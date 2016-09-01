Серик Ибраев В ночь со среды на четверг сборная Казахстана по футзалу в 1/8 финала чемпионата мира уступила со счетом 2:5 действующим чемпионам Европы - команде Испании - и завершила свое выступление в Колумбии. Счет совсем не отражает того, что происходило на площадке.

Казахстанцы были очень близки к сенсации, когда за несколько минут до конца встречи (в футзале отсчет идет на секунды!) при счете 2:3 был удален за вторую желтую карточку Лосано. Однако игра в большинстве обернулась для нас еще двумя мячами в ворота Игиты под занавес матча.

Таким образом, испанцы идут дальше и сыграют теперь в четвертьфинале с россиянами, а наша команда возвращается домой. Но точно не на щите Казахстанский футзал в этом году радует крупными успехами на международной арене. В феврале сборная Казахстана сенсационно завоевала бронзовые медали чемпионата Европы, затем наша команда впервые в УЕФА добилась права выступать в финальной части чемпионата мира.

В Колумбии казахстанцы остались без наград и даже не попали в четвертьфинал, однако послевкусие от выступления нашей команды не было горьким. В 1/8 финала подопечные Какау проиграли не кому-нибудь, а двукратным чемпионам мира, серебряным призерам последнего чемпионата мира-2012, чемпионам Европы 2016 года сборной Испании. Причем проиграли, что называется, на флажке, заставили соперника нервничать и биться изо всех сил. Казахстанцы

не сдавались

В первом тайме казахстанцы действовали, пожалуй, острее испанцев. Да, они играли вторым номером, но с помощью быстрых контратак моментов у ворот соперника было создано предостаточно. Запомнился удар нашего капитана Динмухамета Сулейменова в штангу, а голкипер казахстанцев то и дело тревожил своего коллегу по “амплуа” точными выстрелами издалека. В итоге на перерыв команды ушли при счете 1:1, который действительно отражал происходящее на площадке.

Во втором тайме испанцы снова вышли вперед. Время шло, а сравнять счет казахстанцам никак не удавалось. На 31-й минуте казахстанцы разыграли красивую комбинацию, которую ударом в девятку завершил Даурен Нургожин. Гол!

Но недолго музыка играла, буквально через минуту Чингиз Есенаманов отправил мяч в свои ворота - 2:3.

Казахстанцы не сдавались и шли вперед. И вот тут, за три минуты до окончания встречи, Лосано получил за симуляцию вторую желтую карточку и был удален. Времени для того, чтобы не только счет сравнять, но и забить победный мяч, было предостаточно.

Казахстанцы вместо Игиты выпустили пятого полевого игрока, действуя пять на три, но поразить ворота соперника так и не сумели. А ведь были очень близки к этому. Все решили какие-то сантиметры.

Однако испанцы на то и являются законодателями мод. Эти ребята ошибки не прощают, и в течение одной минуты “красная фурия” дважды поразила наши ворота. Испания -

Казахстан - 5:2 (1:1)

Голы: Лосано, 3 (1:0); Есенаманов, 5 (1:1); Бебе, 23 (2:1); Нургожин, 31 (2:2); Нургожин, 32 автогол (3:2); Рауль Кампос, 39 (4:2); Мигелин, 40 (5:2)

Предупреждения: Лосано, 16; Кнауб, 8; Сулейменов, 16; Дуглас, 24; Пенгрин, 29.

Удаление: Лосано, 38.

Казахстан: Игита (в), Нургожин, Лео, Довгань, Дуглас - Гуров (в), Кнауб, Гребонос, Пенгрин, Сулейменов (к), Есенаманов, Першин, Таку, Мун. Не хватило

чуть-чуть

Специалисты единодушны, что в достижении высоких целей для казахстанцев был самым важным стартовый матч с Аргентиной в группе. Тогда подопечные Какау проиграли действующим чемпионам Южной Америки с минимальным счетом 0:1. Затем была повержена Коста-Рика (3:1) и разгромлена сборная Соломоновых островов 10:0.

Казахстанцы заняли второе место в группе Е и вышли в плей-офф на испанцев. А если бы удалось одолеть аргентинцев, тогда бы наша команда с первого места сыграла бы в 1/8 финала с Украиной, которая нам вполне по зубам.

Однако судьба вывела нас на испанцев - фаворитов всего чемпионата мира.

С другой стороны, чемпионат мира в Колумбии доказал, что наш успех на ЕВРО-2016 был далеко не случайным. Сборная Казахстана уже опережает по своему уровню так называемые незвездные команды и может побеждать и фаворитов, таких как Аргентина и Испания. Не хватает нам совсем чуть-чуть.

Состав сборной Казахстана на Кубке мира-2016

Вратари: Александр Гуров, Игита (оба - “Кайрат”). Полевые игроки: Арнольд Кнауб, Николай Пенгрин, Александр Гребонос, Александр Довгань, Павел Таку (все - “Астана-Тулпар”), Даурен Нургожин, Динмухамбет Сулейменов, Чингиз Есенаманов, Михаил Першин, Эвертон, Дуглас (все - “Кайрат”), Лео (“Спортинг”, Португалия). Удача отвернулась

от нас

- Мне кажется, сборная Казахстана выжала из себя все что смогла, выступила очень достойно, - комментирует в интервью Vesti.kz известный экс-главный тренер минифутбольного клуба “Тулпар” (Караганда) Амиржан Муканов. - Понравилось, как оборонялись наши игроки. Особенно в первом тайме. Идеальный матч провел Игита. В отличие от встречи с Аргентиной его выходы были подготовлены всей командой. Создавал угрозы, каждый его удар был сложен для вратаря соперника. Два гола мы забили с подключением Игиты. В свою очередь, сопернику ни разу не удалось поймать нашего вратаря на выходе.

В конце матча удача отвернулась от нас. Но ребята выложились. Это был предел команды. Просто ей нужны дополнительные игровые ресурсы. Все-таки испанские игроки более изощренные. Столкнувшись с такой обороной, как у нас, смогли как-то перестроиться. Поэтому нам пока сложно конкурировать. Испанцы в этой игре отразили класс своего национального чемпионата. В тонкостях игры оказались лучше нас.

- Почему нам не удалось забить в большинстве?

- Испанцы сыграли в меньшинстве. Вместе с вратарем. Отбивали, выходили. А у нас не хватило игрока в углах площадки, там ведь были моменты, когда испанцы отвлекались на удары Дугласа и Лео. Может быть, здесь и не хватило везения. Не думаю, что сейчас нужно сожалеть о поражении, посыпать голову пеплом. Наша команда играла на своем максимуме. Чтобы тягаться с Испанией и играть на их уровне, нужны, как я говорил, дополнительные игровые ресурсы, даже не тактические. Потому что тренерский штаб сделал все зависящее.