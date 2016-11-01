32-й тур определил обладателя бронзовых наград и главного неудачника турнира. В итоге третье место застолбил павлодарский “Иртыш”, сыгравший вничью с резервистами “Астаны” - 0:0 и, таким образом, опередивший на один балл шымкентский “Ордабасы”. А элитный дивизион покинул талдыкорганский “Жетысу”, уступивший дома уральскому “Акжайыку” - 0:2. Несмотря на победу над карагандинским “Шахтером” (2:1), “Тараз” оказался на предпоследнем, одиннадцатом месте. И теперь 5 ноября в Астане таразцы в переходном матче за право играть в следующем году среди сильнейших встретятся со второй командой Первой лиги “Алтаем” (Семей).

Завершен чемпионат, но не сезон. Впереди также ответные полуфинальные матчи Кубка Казахстана, а в ближайший четверг “Астана” примет греческий “Олимпиакос” в Лиге Европы

“Астана” в третий раз кряду выиграла чемпионат страны, повторив достижение “Актобе”, который в 2007, 2008 и 2009 годах так же поднимал над головой чемпионское тондо. Всего же на счету “Актобе” - пять чемпионских титулов. Вместе с павлодарским “Иртышом” актюбинцы по этому показателю являются рекордсменами.

Правда, в этом сезоне “Актобе” оказался лишь на шестой строчке. Это худший результат западноказахстанцев за последние 15 лет! Дело в том, что руководители области, финансирующие команду из государственного бюджета, поменяли стратегию клуба. Они отказались от услуг дорогостоящих и в то же время по большой части высококлассных футболистов, пригласив взамен ребят из второй лиги России и молодых местных футболистов. Конкурировать на равных с “Астаной”, “Кайратом” и другими клубами первой шестерки “Актобе” в ослабленном составе было не под силу.

А вот небогатый кокшетауский “Окжетпес” до последнего тура претендовал на четвертое место в чемпионате, но в субботу был разгромлен в Алматы “Кайратом” (0:5) и в итоге занял пятую позицию.

Примечательно, что “Астана”, основанная в 2009 году, по количеству золотых медалей чемпионата уже обогнала “Кайрат”, который был чемпионом в 1992 и 2004 годах. В последние два сезона алматинцам приходится довольствоваться серебром.

Что касается второй шестерки, то покинул класс сильнейших талдыкорганский “Жетысу”. В 32-м туре подопечные Алмаса Кулшинбаева дома уступили своему прямому конкуренту в борьбе за выживание уральскому “Акжайыку” - 0:2. И теперь в следующем году талдыкорганцы выступят в Первой лиге.

“Тараз” за последние три года второй раз занял предпоследнее место. Два года назад южане сохранили себе прописку в премьер-лиге, как же будет на этот раз?

Соперником “Тараза” по переходному матчу является “Алтай”. Это новый клуб, созданный по инициативе руководства Восточно-Казахстанской области на родине казахстанского футбола в Семее. Амбиции у команды высокие, и подкрепляются они делами. Так, второе место в Первой лиге “Алтай” занял не только благодаря хорошей игре, но и с помощью Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Перед стартом сезона Федерация футбола Казахстана (ФФК) лишила семейскую команды девяти очков, мотивируя тем, что семейчане являются правопреемниками усть-каменогорского “Востока”, который имеет долги перед своими футболистами. Однако “Алтай” сумел доказать обратное в Лозанне. Решение в пользу “Алтая” было вынесено на прошлой неделе. ФФК вынуждено было вернуть команде 9 баллов, и семейчане поднялись на вторую строчку в итоговой таблице. Первое же место и прямую путевку в Высшую лигу завоевал кызылординский “Кайсар”, который год балансирующий между лигами. Первенство Первой лиги финишировало в воскресенье. Лучшим бомбардиром премьер-лиги-2016 второй раз кряду стал ивуарийский форвард “Кайрата” Жерар Гоу, забивший 22 мяча. Любопытно, что в прошлом сезоне Гоу также провел 22 мяча. Второе место в списке самых метких занял казахстанец Роман Муртазаев из “Иртыша”, на счету которого 18 голов. И замкнул тройку лучших еще один кайратовец - Бауыржан Исламхан, 16 раз поразивший ворота соперников.

Что касается путевок в еврокубки, то “Астана” в следующем году вновь представит страну в Лиге чемпионов, а “Кайрат” и “Иртыш” - в Лиге Европы. Шанс на попадание в Лигу Европы имеет и “Ордабасы”. Для этого необходимо, чтобы “Астана” и “Кайрат” вышли в финал Кубка Казахстана. В этом случае путевка в Лигу Европы от обладателя Кубка (“Кайрат” и “Астана” уже имеют путевки в еврокубки) переходит к команде, занявшей в чемпионате четвертое место. То есть к “Ордабасы”.

Вероятность этого очень высока. В первом полуфинале Кубка “Кайрат” дома выиграл у “Атырау” - 1:0, “Астана” в гостях победила “Иртыш” - 2:1. Ответные матчи состоятся 5 и 6 ноября, а финал Кубка завершит сезон 19 ноября.

Правда, к тому моменту для “Астаны” сезон еще не закончится. Как известно, столичный клуб в этом году выступает в групповом этапе Лиги Европы, матчи которого закончатся в декабре. А в ближайший четверг “Астана” дома примет греческий “Олимпиакос”. Две недели назад в Пирее наша команда потерпела поражение со счетом 1:4.

И еще. На прошлой неделе объявил о своем уходе с поста президента Федерации футбола Казахстана Ерлан Кожагапанов. До внеочередной выборной конференции 28 ноября исполняет обязанности президента ФФК ее вице-президент Сеильда Байшаков.

32-й тур. 29 октября

“Иртыш” (Павлодар) - “Астана” - 0:0 (0:0)

“Кайрат” (Алматы) - “Окжетпес” (Кокшетау) - 5:0 (1:0)

“Ордабасы” (Шымкент) - “Актобе” - 2:1 (1:1)

“Тараз” - “Шахтер” (Караганда) - 2:1 (0:0)

“Жетысу” (Талдыкорган) - “Акжайык” (Уральск) - 0:2 (0:1)

“Атырау” - “Тобол” (Костанай) - 3:0 (1:0)