ЗАКОНЫ О ЛУЧШЕЙ ДОЛЕ

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКА
Подробнее >>>
НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН:

ФИЛЬМ «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» ВОТ-ВОТ ПОЯВИТСЯ НА КИНОЭКРАНАХ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Обрили уже Спорт

Российский полузащитник алматинского “Кайрата” Андрей Аршавин публично побрил налысо казахстанского журналиста Петра Воликова. Состоялся этот перформанс в одном из алматинских торговых центров 6 октября. Посмотреть на шоу пришла целая толпа зрителей и коллег Воликова

 

А началось все в начале сезона, когда Воликов пообещал избавиться от волос на голове, если Аршавин забьет восемь голов.
25 сентября Андрей Аршавин провел свой восьмой мяч в чемпионате в ворота “Актобе”. Как часто уже было, гол в исполнении экс-игрока лондонского “Арсенала” и питерского “Зенита” получился красивым и, самое главное, важным, принесшим победу алматинцам.

 

 

Как оказалось, Аршавин о брошенной ему перчатке не позабыл и напомнил ведущему футбольной интернет-передачи об этом после матча в Актобе. В свою очередь Воликов подтвердил готовность сдержать слово, а потом стороны договорились о месте и времени.
“Это мой первый опыт. В принципе, я немного нервничал. Мне не хотелось нанести ему травму, порезать, - комментировал Аршавин. - В жизни я стараюсь не спорить. У нас с ним не было пари - Петр просто ответил за свои слова. О его словах я узнал сразу после игры. Пресс-атташе нашего клуба об этом сообщил. В принципе, работа парикмахера - неплохая работа. Просто естественно, когда ты что-то делаешь в первый раз - оно для тебя ново. Мне было интересно, у меня хорошее настроение. Сам бы я побрился, может быть, ради многого, а может быть, и ради ничего. Петя был не уверен в том, что я забью. Теперь, я надеюсь, у него будет больше веры в меня и “Кайрат”. Я вообще не думал про голы, но было бы неплохо забить еще два-три гола”.

 

 

- Сейчас на фотографии посмотрел - не очень выгляжу, если честно, - говорит после стрижки Воликов. - Но я взял с собой кепку, так что воспользуюсь ей. Я не совсем был поклонником Андрея до этого времени, а сейчас... А сейчас я приду домой, осознаю все и, наверное, буду его поклонником. А вообще я болею за “Кайрат”. Обычно российские звезды приезжают сюда доигрывать, и я не думал, что Аршавин приедет именно забивать. Однако я оказался неправ. Сейчас буду ходить в шапке, в кепке, пока волосы не отрастут.

 

Фото Талгата Галимова

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 39 раз Просмотров: 39 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Октябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Октябрь 2016 (43)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Май 2016 (162)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390