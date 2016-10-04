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Румынский экзамен после провала в Подгорице Спорт

Серик Ибраев
В минувшую субботу национальная сборная Казахстана по футболу потерпела одно из своих самых болезненных поражений в истории. В Подгорице в квалификационном матче чемпионата мира-2018 казахстанцы проиграли Черногории со счетом 0:5. У нашей команды ранее были поражения со счетом 0:6 от Турции и России, 1:5 от Белоруссии, но счет 0:5 был зафиксирован впервые.
В первом тайме казахстанцы пропустили один мяч, а во второй половине встречи еще четыре. Наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов всю вину за разгром взял на себя.
Сегодня, 11 октября, у сборной Казахстана есть шанс реабилитироваться перед болельщиками. На “Астана Арене” подопечные Талгата Байсуфинова принимают сборную Румынии, которая 8 октября в Ереване отправила пять безответных мячей в ворота Армении

 

После сенсационной ничьей с четвертьфиналистом ЕВРО-2016 командой Польши в Астане (2:2) в начале сентября казахстанские болельщики ожидали повторения успеха в матче с Черногорией. Казалось, что соперник нам по зубам, и казахстанцам по силам привезти очки из Подгорицы. Однако на деле получилось совершенно иначе.
В матче с Черногорией наша команда ничем не напомнила тот коллектив, который, проигрывая 0:2 полякам, смог сравнять счет. За все 90 минут казахстанцы ни разу не попали в створ ворот соперника! Тогда как хозяева поля из 14 ударов восемь нанесли в цель, и пять из них обернулись голами.

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В матче с Черногорией казахстанские футболисты ни разу не попали в створ ворот соперника

Впрочем, на тотальное невезение сетовать не приходится. Казахстанцы заслужили такое поражение своей игрой. Подопечные Талгата Байсуфинова часто ошибались, проигрывали единоборства и просто не успевали за своими быстрыми соперниками.
Первый гол наша команда пропустила на 24-й минуте со стандарта. Крученый навес с фланга, и точный удар головой. Второй и пятый мячи получились как под копирку.
Вот что сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.
- После первого тайма мы заметили, что нам не хватало быстрого паса в среднюю линию и линию атаки. Подсказали это ребятам. Пропустили со стандарта один гол, но считали, что эту ситуацию можно было исправить, - говорит Байсуфинов. - Но что случилось во второй половине встречи, я пока сказать не могу. Будем просматривать игру, тщательно разбираться в каждом моменте, чтобы вовремя предпринять соответствующие меры. Нам не хватило свежести, это было заметно.

 

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- Натуральный газон стадиона “Градски” может быть одним из факторов неудачной игры?
- Сборная Черногории играла на своем поле, это, безусловно, плюс для их команды. Наше домашнее поле для нас тоже является преимуществом. Но на этом газоне играли две команды, и сейчас всю вину сваливать на качество поля я никак не могу. Хороший газон, быстрое передвижение мяча - все это было. Будем работать и готовиться к следующим матчам.
- Болельщики надеются, что вы сделаете все, чтобы успокоить ребят и правильно настроить их на следующий матч.
- Мы на каждый матч настраиваем ребят, и они выходят биться. Увы, в сегодняшнем матче добиться положительного результата нам не удалось. За это всю вину я беру на себя. Через два дня нам предстоит домашний поединок против сборной Румынии - начинаем подготовку к этой игре.
В воскресенье сборная Казахстана прилетела в Астану, а вчера, в понедельник, начала подготовку к игре с румынами.
Как известно, пропустит из-за дисквалификации матч с румынами капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, получивший вторую желтую карточку в поединке с черногорцами. Остальные наши футболисты все в строю.
Что касается румын, то, по данным СМИ, с травмами матч против сборной Армении завершили полузащитники Александру Кипчу (“Андерлехт”, Бельгия), Рэзван Марин (“Вииторул”) и нападающий Богдан Станку (“Генчлербирлиги”, Турция). Все трое забивали в Ереване сборной Армении. Также в том матче отличились Адриан Попа (“Стяуа”) и Николае Станчу (“Андерлехт”).
А вот какой состав по версии румынской прессы выставит на матч с Казахстаном главный тренер сборной Румынии немецкий специалист Кристоф Даум.
Вратарь Чиприан Тэтэрушану (“Фиорентина”, Италия); защитники Ромарио Бензар (“Вииторул”), Кристиан Сэпунару (“Астра”), Драгош Григоре (“Аль-Сайлия”, Катар), Ясмин Латовлевич (“Карабюкспор”, Турция); полузащитники Овидиу Хобан (“Хапоэль Беэр-Шева”, Израиль), Эрик Бикфалви (“Томь”, Россия), Адриан Попа (“Стяуа”), Николае Станчу (“Андерлехт”, Бельгия), Александру Кипчу (“Андерлехт”); нападающий Денис Алибек (“Астра”).
Примечательно, что румыны к матчу на “Астана Арене” готовились на искусственном газоне, а с собой “карпатские ребята” (одно из прозвищ команды) взяли по несколько пар обуви, чтобы выбрать наиболее удобную.

 

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Черногория - Казахстан - 5:0 (1:0)
Голы: Томашевич 24 (1:0), Вукчевич 59 (2:0), Йоветич 64 (3:0), Бечирай 73 (4:0), Савич 78 (5:0).
Предупреждения: Бечирай 32 - Исламхан 32, Кислицын 37, Мухутдинов 89.
Черногория: Божович, Томашевич, Симич, Савич, Марушич, Вукчевич (Николич 68), Шчекич (Бакич 83), Кояшевич, Йоветич (к), Вешович, Бечирай (Райчевич 76).
Казахстан: Покатилов, Шомко, Логвиненко, Кислицын, Бейсебеков, Малый, Нургалиев, Мухутдинов, Куат (Тагыберген 76), Исламхан (к) (Мужиков 63), Хижниченко (Муртазаев 85).
Судья Шергенхофер (Австрия). 8 октября. Подгорица. “Градски”.

 

 

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Просмотрено: 48 раз Просмотров: 48 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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