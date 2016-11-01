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погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Зимние аккорды “Астаны” Спорт

В минувшую субботу в Алматы состоялся финал Кубка Казахстана по футболу, в котором “Кайрат” встречался с “Астаной”. Матч проходил при сильном снегопаде и минусовой температуре. Несмотря на непогоду, на Центральный стадион пришли 5,5 тысячи болельщиков!
В итоге “Астана” победила “Кайрат” со счетом 1:0 и в третий раз в своей истории завоевала почетный трофей. Судьбу встречи решил гол на 47-й минуте Джуниора Кабананги. Таким образом, “Астана”, завоевавшая в этом году звание чемпиона страны, впервые в истории оформила так называемый золотой дубль.
В четверг, 24 ноября, “Астана” примет дома кипрский АПОЭЛ в Лиге Европы. Это будет заключительный домашний матч для “Астаны” в сезоне-2016

 


По расписанию финал Кубка Казахстана должен был пройти под крышей “Астана Арены” в столице. Но примерно дней за 10 до матча Федерация футбола Казахстана и Профессиональная футбольная лига перенесли финал в Алматы. Хотя уже тогда прогноз погоды обещал 19 ноября снегопад и мороз. Впрочем, как говорил наставник “Астаны” Станимир Стойлов незадолго до матча, “куда нам скажут, туда и поедем”.
В отличие от полуфинала “Астана” отнеслась к решающему матчу со всем уважением, выставив боевой состав. Основные задачи на сезон столичный клуб уже выполнил, завоевав чемпионство и оформив выход в групповую стадию Лиги Европы. А потому, по словам Стойлова, Кубок для его подопечных являлся сладким, но необязательным десертом.
А вот для “Кайрата” финальный поединок за Кубок страны был последней возможностью в сезоне зацепиться за трофей. Чемпионство, как известно, оказалось алматинцами проиграно, задача по выходу в групповой этап Лиги Европы также не выполнена. Неудивительно, что алматинцы выставили сильнейший состав против своего главного конкурента.
Матч не получился зрелищным. Да и не мог. По такой погоде говорить о красоте футбола не приходится. В основном команды старались сыграть надежно в обороне, а впереди рассчитывали больше на индивидуальные действия своих игроков, чем на изящные комбинации. Но что касается борьбы и накала, то игра полностью соответствовала финалу. Более того, порой страсти накалялись до предела, и казалось, еще чуть-чуть - и команды сойдутся стенка на стенку в рукопашной схватке. Но все обошлось без драк и даже красных карточек.
Судьбу встречи решил гол Джуниора Кабананги на 47-й минуте. В дальнейшем “Астана” очень грамотно сыграла по счету и довела поединок до победы. Отметил этот момент и полузащитник “Кайрата” Андрей Аршавин, остающийся в Алматы еще на один сезон.
- Мы проиграли сегодня более опытной команде, - сказал Аршавин. - Она использовала то, что создала, а мы этого сделать не сумели. В чемпионате “Астана” столь же грамотно использовала наш плохой старт. Там наш конкурент получил очковую фору, которую грамотно сохранил, в финале добился своего в рамках одного матча. “Астана” играла по счету, грамотно и с умом. Думаю, главной задачей нашего соперника в финале была игра на ноль, и он эту задачу решил. У нас были шансы, но где-то помешало большое желание забить, а где-то не повезло.
А вот что сказал после матча наставник “Кайрата” Кахабер Цхададзе:
- Поздравляю “Астану” с выигрышем Кубка и чемпионством. Что касается самой игры, то, конечно, погода внесла свои коррективы. Меньше было футбола, больше было борьбы и длинных передач. Стандарты - козырь “Астаны”. Мы все равно создали много моментов, но нам просто не повезло. Если посмотреть, сколько у них было подходов к нашим воротам, то можно пересчитать по пальцам одной руки. К сожалению, мы свои моменты не реализовали. Футбол этого не прощает. В простой ситуации позволили забить гол. Сказал футболистам, что стыдиться нечего, потому что достойно сыграли. Повторюсь, нам просто не повезло.
Главный тренер “Астаны” Станимир Стойлов после матча с “Кайратом” поделился и своими ожиданиями от игры с АПОЭЛем в Лиге Европы.
- Очень рад, что нам удалось сделать золотой дубль в этом сезоне. Хочу поздравить своих игроков, руководство и болельщиков клуба с этой победой. Сегодня были сложные условия, но обе команды старались показать свой максимум. Уже в четверг мы играем в Лиге Европы. Постараемся показать максимум своих возможностей, игра против АПОЭЛя будет очень сложной. Если футболисты продемонстрируют свой настрой, нас поддержат болельщики, то мы сможем рассчитывать на положительный результат.
“Астана” встретится с АПОЭЛем 24 ноября в четвертый раз. В прошлом году в плей-офф Лиги чемпионов казахстанцы оказались сильнее киприотов, победив дома - 1:0 и сыграв вничью на выезде - 1:1. Этот успех позволил астанинцам впервые в истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
В этом сезоне в первом туре группового этапа Лиги Европы “Астана” уступила АПОЭЛю в Никосии со счетом 1:2. Причем казахстанцы открыли счет, но затем пропустили два мяча.
Киприоты в таблице группы В занимают с 9 очками первое место. “Астана” с двумя баллами замыкает квартет. В случае победы столичного клуба над АПОЭЛем и поражения “Олимпиакоса” в поединке с “Янг Бойз” астанинцы сохранят шансы на попадание в 1/16 финала Лиги Европы.
 
Кубок Казахстана-2016. Финал
“Кайрат” - “Астана” - 0:1 (0:0).
Гол: Кабананга 47.
Предупреждения: Исламхан 51, Маркович 90+3 - Логвиненко 51.
“Кайрат” (Алматы): Покатилов, Куат, Сесар Арсо, Маркович, Суюмбаев, Бакаев, Тимощук, Исаэл, Исламхан, Аршавин, Гоу.
“Астана”: Мокин, Бейсебеков, Шитов, Логвиненко, Аничич, Шомко, Каньяс, Максимович, Твумаси (Деспотович 64), Мужиков (Нусербаев 82), Кабананга (Малый 87).
Судья Дузмамбетов (Усть-Каменогорск). 19 ноября. Алматы. “Центральный”. 5500 зрителей.

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Просмотрено: 64 раз Просмотров: 64 опубликовал: Verstka Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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