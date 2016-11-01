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Чемпионами первенства “Жас Кыран“ стали алматинцы Спорт

- В первенстве республики приняли участие 10 команд, представителей регионов, - комментирует итоги президент КЛДЮФ “Жас Кыран” Берик Каниев. - Все команды достаточно ровно сыграли, показав очень хороший и бескомпромиссный футбол, город Алматы выиграл первенство. На самом деле победителем могла стать любая команда, вы сами видели, какие здесь эмоции, дети плакали и радовались. Я думаю, теперь ребята разъедутся по домам и начнут тренироваться с усердием, здесь нет победивших и проигравших. Это такие положительные, воспитательные процессы, которые мы внедряем в рамках лиги детско-юношеского футбола “Жас Кыран”. Хочется пожелать команде Алматы побед и удержания завоеванного титула. Остальные же команды, надеюсь, в будущем дадут бой чемпионам, и мы станем свидетелями хороших и бескомпромиссных поединков.
Основные матчи соревнования проходили на поле комплекса имени Тимура Сегизбаева.
10 команд - участников “Жас Кырана” были поделены на две группы - А и Б. В группу Б попала команда футбольного клуба “Кайрат”, но выступали там футболисты академии “Кайрата” вне конкурса. По регламенту в финал турнира выходили победители групп, а команды, занявшие вторые места, разыгрывали бронзовые медали.
В результате в финал вышли сборные Актюбинской области и дружина из Алматы.

 


А бронзу оспорили команды Жамбылской и Акмолинской областей.
В поединке за бронзу таразцы оказались сильнее своих соперников. Три безответных мяча в ворота сборной Акмолинской области обеспечили южанам третье место.
Напряженным получился матч за золотые награды первенства. Уже на 7-й минуте встречи алматинец Елдос Турлан открыл счет. Спустя четыре минуты Александр Брынский из команды Актюбинской области провел ответный мяч.
Казалось, что матч так и завершится вничью и будет назначено дополнительное время, однако Елдос Турлан за несколько минут до окончания встречи со штрафного забил победный мяч, оформив так называемый дубль. В итоге 2:1 в пользу сборной Алматы.
После финала первенства состоялась торжественная церемония закрытия и вручения кубков и медалей призерам и победителям турнира. Организаторы также отметили призами лучших игроков по категориям.
Лучшим вратарем был признан Темирлан Едресов из команды Актюбинской области, а лучшим нападающим стал Микаэл Айрапетян (Акмолинская область). Звание лучшего защитника первенства досталось Куатбеку Мирасу (ЮКО). Лучшим полузащитником был назван Тохтар Асанбек (Жамбылская область).
И самую главную номинацию - “Лучший игрок” получил футболист команды Алматы Олжас Аргимбаев.

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Просмотрено: 115 раз Просмотров: 115 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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