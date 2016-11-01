Таким образом, в четырех квалификационных поединках в 2016 году подопечные Талгата Байсуфинова были дважды разгромлены в гостях и дважды сыграли вничью дома - с Польшей (2:2) 4 сентября и с Румынией (0:0) 11 октября. На счету нашей команды 2 балла и последнее, 6-е место в таблице группы Е

Крупное поражение команды Казахстана в Дании на сенсацию никак не тянет. Все-таки датская сборная котируется намного выше, чем наша. Однако то, что творили хозяева поля с казахстанскими футболистами, не иначе как избиением младенцев не назовешь. По мнению известного казахстанского специалиста, защитника “Кайрата” 70-80-х годов Юсупа Шадиева, создалось впечатление, что играли профессионалы с любителями.

- Датчане все делали быстрее, резче, выиграли почти все стыки и единоборства, второй этаж... При этом датчане играли жестко, но не грубо. У них много хороших молодых ребят. Что тут говорить, уровень мастерства у датчан выше. Они выступают в чемпионатах, где игра проходит быстрее. Мы отставали от соперника в движении. Создавалось такое впечатление, что любители играли против профессионалов, - комментирует Юсуп Шадиев.

С самой первой минуты датчане обрушили всю свою мощь на оборону казахстанцев, которая трещала по всем швам. Опасные моменты у ворот Стаса Покатилова возникали регулярно, и совершенно логично на 15-й минуте матча хозяева открыли счет.

Однако спустя две минуты казахстанцы неожиданно восстановили равновесие. Гафуржану Суюмбаеву удался сильный крученый дальний удар с левой ноги в верхнюю часть ворот. Позже этот гол некоторые иностранные СМИ отметили как один из самых красивых в туре.

Больше казахстанцам поразить ворота соперника не удалось. Просто не было для этого возможностей. Всего за матч казахстанцы нанесли 5 ударов, из них три достигли цели, но по-настоящему 100-процентных голевых моментов подопечные Байсуфинова не создали.

А вот хозяева поля успели забить еще до перерыва, когда на 36-й минуте в ворота Покатилова был назначен пенальти. “Отличился” Елдос Ахметов, который во время подачи с углового борцовским приемом схватил за шею соперника. 11-метровый реализовал один из лидеров сборной Дании, полузащитник английского “Тоттенхэма” Кристиан Эриксен.

Датчане продолжали штурмовать ворота гостей и после перерыва, но чудеса ловкости демонстрировал голкипер казахстанцев Стас Покатилов. И все же на 78-й минуте и он дрогнул, когда Петер Анкерсен расстрелял после прострела с фланга ворота нашей команды. Третий гол снял все вопросы по поводу победителя поединка. Однако датчане не останавливались, и уже в добавленное время Эриксен в одиночку прошел сквозь защиту казахстанцев - 4:1.

Еще не улеглась боль после проигрыша - 0:5 - в Черногории, как наша команда вновь была сокрушена в гостях. Даже после ничьей в Астане с участником недавнего ЕВРО-2016 Румынией (0:0) на тренерский штаб сборной Казахстана обрушился шквал критики за то, что во время встречи с румынами наши футболисты ни разу не попали по воротам соперника. А тут разгром в Копенгагене, после которого футболисты и тренеры нашей команды подверглись настоящей обструкции. Неудивительно, что в СМИ стали писать о скорой отставке всего тренерского штаба.

А вот что сказал после матча Талгат Байсуфинов:

- Сборная Дании давала играть. Не хватило нападающего впереди, что было видно невооруженным глазом. Наша поспешность, торопливость, а также индивидуальное мастерство датчан приводили к тому, что мы сами себе создавали опасные моменты. И еще раз повторю, они давали играть. И гол забили, и местами перехватывали инициативу. Было хорошее желание. Ошибки некоторых игроков компенсировали командной игрой. Выпадали атакующие игроки, не было лидера.

Понятно, что Дания перед игрой с Казахстаном была прижата к стенке. В случае потери очков с казахстанцами датчане рисковали вообще выпасть из борьбы за путевку на чемпионат мира. Но одним настроем датчан два крупных поражения сборной Казахстана не объяснить.

По мнению Владимира Никитенко, казахстанцы выглядят в гостевых поединках столь слабо из-за длительных перелетов и смены часовых поясов. Никитенко предлагает готовиться к играм в Европе в самой Европе, чтобы футболисты могли привыкнуть к новому временному режиму.

- Думаю, готовиться к европейским матчам надо именно в Европе. Проходить акклиматизацию - и тогда наши физические возможности будут лучше. Европейцы к нам приезжают на один матч, а мы пять игр проводим на выезде, попадаем под акклиматизацию, и нам становится тяжело показывать темповой футбол. Надо скорректировать этот момент и проводить тренировочный процесс в Европе. Наш козырь заключается именно в физическом состоянии, если исполнительское мастерство хуже, - считает известный казахстанский специалист.

Похоже, что к следующим матчам сборной команду будут готовить другие тренеры. И скорее всего, Федерация футбола Казахстана сделает ставку на иностранных специалистов.

Дания - Казахстан - 4:1 (2:1)

Голы: Корнелиус 15 (1:0), Суюмбаев 17 (1:1), Эриксен с пенальти 36 (2:1), Анкерсен 78 (3:1), Эриксен 90+2 (4:1).

Предупреждения: Корнелиус 22, Йоргенсен 80 - Ахметов 8, Молдакараев 81.

Дания: Реннов, Анкерсен, Кьер, Дурмиси, Квист, Дилани, Йоргенсен, Эриксен, Бьелланд, Поульсен, Корнелиус (Дольберг 82).

Казахстан: Покатилов, Малый, Ахметов, Мухутдинов, Исламхан (Муртазаев 70), Мужиков (Тунгышбаев 81), Байжанов, Суюмбаев, Шомко, Хижниченко, Логвиненко.

Главный судья Алон Йефет (Израиль). 11 ноября. Копенгаген. “Телиа Паркен”.