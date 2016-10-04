Серик Ибраев В минувшее воскресенье состоялись матчи 30-го тура чемпионата Казахстана по футболу. В центральном поединке игрового дня в Алматы “Астана” не сумела досрочно оформить чемпионство, уступив “Кайрату” со счетом 0:2. Таким образом, разница между лидирующей “Астаной” и второй командой турнира “Кайратом” сократилась до трех баллов Однако у столичного клуба в запасе на одну игру больше (всего три), чем у алматинцев. И теперь подопечным Станимира Стойлова в трех оставшихся матчах необходимо набрать четыре очка, чтобы в третий раз кряду поднять чемпионский трофей.

В этот же день в Шымкенте павлодарский “Иртыш” и “Ордабасы” выясняли, кто же более достоин бронзовых наград. Гости имели шанс обеспечить себе третье место, если бы выиграли у хозяев с разницей в два мяча. Однако победить не удалось ни той, ни другой команде. Финальный свисток арбитра встречи зафиксировал боевую ничью 3:3. И теперь оба клуба будут бороться за третье место заочно.

Также продолжается борьба за выживание в премьер-лиге. У двух последних команд таблицы - уральского “Акжайыка” и “Тараза” - одинаковое количество очков.

“Астана” продолжает вести изнурительную борьбу на двух фронтах - в чемпионате и Лиге Европы, где 20 октября, в четверг, сыграет в гостях с “Олимпиакосом”. Неудивительно, что перед игрой с “Кайратом” в воскресенье тренерский штаб столичного клуба должен был держать в уме и поединок в греческих Пиреях. Возможно, поэтому с первых минут на поле Центрального стадиона в Алматы не появились капитан “Астаны” Танат Нусербаев и ганский форвард Патрик Твумаси. К тому же в лазарете команды оказались Неманья Максимович и Игорь Шитов, вернувшиеся из расположения своих сборных - Сербии и Белоруссии - с травмами. Кстати, по словам наставника “Астаны” Станимира Стойлова, оба игрока пропустят гостевую встречу с “Олимпиакосом”.

Впрочем, в любом случае “Астана” приехала в Алматы за очками. Идеальным вариантом для гостей были бы победа над “Кайратом” и досрочное чемпионство. Но “Кайрат” сделать этого не позволил.

“Астана” в стартовые 15 минут контролировала ход матча, но затем хозяева поля перехватили инициативу и на 29-й минуте открыли счет. Подача с углового, борьба на втором этаже, мяч отскакивает к Жерару Гоу, сильно пробившему по воротам Ненада Эрича. В итоге голкипер “Астаны” отбил снаряд прямо на ногу защитника алматинцев Сезара Арсо - 1:0. Станимир Стойлов на послематчевой пресс-конференции назвал этот гол нелогичным.

Спустя шесть минут кайратовцам удалась контратака. Бауыржан Исламхан, совершив проход по левому флангу, сделал передачу в штрафную гостей на свободного Исламбека Куата, который и вколотил “снаряд” в верхний угол ворот Ненада Эрича - 2:0.

После перерыва “Астана” стала действовать в атаке острее и на 60-й минуте имела шанс сократить счет, однако сербский нападающий “Астаны” Джордже Деспотович не реализовал одиннадцатиметровый. Стас Покатилов отбил удар, а повторный на добивание в исполнении Серикжана Мужикова с ленточки ворот вынес Гафуржан Суюмбаев.

“Астана” создала еще несколько реальных моментов для взятия ворот, но удары у Деспотовича, Твумаси откровенно не получились. А в добавленное время уже “Кайрат” мог довести счет до крупного, но голкипер гостей перевел мяч на угловой после выстрела с пенальти Жерара Гоу. В итоге победа “Кайрата” позволила сохранить золотую интригу в чемпионате. Надолго ли? В оставшихся двух матчах “Кайрат” 23 октября в Павлодаре встретится с “Иртышом”, а 29 октября проведет гостевую встречу с “Окжетпесом”. Алматинцам по силам набрать шесть очков в этих двух поединках. Астанчанам же придется разрываться на два фронта. 20 октября “Астана” в Пиреях сыграет в Лиге Европы с “Олимпиакосом” (Греция), 23 октября примет на своем поле “Актобе”, 26 октября в гостях встретится с “Окжетпесом” в перенесенном матче 25-го тура. И, наконец, 29 октября в заключительной встрече чемпионата в Павлодаре померится силами с “Иртышом”. Впрочем, мало кто сомневается, что столичный клуб приложит все силы, чтобы набрать золотые четыре очка. Стойлов не раз говорил, что для его команды главная цель - чемпионат. Скорее всего, “Астана” пожертвует гостевыми встречами в Лиге Европы, чем упустит первое место во внутреннем первенстве. Бауыржан Исламхан (№ 9), опередивший на мгновение Серикжана Мужикова, готовится отправить мяч в штрафную “Астаны”

Поединок в Шымкенте между “Ордабасы” и “Иртышом” также имел важнейшее значение для обеих команд, ведущих борьбу за третье место, написано на football.kulichki.net. Шымкентцев отделяли от “Иртыша” всего три очка, и домашняя встреча с конкурентом была прекрасной возможностью для них сравняться с павлодарцами в таблице. Тем более предыдущие два матча между соперниками неизменно завершались в пользу “Ордабасы”. Хозяева активно начали поединок и тут же создали верный момент, однако Александр Симчевич из выгодной позиции пробил выше цели. Постепенно “Иртыш” выравнял игру, а на 22-й минуте и вовсе открыл счет. Карлуш Фонсека заработал пенальти для своей команды, который уверенно реализовал Роман Муртазаев, проведший свой 18-й гол в чемпионате - 0:1. Этот гол выбил хозяев из колеи, и Фонсека вскоре упрочил преимущество гостей прицельным ударом в дальний угол. Казалось, “Иртыш” контролирует ход игры, но в компенсированное к первому тайму время шымкентцы неожиданно отметились дуплетом. Вначале Семир Керла сыграл рукой в своей штрафной, и назначенный одиннадцатиметровый реализовал Александр Гейнрих, а затем Абдулай Диаките сравнял счет после розыгрыша углового - 2:2. Эти два гола заметно воодушевили хозяев, и те в начале второго тайма буквально осадили чужие ворота. Впрочем, и на этот раз гости вначале сдержали давление соперника, а затем ответили разящей атакой. На 58-й минуте Елдос Ахметов после скидки Семира Керла поразил чужие ворота - 2:3. Игра пошла на встречных курсах. Вначале Казбек Гетериев угодил в крестовину, а затем Самат Смаков пробил мимо цели. В концовке встречи вышедший на замену Виталий Ли поразил чужие ворота, но его гол не был засчитан. Развязка наступила на 87-й минуте, когда хозяева заработали свой второй пенальти в матче, и Гейнрих, поразив ворота ударом с “точки”, установил окончательный счет - 3:3. “Иртыш” сохранил трехочковый гандикап перед “Ордабасы” за два тура до финиша чемпионата.

В борьбе же за выживание по-прежнему ничего не ясно даже за два тура до финиша. “Тараз” и “Акжайык” сравнялись по очкам на дне таблицы, и в непосредственной близости от них находится “Жетысу”. “Шахтер” же, уступив в Атырау, пока не смог гарантировать себе прописку в элитном дивизионе.

В предпоследнем, 31-м туре чемпионата 22 октября встретятся “Тараз” с “Тоболом”, “Акжайык” - с “Атырау”, “Шахтер” - с “Жетысу”. 23 октября сыграют “Астана” - “Актобе”, “Окжетпес” - “Ордабасы”, “Иртыш” - “Кайрат”. 30-й тур. 16 октября. “Ордабасы” (Шымкент) - “Иртыш” (Павлодар) - 3:3 (2:2). “Атырау” - “Шахтер” (Караганда) - 2:0 (1:0). “Тобол” (Костанай) - “Акжайык” (Уральск) - 0:1 (0:0). “Жетысу” (Талдыкорган) - “Тараз” - 0:0 (0:0). “Кайрат” (Алматы) - “Астана” - 2:0 (2:0). “Актобе” - “Окжетпес” (Кокшетау) - 2:2 (1:1).

Положение команд. 1. “Астана” - 68 очков (после 29 матчей). 2. “Кайрат” - 65 (30). 3. “Иртыш” - 48 (30). 4. “Ордабасы” - 45 (30). 5. “Окжетпес” - 41 (29). 6. “Актобе” - 36 (30). 7-12-е места. 7. “Тобол” - 41 (30). 8. “Атырау” - 36 (30). 9. “Шахтер” - 33 (30). 10. “Жетысу” - 31 (30). 11. “Акжайык” - 29 (30). 12. “Тараз” - 29 (30).