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Репетиция огня Спорт

После непродолжительного концерта организаторы зажгли чашу возле “Алматы Арены”, на которой пройдет 29 января открытие Универсиады. Затем якобы факелоносцы от чаши зажгли факел, с которым дали круг почета вокруг новой арены. Факелоносцев сопровождал автомобильный эскорт. Таким образом, организаторы Универсиады показали, как примерно будет выглядеть заключительная часть церемонии передачи эстафеты огня, а также протестировали колбу, в которой будет перевозиться огонь Универсиады.
Старт настоящей эстафеты планируется 25 января 2017 года. Она будет проведена во всех регионах страны, и в каждом из них будет зажжен свой огонь Универсиады, который затем доставят в Алматы так называемые хранители огня, и во время церемонии открытия “огоньки” из регионов соединятся в один большой огонь Универсиады.
Обычно огонь - будь то олимпийский или огонь Универсиады, зарождался в одном определенном месте и путешествовал по странам и регионам. Так что эстафета Универсиады-2017 является в какой-то мере нашим ноу-хау.
1 сентября 2016 года стартовал отбор факелоносцев. На эту роль претендуют лучшие молодые спортсмены-студенты от 17 до 28 лет, а также студенты, которые проявили себя в различных сферах науки, культуры и так далее. То есть почетные ветераны спорта и других сфер жизнедеятельности участвовать в эстафете не будут.
В программу студенческих Игр входят 12 видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой (мужчины, женщины), керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фристайл.
Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 41 раз Просмотров: 41 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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