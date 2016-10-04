В минувшую пятницу началась продажа билетов на соревнования зимней Универсиады-2017, которая пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года. Старт продажи билетов был приурочен к символической дате - 100 дней до Универсиады Теперь билеты на Универсиаду можно купить в кассах Дворца культуры и спорта имени Балуана Шолака, Государственного цирка, Дворца Республики, а также в кассах сети “Меломан”.

Официальными сайтами продаж билетов являются веб-порталы www.almaty2017.com, www.fisuticket.com и www.kassir.kz. Одним из первых покупателей стал аким Алматы Бауыржан Байбек, который приобрел билет на состязания по шорт-треку.

Стоимость билетов составляет от 300 до 3500 тенге на спортивные мероприятия и от 3000 до 15 000 тенге на церемонии открытия/закрытия Универсиады.

В программу студенческих Игр входят 12 видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой (мужчины, женщины), керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фристайл.

Универсиада пройдет на восьми спортивных объектах. Это высокогорный каток “Медеу”, лыжно-биатлонный комплекс “Алатау” в Солдатском ущелье, Шымбулак, Дворец спорта имени Балуана Шолака, горно-лыжный курорт “Табаган” в Талгарском районе, международный комплекс лыжных трамплинов “Сункар”. Также соревнования пройдут на двух новых аренах - “Алматы Арена” (ледовый дворец на 12 тысяч зрителей) в Алатауском районе и “Халык Арена” (ледовая арена на три тысячи мест) на пересечении Кульджинского и Талгарского трактов. На “Алматы Арене” состоятся церемонии открытия и закрытия Универсиады. Фото Талгата Галимова