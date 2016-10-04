Серик Ибраев

Национальная сборная Казахстана по футболу в минувший вторник в матче квалификации чемпионата мира-2018 сыграла в Астане вничью с участником ЕВРО-2016 Румынией 0:0. Таким образом, казахстанским футболистам удалось реабилитироваться за поражение в Подгорице от Черногории со счетом 0:5.

После матча тренерский штаб румынской команды пожаловался на судейство и поле “Астана Арены”. По мнению румынской стороны, португальский рефери был слишком лоялен к казахстанской команде. Ну а на искусственный газон столичного стадиона румыны собирались подавать протест в УЕФА с целью запретить матчи на этой арене.

Одно из румынских СМИ обзор игры в Астане озаглавило так: “Нас обокрали в отеле и на поле”, напоминая, что перед игрой некоторых игроков-гостей обокрали в одном из пятизвездочных отелей столицы.

Любопытно, что даже астанинская непогода сыграла против гостей, когда чартер с румынской сборной два часа не мог вылететь из столицы Румынская сборная надолго запомнит свой первый в истории выезд в Астану. Еще до матча нескольких игроков румынской сборной обокрали в отеле. Как пишут румынские СМИ, во время тренировки в номерах нескольких игроков пропали наличные деньги и личные вещи.

Неприятности румынской команды продолжились на футбольном поле. Казахстанцы противопоставили гостям мобильную и жесткую игру на грани фола. Трое футболистов румынской команды по ходу матча покинули поле из-за травм. Вдобавок гости за все 90 минут так и не смогли поразить ворота Стаса Покатилова.

Плюс непогода задержала “карпатских ребят” на два часа в аэропорту Астаны. Неудивительно, что футболисты, тренеры, пресса, что называется, рвет и мечет.

- Я чувствовал себя убитым, вообще не спал. Несколько зубов мне выбили, несколько сломано, - говорит защитник сборной Румынии Кристиан Сэпунару. - Из-за этого я сейчас даже не могу нормально поесть. Потребуется операция. Я не могу сказать, что это был футбол - эта была борьба. Казахстанцы действовали очень агрессивно.

Также в Астане травмы получили Драгош Григоре и Александру Кипчу.

- Условия в Казахстане были очень специфическими - от холодной погоды до синтетического поля, которое вообще напоминало линолеум. У наших игроков с собой было несколько пар обуви, однако это слабо помогало - мы очень редко играем на таком покрытии, - говорит советник Федерации футбола Румынии Андрей Вокин. - Думаю, мы легко обыграли бы сборную Казахстана на хорошем поле. Когда они используют такое, своего рода запрещенное оружие, очень тяжело им противостоять здесь.

Румынская сторона планирует обратиться с официальной жалобой на состояние газона “Астана Арены” и на работу португальской бригады судей во главе с Мануэлем Жорже де Соузой.

“Я считаю, что этот газон не пригоден для игры в футбол. И это речь не только о сборных, но и о клубах. Посмотрите на результаты мадридского “Атлетико” и “Галатасарая” на этом стадионе, которые также не смогли выиграть здесь, - говорит президент Федерации футбола Румынии Разван Бурлеану. - Мне еще не понравилась грубая игра соперника. Нет ничего плохого, если действовать жестко, но когда намеренно наносят травмы, должно быть наказание. Несколько наших футболистов получили травмы. Мы обратимся с официальной жалобой в УЕФА. Конечно, мы не ждем, что результат будет аннулирован, но какие-то меры должны приниматься”. Запредельная

мотивация

Конечно, в матче с румынами казахстанцы действовали жестко. Наши ребята хотели реабилитироваться после поражения от Черногории 0:5 и играли с запредельной мотивацией.

- Сегодня такой день, когда объединились все болельщики и все, кто переживал за нас после Черногории. Это передалось ребятам. Я сказал им сейчас: не в обиду сопернику, они играли на чемпионате Европы, но это наша общая ничья. Сегодня был наш день, - говорил после матча наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов. - Мы должны были выигрывать. Я сказал ребятам, что они должны такие игры вырывать. Я им сказал, что пока такие игры вырывать не будем, расти не будем.

- Чем была вызвана замена фланговых игроков?

- Они подустали. Нужно было освежить и думать об обороне. Кураж поймал Смаков и во втором тайме повел свою игру, как в юности. Хотелось вырвать победу. Так хотелось, что мой ассистент Нуркен Мазбаев меня успокаивал.

- Покидает команду Самат Смаков. Кто его заменит?

- Перед игрой я об этом не слышал. Я спросил у Самата, правда ли это. Он подтвердил. Спрашиваю: “Почему мне не сказал?”. Он сказал, что опасался, что я буду ругаться. Я ответил, что такого не будет. Считаю, что Самат просто необходим для сборной.

- Считаете ли, что Стас Покатилов - лучший игрок матча?

- Перед матчем наш тренер вратарей Юрий Новиков сказал, что играть будет Покатилов. Я почувствовал его настрой, и на разминке Стас действовал очень уверенно. Я бы не стал никого выделять, но Стас доказал, что он лучший на своей позиции.

- Произнес ли Самат после матча речь в раздевалке? И согласны ли вы, что Казахстан - домашняя команда?

- Я надеюсь, что он поменяет свое решение. Да и раздевалка не для этого. Я пошел на опережение и надеюсь, что он поменяет свое решение. Потом, мы не домашняя команда. Мы обыграли Азербайджан в Турции. Есть и другие матчи, пусть и товарищеские. Что касается игры в Черногории, то ее хотим забыть, но она останется в летописи. То, что произошло во втором тайме, мы до сих пор понять не можем. Они нанесли 14 ударов, а восемь - в створ.

- Команда зарабатывает по две-три желтые карточки за игру. Причем за споры с судьей. Как-то будут проводиться беседы с игроками?

- Я хочу поднять этот вопрос на другом уровне. Если их лавка встает, то судья реагирует. Я думаю, это наша проблема, что мы не знаем английский. Это моя проблема. Нужно дорабатывать.

- Нашим игрокам не хватает скорости. Будут ли привлекаться более скоростные игроки?

- Тут должна подразумеваться командная быстрая игра. Чем быстрее ходит мяч, тем быстрее кажется игра. Тут должна на первый план выходить техническая оснащенность игрока. Что касается Шомко и Бейсебекова, которые, по-вашему мнению, больше играют в обороне. Мы хотим это выбить из них. Хотим, чтобы наши крайние игроки больше действовали в атаке и хорошими передачами снабжали игроков атаки.

Отметим, что матч с Румынией стал последним в сборной для капитана Самата Смакова. Он уходит из команды в статусе рекордсмена - на его счету 75 игр.