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И пески, и солончаки, и коварные степные дороги Спорт

Тимур Камалов
Впервые Казахстан примет этап мирового первенства по ралли-рейдам. В минувшую среду в Алматы состоялась пресс-конференция, посвященная включению в календарь Кубка мира по ралли-рейдам этапа в Казахстане. В ней приняли участие руководитель гонки британец Фред Галлахер, его заместитель Андрей Чередников, президент республиканской Федерации автомотоспорта (ФАМС РК) Марат Абыкаев и соорганизатор соревнований победитель ралли-марафона Africa Eco Race-2016 Канат Шагиров, представляющий спортивный клуб Mobilex.
Они и объявили о том, что Международная автомобильная федерация (FIA) официально включила “Ралли Казахстан” в календарь Кубка мира 2017 года

 

Федерация автомотоспорта Казахстана добивалась включения в календарь одного из казахстанских этапов несколько лет.
- Этому большому событию для всего автоспортивного мира предшествовала кропотливая работа на протяжении последних четырех лет. Начав ее в 2013 году с образовательных тренингов для 50 судей автоспорта Алматы при поддержке Института FIA и Федерации автоспорта Великобритании, в 2016-м мы планомерно подошли к проведению гонки-кандидата на включение в календарь Кубка мира по ралли-рейдам. И сейчас с гордостью можно сказать - наша федерация с первого раза, что уже является победным достижением, получила право быть включенной в Международный спортивный календарь на 2017 год. Так же, как и в этот раз, Rally Kazakhstan 2017 пройдет при поддержке акимата Мангистауской области, - говорит президент Федерации автомотоспорта Казахстана Марат Абыкаев.
Казахстанский этап Кубка мира пройдет в Мангистауской области - в районе городов Актау, Жанаозень и Форт-Шевченко. Это будет полноценный многодневный ралли-рейд со стартом 20 мая и финишем 27 мая. Согласно правилам Кубка мира, участники ралли-марафона получат двойные очки, что обещает на старте сильнейший состав. По ходу гонки под колесами спортивной техники будут и пески, и солончаки, и коварные степные дороги, которые должны стать серьезным испытанием как для техники, так и для экипажей. При этом немалая часть дистанции будет проложена на фоне живописных приморских каспийских пейзажей.

 

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Отметим, что соорганизатором Rally Kazakhstan 2017 по традиции выступает спортивный клуб Mobilex, который совместно с Федерацией автомотоспорта Республики Казахстан стоял у истоков этого исторического события. К слову, экипаж данной команды во главе с известным пилотом Юрием Сазоновым выиграл Rally Kazakhstan-2016, а руководитель клуба Канат Шагиров стал победителем международного ралли-рейда Africa Eco Race-2016.
- Мы очень рады принять у себя на родине соревнование такого уровня. Четыре года бок о бок с Федерацией автомотоспорта РК мы шли к этому знаменательному дню. И теперь планируем, что наши экипажи принесут Казахстану победные очки, и мы покажем себя в том числе и как профессиональный автомир, готовый составить достойную конкуренцию спортсменам с мировыми именами, - комментирует Канат Шагиров, руководитель спортивного клуба Mobilex.
Организаторы также рассказали, что согласно требованиям FIA для включения соревнования в Кубок мира за два года страна-организатор обязана провести национальное первенство. А на следующий год - гонку-кандидат на включение в Международный календарь чемпионата мира по ралли-рейдам. Так, уже в мае этого года Федерация автомотоспорта Республики Казахстан организовала на территории Мангыстауской области соревнование Rally Kazakhstan-2016 с официальным статусом гонки-кандидата, где присутствовали иностранные наблюдатели и ассистенты. Одним из них стал Фред Галлахер, который был директором ралли, а в 2017 году он станет руководителем казахстанского этапа.

 

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- Скажу, что гонка-кандидат в Казахстане прошла на самом высоком уровне. Ваша страна совмещает в себе большое количество разнообразных ландшафтов. Это позволяет разрабатывать интересные, не похожие друг на друга, маршруты с высоким уровнем сложности. Я думаю, что казахстанский этап станет ярким событием в мире международного автоспорта, и все именитые гонщики проедут эту гонку с большим удовольствием, - заключает Фред Галлахер, руководитель гонки Rally Kazakhstan 2017.
В 2017 году Кубок мира по ралли-рейдам будет состоять из десяти этапов. А право принять первый из них вновь заслужила Россия - единственная в своем роде зимняя Баха (разновидность ралли-рейда) “Северный лес” пройдет 24-26 февраля в Карелии.

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Просмотрено: 25 раз Просмотров: 25 опубликовал: Ruslan Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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