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32-й тур определил обладателя бронзовых наград и главного неудачника турнира.  В итоге третье место застолбил павлодарский “Иртыш”, сыгравший вничью  с резервистами “Астаны” - 0:0 и, таким образом, опередивший на один балл шымкентский “Ордабасы”. А элитный дивизион покинул талдыкорганский “Жетысу”, уступивший дома уральскому “Акжайыку” - 0:2.

Несмотря на победу над карагандинским “Шахтером” (2:1), “Тараз” оказался на предпоследнем, одиннадцатом месте. И теперь 5 ноября в Астане таразцы  в переходном матче за право играть в следующем году среди сильнейших встретятся со второй командой Первой лиги “Алтаем” (Семей).
Завершен чемпионат, но не сезон. Впереди также ответные полуфинальные матчи Кубка Казахстана, а в ближайший четверг “Астана” примет греческий “Олимпиакос” в Лиге Европы
“Астана” в третий раз кряду выиграла чемпионат страны, повторив достижение “Актобе”, который в 2007, 2008 и 2009 годах так же поднимал над головой чемпионское тондо. Всего же на счету “Актобе” - пять чемпионских титулов. Вместе с павлодарским “Иртышом” актюбинцы по этому показателю являются рекордсменами.
Правда, в этом сезоне “Актобе” оказался лишь на шестой строчке. Это худший результат западноказахстанцев  за последние 15 лет! Дело в том, что руководители области, финансирующие команду из государственного бюджета, поменяли стратегию клуба. Они отказались от услуг дорогостоящих и в то же время по большой части высококлассных футболистов, пригласив взамен ребят из второй лиги России и молодых местных футболистов. Конкурировать на равных с “Астаной”, “Кайратом” и другими клубами первой шестерки “Актобе” в ослабленном  составе было не под силу.
А вот небогатый кокшетауский “Окжетпес” до последнего тура  претендовал на четвертое место в чемпионате, но в субботу был разгромлен в Алматы “Кайратом” (0:5) и в итоге занял пятую позицию.  
Примечательно, что “Астана”, основанная в 2009 году, по количеству золотых медалей чемпионата уже обогнала “Кайрат”, который был чемпионом в 1992 и 2004 годах. В последние два сезона алматинцам приходится довольствоваться серебром.
Что касается второй шестерки, то покинул класс сильнейших талдыкорганский “Жетысу”. В 32-м туре подопечные Алмаса Кулшинбаева дома уступили своему прямому конкуренту в борьбе за выживание уральскому “Акжайыку” - 0:2. И теперь в следующем году талдыкорганцы выступят в Первой лиге.   
“Тараз” за последние три года  второй раз занял предпоследнее место. Два года назад южане сохранили себе прописку в премьер-лиге, как же будет на этот раз?
Соперником “Тараза” по переходному матчу является  “Алтай”. Это новый клуб, созданный по инициативе руководства Восточно-Казахстанской области на родине казахстанского футбола в Семее. Амбиции у команды высокие, и подкрепляются они делами. Так, второе место в Первой лиге “Алтай”  занял не только благодаря хорошей игре, но и с помощью Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
Перед стартом сезона Федерация футбола Казахстана (ФФК) лишила семейскую команды девяти очков, мотивируя тем, что семейчане являются правопреемниками усть-каменогорского “Востока”, который имеет долги перед своими футболистами. Однако “Алтай”  сумел доказать обратное в Лозанне. Решение в пользу “Алтая” было вынесено на прошлой неделе. ФФК вынуждено было вернуть команде 9 баллов, и семейчане поднялись на вторую строчку в итоговой таблице. Первое же место и прямую путевку в Высшую лигу завоевал кызылординский “Кайсар”, который год балансирующий между лигами. Первенство Первой лиги финишировало в воскресенье.

 

Лучшим бомбардиром премьер-лиги-2016  второй раз кряду стал ивуарийский форвард “Кайрата” Жерар Гоу, забивший 22 мяча.

 

Любопытно, что в прошлом сезоне Гоу также провел 22 мяча.  Второе место в списке самых метких занял казахстанец Роман Муртазаев из “Иртыша”, на счету которого 18 голов. И замкнул тройку лучших еще один кайратовец - Бауыржан Исламхан, 16 раз поразивший ворота соперников.
Что касается   путевок в еврокубки, то “Астана” в следующем году вновь представит страну в Лиге чемпионов, а “Кайрат” и “Иртыш” - в Лиге Европы. Шанс на попадание в Лигу Европы имеет и “Ордабасы”. Для этого необходимо, чтобы  “Астана” и “Кайрат” вышли в финал Кубка Казахстана. В этом случае путевка в Лигу Европы от обладателя Кубка  (“Кайрат” и “Астана” уже имеют путевки в еврокубки) переходит к команде, занявшей в чемпионате четвертое место. То есть к “Ордабасы”.
Вероятность этого очень высока. В первом полуфинале Кубка “Кайрат” дома выиграл у “Атырау” - 1:0, “Астана” в гостях победила “Иртыш” - 2:1. Ответные матчи состоятся 5 и 6 ноября, а финал Кубка завершит сезон 19 ноября.
Правда, к тому моменту для “Астаны” сезон еще не закончится. Как известно, столичный клуб в этом году выступает в групповом этапе Лиги Европы, матчи которого закончатся в декабре.  А в ближайший четверг “Астана” дома примет греческий “Олимпиакос”. Две недели назад в Пирее наша команда потерпела поражение со счетом 1:4.  
И еще. На прошлой неделе объявил о своем уходе с поста президента Федерации футбола Казахстана Ерлан Кожагапанов. До внеочередной выборной конференции 28 ноября исполняет обязанности президента ФФК ее вице-президент  Сеильда Байшаков.
32-й тур. 29 октября
“Иртыш” (Павлодар) - “Астана” - 0:0 (0:0)  
“Кайрат” (Алматы) - “Окжетпес” (Кокшетау) - 5:0 (1:0)  
“Ордабасы” (Шымкент) - “Актобе” - 2:1 (1:1)  
“Тараз” - “Шахтер” (Караганда) - 2:1 (0:0)  
“Жетысу” (Талдыкорган) - “Акжайык” (Уральск) - 0:2 (0:1)  
“Атырау” - “Тобол” (Костанай) - 3:0 (1:0) 

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Просмотрено: 17 раз Просмотров: 17 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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