Серик Ибраев

В минувшие выходные состоялись матчи 28-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги. Лидеры турнира “Астана” и “Кайрат” одержали гостевые победы с одинаковым счетом (1:0) над “Ордабасы” (Шымкент) и “Актобе” соответственно и сохранили между собой разницу в 4 очка. При этом у “Астаны”, занимающей первое место, есть еще игра в запасе.

Очередным голевым шедевром отметился полузащитник “Кайрата” Андрей Аршавин, который с правой ноги закрутил мяч в девятку ворот Самата Отарбаева. Теперь на счету экс-игрока лондонского “Арсенала” 8 голов в казахстанском чемпионате Прервали пятиматчевые серии “Иртыш” и “Акжайык”. Уральцы после пяти побед подряд потерпели дома поражение от “Шахтера” (1:2), а “Иртыш” после пяти поражений кряду наконец-то смог победить и вновь подняться на третью строчку в таблице. Причем подопечные Димитара Димитрова крупно обыграли одного из конкурентов в борьбе за бронзу - “Окжетпес” (4:1).

По итогам этого тура вторая шестерка разделилась надвое. “Тобол”, “Атырау”, “Шахтер” отдалились от зоны вылета, а “Жетысу”, “Акжайык” и “Тараз” продолжают борьбу за выживание Главной неожиданностью минувшего тура стало крупное поражение кокшетауского “Окжетпеса” от павлодарского “Иртыша” со счетом 1:4. Подопечные Владимира Муханова отставали от павлодарцев всего на одно очко, и победа позволила бы им опередить соперника в таблице. К тому же “Иртыш” после пяти поражений подряд в середине прошлой недели умудрился уступить и резервному составу “Астаны” дома в первом полуфинальном поединке Кубка. С учетом финансовых неурядиц клуба, в котором футболисты не получают вовремя зарплату, шансы на победу “синегорцев” выглядели предпочтительнее. Однако павлодарцы, как оказалось, сдаваться не собираются. Победа над “Окжетпесом” позволила им вернуть себе третье место, за которое борьба теперь будет еще яростнее.

Отметим, что в составе “Окжетпеса” на 59-й минуте матча был удален ключевой игрок команды Марат Хайруллин. У “Иртыша” дубль на свой счет записал Роман Муртазаев, у которого теперь 15 забитых мячей в чемпионате, что на три меньше, чем у лидера гонки бомбардиров Жерара Гоу из “Кайрата”. Андрей Аршавин забил в матче с “Актобе” восьмой гол в чемпионате Казахстана

Для алматинцев игра в Актобе получилась крайне тяжелой. Хозяева поля хорошо действовали в атаке и должны были первыми открывать счет. Но сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты, забивают тебе. На 35-й минуте Андрей Аршавин продемонстрировал свое высокое мастерство, красиво отправив мяч в девятку ворот Самата Отарбаева. Очередной шедевр Аршавина уже набирает просмотры в интернете.

После перерыва “Актобе” создал еще несколько моментов для взятия ворот, но алматинцы сумели сохранить минимальное преимущество.

- Мне кажется, что это была самая трудная победа за время моей работы в “Кайрате”, - комментирует наставник алматинцев Кахабер Цхададзе. - Это, безусловно, комплимент для “Актобе”. “Кайрат” и “Астана” всегда будут раздражителями для молодых футболистов, которые очень стараются, играя против нас. Нужно еще учитывать, что в середине недели мы играли сложный кубковый матч, а “Актобе” отдыхал. У нас не было свежести, но самое главное, что мы взяли очень важные три очка. Мы будем бороться до конца.

“Кайрат” продолжает погоню за “Астаной”, которая выступает на трех фронтах. Уже в четверг столичный клуб в Лиге Европы примет на “Астана Арене” швейцарский “Янг Бойз”. К этому матчу астанчане подходят в хорошем настроении после уверенной победы в Шымкенте над “Ордабасы”. Столичный клуб победил “Ордабасы” без своего ключевого игрока атаки Патрика Твумаси, но и единственного гола Жуниора Кабананги на 44-й минуте хватило, чтобы сделать еще один шаг на пути к чемпионству. Отметим, что с 70-й минуты шымкентцы играли в меньшинстве после удаления Самата Смакова за чересчур яростные споры с судьей.

- Для нас это была тяжелая победа. Мы сегодня играли против хорошей команды, которая в последнее время сумела одержать ряд побед, - говорит главный тренер “Астаны” Станимир Стойлов. - Было тяжело акклиматизироваться, потому что в Астане сейчас уже прохладно. В первом тайме инициатива была полностью у нас, во второй же половине сказалась усталость. У нас плотный график, тем не менее игроки смогли проявить характер и выиграть.

Во второй шестерке обезопасил себя от вылета карагандинский “Шахтер”, одолевший в Уральске “Акжайык”. Для уральцев это было первое поражение на втором этапе. А “горняки” оформили третью викторию кряду.

“Тараз”, опустившийся на дно таблицы в прошлом туре, вернулся из Атырау не солоно хлебавши. Хозяева поля забили мяч на 64-й минуте. Отличился Александру Куртеян. В конце матча гости набросились чуть ли не с кулаками на судью, но до рукоприкладства дело не дошло.

В Костанае “Тобол” и “Жетысу” на двоих провели пять мячей. Хозяева поля усилиями Сергея Хижниченко победный мяч провели уже на 90-й минуте встречи. На счету Хижниченко это был второй мяч в матче и 9-й в чемпионате. Форвард сборной Казахстана на втором этапе, похоже, обрел уверенность и форму. Два мяча “Шахтеру” в 25-м туре и вот теперь дубль в ворота “Жетысу”. А еще были два гола команде Польши в квалификации чемпионата мира-2018.

Развязка чемпионата уже близка. Командам осталось сыграть по четыре матча, за исключением “Астаны” и “Окжетпеса”, у которых в запасе игра между собой.

В следующем туре лидеры сыграют дома. “Астана” примет “Окжетпес”, “Кайрат” - “Ордабасы”. Во второй шестерке выделяется игра между “Таразом” и “Акжайыком”. 28-й тур. 24 сентября. “Тобол” (Костанай) - “Жетысу” (Талдыкорган) - 3:2 (1:1)

“Акжайык” (Уральск) - “Шахтер” (Караганда) - 1:2 (0:2)

25 сентября. “Ордабасы” (Шымкент) - “Астана” - 0:1 (0:1)

“Окжетпес” (Кокшетау) - “Иртыш” (Павлодар) - 1:4 (1:1)

“Атырау” - “Тараз” - 1:0 (0:0)

“Актобе” - “Кайрат” (Алматы) - 0:1 (0:1)