арены”. По словам акима Алматы Бауыржана Байбека, 1700 квартир деревни будут переданы социально неблагополучным семьям, в том числе матерям-одиночкам.

Во время встречи с рабочей делегацией Универсиады аким Алматы подробно рассказал об инфраструктуре и экономике города, а также пригласил гостей на праздничные мероприятия по поводу тысячелетия Алматы.

Бауыржан Байбек отметил, что большое внимание будет уделено безопасности участников Универсиады.

- В прошлом году был увеличен бюджет на безопасность в три раза, - говорил аким Алматы. - 6,5 тысячи сотрудников будут задействованы для охраны порядка во время проведения Универсиады. Мы сделаем все, чтобы гости чувствовали себя во время Универсиады комфортно. Оригинальные

решения

оргкомитета

В ходе встречи господин Нуров рассказал о некоторых оригинальных решениях оргкомитета.

Например, эстафета огня начнется в 16 регионах страны, а затем 16 огней сольются в единое целое. Старт эстафеты планируется на 25 января, а факелоносцами станут спортсмены-студенты.

Церемонии награждения победителей и призеров, по словам Нурова, будут наполнены национальным колоритом и пройдут возле Дворца Республики. Вместе с медалями призерам Универсиады будут вручаться и мягкие игрушки талисмана Игр птенца Сункар.

Любопытно, что на Универсиаде будет представлена не только казахская кухня, но и лучшие повара страны проведут мастер-классы по приготовлению национальных блюд.

Всего в Универсиаде будут задействованы три тысячи волонтеров. По словам Нурова, оргкомитет уже получил от кандидатов в два раз больше заявок. 30 тысяч

туристов в

Алматы

По данным FISU, ежедневная телеаудитория Универсиады составит более одного миллиарда зрителей в 80 странах мира. Планируется, что освещать соревнования приедут 400 журналистов, для которых будут организованы 9 пресс-центров.

По прогнозам, Алматы во время Универсиады посетят 30 тысяч туристов из других городов Казахстана и из-за рубежа.

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин очень тепло отозвался о подготовке Казахстана к Универсиаде: “Проведение Универсиады - это потрясающее достижение для Казахстана. Все граждане страны должны действительно гордиться тем, что вы будете проводить это второе по величине после Олимпиады спортивное мероприятие. И вы подошли к этому времени подготовленными. Творить историю - непростая задача, но у вас все хорошо получилось”.

До конца 2016 года запланировано пять тестовых соревнований на объектах Универсиады. Это чемпионат страны по шорт-треку во Дворце спорта имени Балуана Шолака, республиканский турнир по хоккею с шайбой среди юношей до 18 лет на “Халык Арене”, чемпионат Казахстана по фигурному катанию на “Алматы Арене”, Кубок страны по лыжным гонкам и чемпионат РК по биатлону на лыжно-биатлонном стадионе “Алатау”.