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Кубок Казахстана, переходной матч и Лига Европы Спорт

В итоге в финал Кубка Казахстана пробились две сильнейшие на данный момент команды - “Астана” и “Кайрат”.  Решающая битва за трофей состоится 19 ноября в Алматы.  
В переходной игре между “Алтаем” из Семея и “Таразом” в Астане сенсационную победу со счетом 3:0 одержал представитель первой лиги “Алтай”. Таким образом, в следующем году “семейцы” выступят в премьер-лиге, а “Тараз” сыграет в турнире среди команд рангом ниже.
“Астана” в 4-м туре Лиги Европы дома свела вничью - 1:1 - матч с фаворитом группы В греческим “Олимпиакосом”.
11 ноября национальная сборная Казахстана в Копенгагене в квалификации чемпионата мира-2018 встретится с командой Дании


Несмотря на то, что чемпионат Казахстана уже завершен, футбольный сезон продолжается. Насыщенной на события получилась прошлая неделя.
В минувший четверг “Астана”, завоевавшая недавно третий раз кряду титул чемпиона страны, принимала дома греческий “Олимпиакос”. 20 октября в Пирее астанчане потерпели от греков сокрушительное поражение со счетом 1:4. И если бы наша команда проиграла “Олимпиакосу” и дома, то потеряла бы  даже теоретические шансы на плей-офф.
Начало матча прошло с преимуществом хозяев поля, которые уже на 8-й минуте открыли счет. После прострела Патрика Твумаси  с правого фланга Джордже Деспотович протолкнул со второй попытки мяч в ворота “Олимпиакоса” - 1:0. Впрочем, вскоре гости освоились и на 30-й минуте встречи закономерно счет сравняли.
До перерыва шансы на взятие ворот имела и та и другая команда, но счет на табло не изменился.
После перерыва гости прибрали инициативу к рукам. “Астана” же действовала на контратаках в основном через правый фланг, где терзал оборону греков Твумаси. Ганский форвард за матч сделал пять прострелов в штрафную соперника.   
Впрочем, ближе к победе все-таки был “Олимпиакос”. В конце встречи лишь мастерство голкипера “Астаны” Ненада Эрича спасло нашу команду от поражения.
Таким образом, “Астана” довела свою беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках до 11 матчей! В Астане не смогли победить ни “Атлетико”, ни “Бенфика”, ни “Галатасарай”, ни “Селтик”, а теперь к ним присоединился и гранд греческого футбола “Олимпиакос”.   
- Это очень важно, что в мире знают, как мы сильны дома. Возможно, выиграть получится в следующем матче. Сегодня у нас также были шансы победить, если бы у нас была возможность усилить игру свежими футболистами, - сказал после матча главный тренер “Астаны” Станимир Стойлов.
Следующий матч в Лиге Европы “Астана” проведет 24 ноября дома с кипрским АПОЭЛем. И хотя “Астана” еще сохранила теоретические шансы на плей-офф, практически выход в весеннюю стадию турнира нереален. Тем не менее “Астана”, конечно, постарается обыграть давнего соперника. В случае успеха в поединке с АПОЭЛем астанчане запишут на свой счет первую победу в групповых стадиях еврокубков. Причем она будет первой не только для “Астаны”, но и для всего казахстанского футбола.
Лига Европы. Группа В. Результаты. 15 сентября. АПОЭЛ - “Астана” -  2:1.  “Янг Бойз” - “Олимпиакос” - 0:1.  29 сентября. “Астана” - “Янг Бойз” - 0:0.  “Олимпиакос” - АПОЭЛ - 0:1.  20 октября. “Олимпиакос” - “Астана” - 4:1. “Янг Бойз” - АПОЭЛ - 3:1.  3 ноября. “Астана” - “Олимпиакос” - 1:1. АПОЭЛ - “Янг Бойз” - 1:0.
Положение команд. 1. АПОЭЛ - 9 очков. 2. “Олимпиакос” - 7. 3. “Янг Бойз” - 4. 4. “Астана” - 2.
Оставшиеся матчи. 24 ноября. “Астана” - АПОЭЛ.  “Олимпиакос” - “Янг Бойз”.  8 декабря. “Янг Бойз” - “Астана”. АПОЭЛ - “Олимпиакос”.  

 

“Астана” довела свою беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках до 11 матчей


И вновь “Астана” и “Кайрат”
Спустя три дня после поединка с “Олимпиакосом” “Астана” уже в полуфинале Кубка Казахстана встречалась с павлодарским “Иртышом”. Первая игра в Павлодаре завершилась победой астанчан со счетом 2:1. Причем тогда подопечные Стойлова выступали резервным составом. На этот раз оба клуба выставили экспериментальные составы. У “Иртыша” вообще на поле появилось сразу 8 дебютантов.
“Астана” легко забила сопернику два мяча, но гости еще до перерыва их отквитали. А в начале второго тайма “Иртыш” вышел вперед - 3:2. Если бы игра закончилась с таким результатом, то в финал вышел бы “Иртыш”. Стойлов выпустил на поле Каньяса, а затем Логвиненко, усилив защиту. Такие перестановки сказались положительно на игре “Астаны”, которая вскоре счет сравняла. А  затем забила еще два мяча. В итоге 5:3 в пользу “Астаны”.
В другом полуфинале “Атырау” принимал “Кайрат” на родном стадионе. Минимальное поражение в Алматы поставило “нефтяников” перед необходимостью победы с разницей в два мяча. Однако хозяева уже на второй минуте пропустили гол, который провел  Гафуржан Суюмбаев. Во втором тайме еще по мячу  записали на свой счет Аршавин и Асеведо. В итоге 3:0 в пользу алматинцев.
Таким образом, в финале Кубка страны, который пройдет в Алматы 19 ноября,  встретятся действующий чемпион “Астана” и действующий обладатель Кубка “Кайрат”.
В этом сезоне принципиальные соперники встречались между собой четыре раза в чемпионате, и в трех матчах победителями вышли алматинцы. Кроме того, “Кайрат” выиграл у “Астаны”, открывавшей сезон-2016, в игре за Суперкубок.

До свидания, “Тараз”, здравствуй, “Алтай”
“Тараз” в матче с “Алтаем” не был похож на самого себя. Как будто это “Алтай” в сезоне-2016 выступал в премьер-лиге, настолько велико было преимущество восточно-казахстанского клуба. “Тараз” ничего не смог противопоставить сопернику и заслуженно проиграл со счетом 0:3.
- Сегодня сказалась недооценка соперника. Когда подобное отношение к игре, результат бывает таким, - комментирует после матча ассистент главного тренера “Тараза” Сергей Тагиев. - После первого гола сбились на навал, старались быстро забить. Когда получили пенальти, это добило команду, и дальше исправить ситуацию было тяжело. Поздравляю “Алтай” с заслуженной победой, хочу пожелать выступить хорошо в следующем сезоне.
А вот что сказал исполняющий обязанности главного тренера команды “Алтай” Борис Глушков:
- Фаворитом был “Тараз”, который обладал более хорошим подбором исполнителей. Важно было правильно подойти к игре психологически. Серьезно изучали соперника и пришли к выводу, что должны отталкиваться от своей игры. У нас есть такие опытные игроки, как Колодин, Карпович, Котляр, Шафф - это люди, которые знают, что это такое играть - в премьер-лиге. Мы проявили характер, выдержку, потому что временами было очень трудно. Такие матчи выигрываются на характере. Мои последние слова перед игрой были такими, чтобы футболисты, как бы ни сложился матч, с честью его провели от первой до последней минуты. “Таразу” пожелаю удачи. Такие матчи нужно пережить. Уверен, что “Тараз” еще вернется в премьер-лигу.

Рандеву в Копенгагене
11 ноября в Копенгагенe на стадионе “Паркен” состоится матч между национальными сборными Казахстана и Дании в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.
Эта встреча - четвертая игра для нашей сборной в квалификации. До этого казахстанцы встречались с Польшей (2:2) дома, Черногорией (0:5) в гостях и дома с Румынией (0:0).
С двумя очками казахстанцы занимают 5-е место в группе Е. У датчан на один балл больше и 4-я позиция. Замыкает таблицу Армения с нулем очков.
Известно, что не сыграет в этой игре из-за травмы полузащитник сборной Казахстана Абзал Бейсебков (“Астана”). У датчан тоже есть потери.  Пропустит матч центральный защитник Эрик Святченко, представляющий шотландский “Селтик”. Также получили травмы вратарь Каспер Шмейхель и защитник Андреас Кристенсен.
Данный матч в прямом эфире покажет телеканал “Казахстан”. Начало трансляции в 01:35.
Ранее сборные Казахстана и Дании встречались в отборочном турнире чемпионата мира 2006 года. 26 марта 2005 года в Копенгагене казахстанцы уступили - 0:3, 12 октября того же года подопечные Сергея Тимофеева в Алматы проиграли со счетом 1:2.

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Просмотрено: 30 раз Просмотров: 30 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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