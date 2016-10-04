Российский полузащитник алматинского “Кайрата” Андрей Аршавин публично побрил налысо казахстанского журналиста Петра Воликова. Состоялся этот перформанс в одном из алматинских торговых центров 6 октября. Посмотреть на шоу пришла целая толпа зрителей и коллег Воликова А началось все в начале сезона, когда Воликов пообещал избавиться от волос на голове, если Аршавин забьет восемь голов.

25 сентября Андрей Аршавин провел свой восьмой мяч в чемпионате в ворота “Актобе”. Как часто уже было, гол в исполнении экс-игрока лондонского “Арсенала” и питерского “Зенита” получился красивым и, самое главное, важным, принесшим победу алматинцам. Как оказалось, Аршавин о брошенной ему перчатке не позабыл и напомнил ведущему футбольной интернет-передачи об этом после матча в Актобе. В свою очередь Воликов подтвердил готовность сдержать слово, а потом стороны договорились о месте и времени.

“Это мой первый опыт. В принципе, я немного нервничал. Мне не хотелось нанести ему травму, порезать, - комментировал Аршавин. - В жизни я стараюсь не спорить. У нас с ним не было пари - Петр просто ответил за свои слова. О его словах я узнал сразу после игры. Пресс-атташе нашего клуба об этом сообщил. В принципе, работа парикмахера - неплохая работа. Просто естественно, когда ты что-то делаешь в первый раз - оно для тебя ново. Мне было интересно, у меня хорошее настроение. Сам бы я побрился, может быть, ради многого, а может быть, и ради ничего. Петя был не уверен в том, что я забью. Теперь, я надеюсь, у него будет больше веры в меня и “Кайрат”. Я вообще не думал про голы, но было бы неплохо забить еще два-три гола”. - Сейчас на фотографии посмотрел - не очень выгляжу, если честно, - говорит после стрижки Воликов. - Но я взял с собой кепку, так что воспользуюсь ей. Я не совсем был поклонником Андрея до этого времени, а сейчас... А сейчас я приду домой, осознаю все и, наверное, буду его поклонником. А вообще я болею за “Кайрат”. Обычно российские звезды приезжают сюда доигрывать, и я не думал, что Аршавин приедет именно забивать. Однако я оказался неправ. Сейчас буду ходить в шапке, в кепке, пока волосы не отрастут. Фото Талгата Галимова