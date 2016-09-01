"ЖИЗНЬ" ГОЛОВЫ ПОСЛЕ СМЕРТИ

КУЛЬТ, ТРОФЕЙ И ПРЕДМЕТ ТОРГА
Подробнее >>>
СЕНСАЦИЯ НА ЛЬДУ

"БАРЫС" (АСТАНА) - ЦСКА (МОСКВА) - 4:0
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Со щитом из Колумбии Спорт

Серик Ибраев

В ночь со среды на четверг сборная Казахстана по футзалу в 1/8 финала чемпионата мира уступила со счетом 2:5 действующим чемпионам Европы - команде Испании - и завершила свое выступление в Колумбии. Счет совсем не отражает того, что происходило на площадке.
Казахстанцы были очень близки к сенсации, когда за несколько минут до конца встречи (в футзале отсчет идет на секунды!) при счете 2:3 был удален за вторую желтую карточку Лосано. Однако игра в большинстве обернулась для нас еще двумя мячами в ворота Игиты под занавес матча.
Таким образом, испанцы идут дальше и сыграют теперь в четвертьфинале с россиянами, а наша команда возвращается домой. Но точно не на щите

 

Казахстанский футзал в этом году радует крупными успехами на международной арене. В феврале сборная Казахстана сенсационно завоевала бронзовые медали чемпионата Европы, затем наша команда впервые в УЕФА добилась права выступать в финальной части чемпионата мира.
В Колумбии казахстанцы остались без наград и даже не попали в четвертьфинал, однако послевкусие от выступления нашей команды не было горьким. В 1/8 финала подопечные Какау проиграли не кому-нибудь, а двукратным чемпионам мира, серебряным призерам последнего чемпионата мира-2012, чемпионам Европы 2016 года сборной Испании. Причем проиграли, что называется, на флажке, заставили соперника нервничать и биться изо всех сил.

 

 

Казахстанцы
не сдавались
В первом тайме казахстанцы действовали, пожалуй, острее испанцев. Да, они играли вторым номером, но с помощью быстрых контратак моментов у ворот соперника было создано предостаточно. Запомнился удар нашего капитана Динмухамета Сулейменова в штангу, а голкипер казахстанцев то и дело тревожил своего коллегу по “амплуа” точными выстрелами издалека. В итоге на перерыв команды ушли при счете 1:1, который действительно отражал происходящее на площадке.
Во втором тайме испанцы снова вышли вперед. Время шло, а сравнять счет казахстанцам никак не удавалось. На 31-й минуте казахстанцы разыграли красивую комбинацию, которую ударом в девятку завершил Даурен Нургожин. Гол!
Но недолго музыка играла, буквально через минуту Чингиз Есенаманов отправил мяч в свои ворота - 2:3.
Казахстанцы не сдавались и шли вперед. И вот тут, за три минуты до окончания встречи, Лосано получил за симуляцию вторую желтую карточку и был удален. Времени для того, чтобы не только счет сравнять, но и забить победный мяч, было предостаточно.
Казахстанцы вместо Игиты выпустили пятого полевого игрока, действуя пять на три, но поразить ворота соперника так и не сумели. А ведь были очень близки к этому. Все решили какие-то сантиметры.
Однако испанцы на то и являются законодателями мод. Эти ребята ошибки не прощают, и в течение одной минуты “красная фурия” дважды поразила наши ворота.

 

 

Испания -
Казахстан - 5:2 (1:1)
Голы: Лосано, 3 (1:0); Есенаманов, 5 (1:1); Бебе, 23 (2:1); Нургожин, 31 (2:2); Нургожин, 32 автогол (3:2); Рауль Кампос, 39 (4:2); Мигелин, 40 (5:2)
Предупреждения: Лосано, 16; Кнауб, 8; Сулейменов, 16; Дуглас, 24; Пенгрин, 29.
Удаление: Лосано, 38.
Казахстан: Игита (в), Нургожин, Лео, Довгань, Дуглас - Гуров (в), Кнауб, Гребонос, Пенгрин, Сулейменов (к), Есенаманов, Першин, Таку, Мун.

 

Не хватило
чуть-чуть
Специалисты единодушны, что в достижении высоких целей для казахстанцев был самым важным стартовый матч с Аргентиной в группе. Тогда подопечные Какау проиграли действующим чемпионам Южной Америки с минимальным счетом 0:1. Затем была повержена Коста-Рика (3:1) и разгромлена сборная Соломоновых островов 10:0.
Казахстанцы заняли второе место в группе Е и вышли в плей-офф на испанцев. А если бы удалось одолеть аргентинцев, тогда бы наша команда с первого места сыграла бы в 1/8 финала с Украиной, которая нам вполне по зубам.
Однако судьба вывела нас на испанцев - фаворитов всего чемпионата мира.
С другой стороны, чемпионат мира в Колумбии доказал, что наш успех на ЕВРО-2016 был далеко не случайным. Сборная Казахстана уже опережает по своему уровню так называемые незвездные команды и может побеждать и фаворитов, таких как Аргентина и Испания. Не хватает нам совсем чуть-чуть.
Состав сборной Казахстана на Кубке мира-2016
Вратари: Александр Гуров, Игита (оба - “Кайрат”). Полевые игроки: Арнольд Кнауб, Николай Пенгрин, Александр Гребонос, Александр Довгань, Павел Таку (все - “Астана-Тулпар”), Даурен Нургожин, Динмухамбет Сулейменов, Чингиз Есенаманов, Михаил Першин, Эвертон, Дуглас (все - “Кайрат”), Лео (“Спортинг”, Португалия).

 

 

Удача отвернулась
от нас
- Мне кажется, сборная Казахстана выжала из себя все что смогла, выступила очень достойно, - комментирует в интервью Vesti.kz известный экс-главный тренер минифутбольного клуба “Тулпар” (Караганда) Амиржан Муканов. - Понравилось, как оборонялись наши игроки. Особенно в первом тайме. Идеальный матч провел Игита. В отличие от встречи с Аргентиной его выходы были подготовлены всей командой. Создавал угрозы, каждый его удар был сложен для вратаря соперника. Два гола мы забили с подключением Игиты. В свою очередь, сопернику ни разу не удалось поймать нашего вратаря на выходе.
В конце матча удача отвернулась от нас. Но ребята выложились. Это был предел команды. Просто ей нужны дополнительные игровые ресурсы. Все-таки испанские игроки более изощренные. Столкнувшись с такой обороной, как у нас, смогли как-то перестроиться. Поэтому нам пока сложно конкурировать. Испанцы в этой игре отразили класс своего национального чемпионата. В тонкостях игры оказались лучше нас.
- Почему нам не удалось забить в большинстве?
- Испанцы сыграли в меньшинстве. Вместе с вратарем. Отбивали, выходили. А у нас не хватило игрока в углах площадки, там ведь были моменты, когда испанцы отвлекались на удары Дугласа и Лео. Может быть, здесь и не хватило везения. Не думаю, что сейчас нужно сожалеть о поражении, посыпать голову пеплом. Наша команда играла на своем максимуме. Чтобы тягаться с Испанией и играть на их уровне, нужны, как я говорил, дополнительные игровые ресурсы, даже не тактические. Потому что тренерский штаб сделал все зависящее.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 808 раз Просмотров: 808 опубликовал: Ruslan 23 сентября 2016 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (145)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390