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Храбрые соколы и карпатские ребята Спорт

Серик Ибраев

Национальная сборная Казахстана по футболу 8 и 11 октября проведет два матча квалификации чемпионата мира-2018. 8 октября в Подгорице казахстанцы померятся силами с командой Черногории, одно из прозвищ которой “храбрые соколы”. 11 октября на “Астана Арене” наша команда встретится с участниками ЕВРО-2016 футболистами Румынии - “карпатскими ребятами”.
В стартовом матче квалификации казахстанцы преподнесли сенсацию, сыграв дома вничью с командой Польши - 2:2. И теперь, чтобы доказать неслучайность положительного результата с четвертьфиналистом ЕВРО-2016, подопечным Талгата Байсуфинова в предстоящих двух играх необходимо набирать очки.
Сделать это будет хоть и не просто, но вполне возможно. Сборная Черногории - типичный середняк европейского футбола, к тому же находится в рейтинге ФИФА ниже нас.
Команда Румынии - соперник куда более искушенный, но родные трибуны должны помочь нашей команде

 

Сборные Казахстана и Черногории встречались в своей истории один раз в товарищеском матче. В мае 2008 года в Подгорице подопечные Арно Пайперса были биты с крупным счетом 0:3. Причем все три гола в ворота Давида Лории черногорцы провели в первой тайме. Примечательно, что в нынешних составах обеих команд есть футболисты, выступавшие в матче восьмилетней давности. Это Самат Смаков и Мирко Вучинич. Оба в своих странах являются самыми популярными футболистами.
Самат Смаков, как известно, в свои неполные 38 лет является ведущим игроком шымкентского “Ордабасы”. 33-летний Вучинич сейчас выступает за “Аль-Джазира” (ОАЭ), но ранее блистал в итальянской серии А, очень успешно играя за “Лечче”, “Рому” и “Ювентус”. В составе “Ювентуса” Вучинич трижды становился чемпионом Италии. Всего же в серии А черногорский бомбардир забил более ста голов.
По словам главного тренера сборной Черногории Любиша Тумбаковича, приезд Вучинича вернул в стан сборной оптимизм. Возможно, бомбардирские качества Вучинича уже не те, но его опыт и харизма наверняка положительно скажутся на микроклимате нашего соперника. 

Ну а забивать в команде Черногории и без Вучинича есть кому. Пожалуй, линия нападения у “храбрых соколов” самая сильная. Отметим Стефана Йоветича из итальянского “Интера”, который пока еще не попадает в стартовый состав своего клуба, но на поле нет-нет да и появляется. Именно его гол в ворота Румынии в первой квалификационной игре принес Черногории гостевую ничью.

Момент матча Румыния - Черногория (1:1). С мячом автор гола в ворота Румынии Стефан Йоветич

На острие атаки в поединке с Румынией у черногорцев играл Фатос Бечирай из московского “Динамо”, а на замену выходил Стефан Мугоша из “Мюнхена-1860”. Если к этой кампании добавить Луку Джорджевича из “Зенита”, то линия атаки Черногории была бы еще мощнее, но форвард питерского клуба травмирован.
Также в лазарете черногорской команды два защитника - Марко Баша (“Лилль”, Франция) и Филип Стойкович (“Мюнхен 1860”).
Примечательно, что черногорцы уже давно не ощущали вкуса победы. В последних пяти поединках “храбрые соколы” трижды проиграли в товарищеских матчах (12.11.2015 г. Македонии - 1:4; 24.03.2016 г. Греции - 1:2; 29.05.2016 г. Турции - 0:1), два раза сыграли вничью с Румынией в квалификации ЧМ-2016 (1:1) и также в товарищеской встрече с Белоруссией - 0:0 (29.03.2016).
А вот казахстанцы также в последних пяти встречах одержали две победы с одинаковым счетом 1:0. 13 октября 2015 года в квалификации ЕВРО-2016 еще под руководством Юрия Красножана казахстанцы выиграли у Латвии и 26 марта этого года в Турции с Талгатом Байсуфиновым на тренерском мостике одолели в товарищеской встрече Азербайджан.
Была еще победа над Китаем (1:0) в товарищеском матче в Даляне 7 июня 2016 года, но игра, как и поражение от Кыргызстана 30 августа этого года, не вошла в календарь ФИФА и не является официальной.
В рейтинге ФИФА сборная Черногории занимает 105-е место, Казахстан в нем недавно поднялся на 83-ю позицию. Это самое высокое место в истории нашей команды. Так что можно говорить о том, что сборная Казахстана на подъеме.
Впрочем, букмекеры ставят на Черногорию. Примерный коэффициент на победу сборной Черногории равен 1.64, на успех команды Казахстана - 5.40, ничья оценивается в 3.52.
- Когда я хвалю Казахстан, может показаться, что я заранее ищу оправдание, - комментирует наставник сборной Черногории Любиша Тумбакович. - Не хочу этого. Соперники такие, какие они есть, мы думаем, что оказались в самой сложной группе, но попади мы в другую, думали бы, что нет сложнее нее. Казахстан является сплоченной командой, дисциплинированной, с характерными особенностями, присущими их региону. На поле эта дружина демонстрирует бойцовский дух, играя в футбол, который находится на грани фола. В конце концов, против Польши ими было получено семь карточек. Не знаю, какой они выставят состав, вероятно, по сравнению с тем матчем будут изменения, но мы готовы к любым вариантам.
Что касается Румынии, то эта команда не нуждается в особом представлении. В стартовом матче ЕВРО-2016 румыны дали бой хозяевам чемпионата сборной Франции. Уступили французам - 1:2, но могли добиться и положительного результата. Из группы им выйти не удалось, одного балла, набранного в поединке со швейцарцами, не хватило подопечным Ангела Йорданеску.
Старт в квалификации чемпионата мира-2018 уже под руководством Кристофа Даума Румынии также не удался. Наш соперник сыграл вничью с ближайшим нашим оппонентом - командой Черногории - дома (1:1).
8 октября подопечные Кристофа Даума сыграют в Армении, а 11 октября в Казахстане. Примечательно, что Кристоф Даум специально проводил тренировки на искусственном поле.
- Сейчас мы тренируемся на искусственном газоне на базе в Буфте, а затем проведем две тренировки в Астане. Думаю, мы хорошо подготовимся к этому покрытию. Я разговаривал с тренером сборной Польши Навалкой, и он признался, что был счастлив уехать из Казахстана без травм, а также набрав там очко. Тренер сборной Германии Йоахим Лев также говорил, что очень важно набрать одно или три очка в Астане. Важно показать свой лучший футбол, чтобы добиться хорошего результата. Теперь посмотрим, как мы сыграем там, - сказал Даум.
Посмотрим и мы. Обе игры с участием нашей команды покажут в прямом эфире на казахстанских телеканалах.
Расширенный состав сборной Казахстана на матчи с Черногорией и Румынией
Вратари: Стас Покатилов (“Кайрат”), Самат Отарбаев (“Актобе”), Алмат Бекбаев (“Ордабасы”).
Защитники: Дмитрий Шомко (“Астана”), Юрий Логвиненко (“Астана”), Гафуржан Суюмбаев (“Кайрат”), Абзал Бейсебеков (“Астана”), Сергей Малый (“Астана”), Елдос Ахметов (“Иртыш”), Александр Кислицын (“Окжетпес”), Ильяс Амирсеитов (“Жетысу”), Ренат Абдулин (“Ордабасы”).
Полузащитники: Самат Смаков (“Ордабасы”), Исламбек Куат (“Кайрат”), Бауыржан Исламхан (“Кайрат”), Максат Байжанов (“Шахтер”), Азат Нургалиев (“Астана”), Серикжан Мужиков (“Астана”), Асхат Тагыберген (“Астана”), Альмир Мухутдинов (“Тобол”), Мардан Толебек (“Ордабасы”).
Нападающие: Сергей Хижниченко (“Тобол”), Жауслан Молдакараев (“Окжетпес”), Танат Нусербаев (“Астана”), Роман Муртазаев (“Иртыш”), Айбар Нурыбеков (“Шахтер”).
В резервный список вошли вратарь Владимир Логиновский (“Тобол”), защитник Виктор Дмитренко (“Тобол”), полузащитники Жакып Кожамберды (“Окжетпес”), Абзал Таубай (“Тараз”), Рахимжан Розыбакиев (“Акжайык”) и Эльдар Абдрахманов (“Акжайык”).

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Просмотрено: 39 раз Просмотров: 39 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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