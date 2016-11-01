От того, с каким результатом завершится матч и какую при этом игру в Копенгагене покажут казахстанцы, возможно, зависит не только общее впечатление от игры сборной в 2016 году, но и судьба ее главного тренера Талгата Байсуфинова

В прошлом поединке квалификации с Румынией в Астане 11 октября подопечные Байсуфинова добились хорошего результата, сыграв с участником чемпионата Европы-2016 вничью - 0:0. При этом наши ребята продемонстрировали запредельный настрой, не уступая в единоборствах сопернику. Правда, не обошлось без ложки дегтя. За всю встречу наша команда не нанесла ни одного удара в створ румынских ворот.

Со сборной Дании казахстанцы встречались дважды в 2005 году в квалификации чемпионата мира-2006. И оба раза проиграли. В Копенгагене 26 марта (0:3), а затем 12 октября в Алматы (1:2).

Из того состава в нашей команде остался лишь Максат Байжанов. Играл 11 лет назад с датчанами Самат Смаков, но после матча с Румынией капитан сборной Казахстана объявил о завершении карьеры в сборной.

К матчу 11 ноября сборная Казахстана подошла с серьезными потерями. Не выйдут на поле в Копенгагене из-за травм защитник Абзал Бейсебеков и полузащитник Азат Нургалиева. Не сыграет по причине дисквалификации опорный полузащитник Исламбек Куат.

Под вопросом участие и полузащитника Асхата Тагыбергена, который пропустил несколько последних матчей в составе “Астаны” из-за повреждений.

У Дании тоже есть проблемы с составом. В лазарете находится основной вратарь команды Каспер Шмейхель, представляющий английский “Лестер”. Наставник сборной Дании 63-летний Оге Харейде заявил, что определиться со сменщиком Шмейхеля только в день игры.

Не сыграют 11 ноября также из-за травм защитник “Селтика” Эрик Святченко и защитник Андреас Кристиансен из менхенбладской “Боруссии”.

В этом отборочном цикле наш соперник, прямо скажем, не блещет результатами. Сборная Дании с тремя очками располагается на четвертом месте в группе, а Казахстан с двумя баллами занимает пятое место.

В последних двух матчах квалификации датчане проиграли в гостях Польше - 2:3 и уступили дома Черногории - 0:1. Последнее поражение было наиболее болезненным.

Руководство датской федерации уже объявило о том, что в случае потерь очков в матче с казахстанцами главный тренер Харейде лишится своей должности.

И теперь сборной Дании отступать некуда. Наверняка датчане приложат все силы, чтобы набрать три очка 11 ноября и продолжить борьбу за попадание на чемпионат мира.

Капитан сборной Дании Симон Кьер поделился мнением о матче с Казахстаном в отборочном турнире чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz со ссылкой на Bold.dk.

- Мы должны хорошо играть в атаке с первых минут и быть готовыми к тому, что Казахстан припаркует в своей штрафной автобус. В современном футболе практически все команды уже научились хорошо защищаться. Чем больше они в этом преуспевают, тем увереннее действуют. Так что быстрый гол - это оптимальный сценарий. Если же этого не случится, то нам нужно продолжать атаковать, и тогда мы точно возьмем три очка, - считает Кьер.

А вот что сказал полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг:

- Мы подходим к этому матчу с оптимизмом и знаем, что должны победить Казахстан. Сейчас нам нужен только результат, чтобы продолжать рассчитывать на попадание на чемпионат мира. Когда мы побеждаем, то все воспринимают это как должное, но сейчас, после двух поражений подряд, вокруг сборной скопилось слишком много негатива. Мы должны держать головы холодными и понимать, что ничего еще не потеряно. Просто каждый матч сейчас будет сродни финалу. Нам важно победить Казахстан в ближайшем матче. В составе этой команды хватает опытных и техничных игроков. Мы же должны выиграть за счет креатива, скорости, рассудительности и где-то даже дерзости.

Встреча между Данией и Казахстаном состоится в ночь с 11 на 12 ноября и начнется в 01.45 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал “Казахстан”.

Обслуживать матч доверено израильской бригаде арбитров во главе с Алоном Йефитом.



Результаты в 2016 году. 4 сентября. Дания - Армения - 1:0. Казахстан - Польша - 2:2. Румыния - Черногория - 1:1. 8 октября. Армения - Румыния - 0:5. Черногория - Казахстан - 5:0. Польша - Дания - 3:2.

11 октября. Казахстан - Румыния - 0:0. Польша - Армения - 2:1. Дания - Черногория - 0:1.

11 ноября. Армения - Черногория. Румыния - Польша. Дания - Казахстан.