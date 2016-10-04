Глеб Калинин

В минувшие выходные состоялись матчи предпоследнего тура чемпионата Казахстана по футболу. Оба лидера добились синхронных побед, из-за чего между ними сохранился прежний трехочковый разрыв. “Астана” приблизилась к завоеванию третьего подряд чемпионства, но и алматинцы еще не потеряли шансы на первое место. Хотя шансы эти являются призрачными. В двух оставшихся матчах, считая перенесенный поединок с “Окжетпесом” 26 октября, столичному клубу теперь достаточно набрать всего один балл. “Кайрат” вынужден надеяться на два поражения подряд конкурента, но такого с “Астаной” в текущем чемпионате еще не случалось.

“Кайрат” же огорчил в Павлодаре “Иртыш” (3:1), не позволив хозяевам досрочно обеспечить себе бронзовые медали. Более того, шансы на третье место еще сохраняет “Окжетпес”, который неожиданно крупно обыграл “Ордабасы” (3:0).

В нижней же части таблицы “Шахтер” смог гарантировать себе прописку в элите на следующий сезон, а “Тараз”, “Акжайык” и “Жетысу” разделяет в таблице всего один балл, и последние двое встречаются между собой в заключительном, 32-м туре

“Астана” 20 октября потерпела неприятное поражение в Греции, крупно уступив “Олимпиакосу” (1:4) в Лиге Европы. Тем не менее футболистам столичного коллектива необходимо было снова переключаться на внутреннее первенство, где для них наступал “час икс”. Астанчане в 30-м туре очень некстати для себя уступили “Кайрату” и подарили алматинцам надежду в борьбе за чемпионство, так что новая осечка могла заметно осложнить положение лидера. В 31-м туре “Астана” принимала дома немотивированный “Актобе”, который имел в пассиве четырехматчевую безвыигрышную серию. У гостей было преимущество лишь в свежести. Впрочем, по ходу встречи оно не ощущалось. Хозяева сразу же бросились вперед. Отличный момент имел Джордже Деспотович, но его удар с линии штрафной заблокировал Куасси Куаджа. А на 11-й минуте гости капитулировали. После подачи со штрафного Юрий Логвиненко с левого края штрафной скинул мяч в центр на Деспотовича, на удар которого Игорь Трофимец отреагировал, но выручить не смог, - 1:0. “Астана” продолжала регулярно создавать моменты - Логвиненко и Деспотович пробили над самой перекладиной, а опаснейший выстрел Серикжана Мужикова парировал голкипер. У гостей же впереди практически ничего не получалось. После перерыва картина на поле не изменилась. Но реализация продолжала подводить “Астану”. Логвиненко, замкнув подачу с углового, угодил в перекладину, а Неманья Максимович и Патрик Твумаси отметились ударами рядом со штангой. “Красно-белые” стали чаще ходить вперед, но их выстрелам также не хватало точности. В итоге “Астана” добилась минимальной победы и заметно приблизилась к завоеванию третьего подряд чемпионства. “Актобе” же, заняв шестое место в первенстве, показал свой худший результат за последние 15 лет. “Астана” празднует гол в ворота “Актобе”, принесший столичному клубу победу

Продолжающему преследование “Астаны” “Кайрату” в 31-м туре выпало непростое испытание - выезд в Павлодар. “Иртыш” был предельно мотивирован, ведь он продолжал удерживать за собой третью строчку. Впрочем, команда Димитара Димитрова опережала “Ордабасы” всего на три очка, и хозяевам было противопоказано терять очки. Для алматинцев же осечка в Павлодаре обернулась бы крушением “золотых” надежд. Командам пришлось играть на фоне снегопада, и им понадобилось время, чтобы приспособиться к такой погоде. Игра в основном сконцентрировалась в центре поля. Лишь в заключительную треть тайма соперники обменялись опасными ударами - но Гафуржан Суюмбаев не попал в створ, а с выстрелом Романа Муртазаева уверенно справился Стас Покатилов. Вторая половина встречи получилась куда более насыщенной. И уже на 54-й минуте гости вышли вперед - передачу Бауыржана Исламхана замкнул точным ударом с линии штрафной Жерар Гоу - 0:1. После этого игра пошла на встречных курсах, но с ударами Бая Джиби Фалля и Андрея Аршавина вратари справились. Впрочем, на 68-й минуте Исламхану удалось выиграть дуэль у Антона Цирина - 0:2. Этот гол на некоторое время выбил хозяев из колеи, и алматинцы упустили еще несколько хороших шансов. И поплатились за это на 85-й минуте - после подачи Казбека Гетериева с правого фланга последовала скидка на Карлуша Фонсеку, который с одиннадцатиметровой отметки послал сферу под перекладину, - 1:2. Но спасти матч “Иртышу” не удалось. Более того, гости на последних секундах встречи снова отличились - Гоу переиграл голкипера в ближнем бою, перекинув Цирина и оформив дубль, - 1:3. Таким образом, ивуариец провел 21-й гол и оторвался от Романа Муртазаева в гонке бомбардиров. “Кайрат” одержал важную победу и сохранил небольшие шансы на завоевание чемпионства.

“Ордабасы” в последних турах сбился с победного ритма, но, несмотря на это, все еще сохранял хорошие шансы на завоевание бронзовых медалей. В 31-м туре шымкентцам предстоял непростой поединок в Кокшетау. “Окжетпес” не выигрывал еще дольше и лишь теоретически еще мог претендовать на третье место. В Кокшетау за день до матча прошел снегопад, однако стадион хозяева подготовить к матчу все же успели. “Синегорцы” активно начали поединок, но затем территориальным преимуществом завладели шымкентцы. Правда, в атаке хозяева по-прежнему выглядели предпочтительнее, однако Ристо Ристовичу и Сержу Бандо Нганбе точность в середине тайма изменила. А на 41-й минуте камерунец упустил возможность расстрелять чужие ворота, немного не достав до мяча после передачи со штрафного. Второй тайм начался с обоюдных атак. На 51-й минуте Александр Гейнрих отметился опасным ударом со стандарта, однако Саша Стаменкович спас свою команду. Тогда как “синегорцы” на исходе получаса игры свой момент реализовали. После подачи углового мяч заметался в штрафной, Бекбаев вначале отразил удар Александра Чижова, а затем и Бандо, но во втором случае сделал это уже за “ленточкой” - 1:0. Не успели гости прийти в себя, как пропустили снова. Санат Жумаханов отдал передачу пяткой на Ристовича, который поразил ближнюю “девятку”, - 2:0. Оформив уверенный задел, “Окжетпес” перешел на игру “вторым номером”. Шымкентцы вязли в их оборонительных редутах, а под занавес встречи счет стал крупным. Санат Жумаханов замкнул передачу с углового ударом в касание с дуги штрафной, закрутив мяч в дальнюю “девятку”, - 3:0. “Окжетпес” неожиданно учинил разгром “Ордабасы” и приблизился к шымкентцам и “Иртышу”. Команда же Бахтияра Байсеитова упустила прекрасный шанс догнать павлодарцев в таблице.

В нижней части таблицы одержал домашнюю победу “Тараз”, переигравший “Тобол”, - 3:1. “Акжайык” также набрал важные три очка, оставив не у дел “Атырау” (3:1). А вот “Жетысу” уступил в Караганде “Шахтеру” (1:4) и с 31 баллом замыкает турнирную таблицу. На одно очко больше у “Тараза” и “Акжайыка”. В заключительном туре “Жетысу” примет “Акжайык”, а “Тараз” дома встретится с “Шахтером”. 31-й тур. 22 октября. “Тараз” - “Тобол” (Костанай) - 2:1 (2:0). “Акжайык” (Уральск) - “Атырау” - 3:1 (2:0). “Шахтер” (Караганда) - “Жетысу” (Талдыкорган) - 4:1 (2:0). 23 октября. “Астана” - “Актобе” - 1:0 (1:0). “Окжетпес” (Кокшетау) - “Ордабасы” (Шымкент) - 3:0 (0:0). “Иртыш” (Павлодар) - “Кайрат” (Алматы) - 1:3 (0:0).

Положение команд. 1. “Астана” - 71 очко (после 30 матчей). 2. “Кайрат” - 68 (31). 3. “Иртыш” - 48 (31). 4. “Ордабасы” - 45 (31). 5. “Окжетпес” - 44 (30). 6. “Актобе” - 36 (31). 7-12-е места. 7. “Тобол” - 41 (31). 8. “Шахтер” - 36 (31). 9. “Атырау” - 36 (31). 10. “Акжайык” - 32 (31). 11. “Тараз” - 32 (31). 12. “Жетысу” - 31 (31).

Оставшиеся матчи. 26 октября. Перенесенный матч 25-го тура. “Окжетпес” - “Астана”. 29 октября. 32-й тур. “Иртыш” - “Астана”. “Кайрат” - “Окжетпес”. “Ордабасы” - “Актобе”. “Тараз” - “Шахтер”. “Жетысу” - “Акжайык”. “Атырау” - “Тобол”.