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Илья Ильин: Моя совесть чиста, я работал честно! Спорт

Знаменитый штангист не готов оспаривать решение МОК. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций в Астане.
- Я надеялся на чудо, но чуда не произошло! - сказал двукратный олимпийский чемпион Илья Ильин.
После подтверждения проб со следами запрещенных препаратов в его организме он сказал: “Моя совесть чиста, я работал честно!”

 


Тяжелоатлет проинформировал, что не готов сейчас предпринимать какие-либо шаги либо оспаривать решение. “Меня лишили работы и любимого дела в один день”, - сказал Илья Ильин по поводу допингового скандала. И подтвердил, что написал заявление об увольнении из Министерства культуры и спорта РК, где работал советником руководителя дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва.
На пресс-конференции Илья Ильин выразил благодарность всему казахстанскому народу и президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву за поддержку.
“Меня все это время поддерживали и верили в мою правоту. Мне эта вера приносит большую силу. Помогает не сдаваться. Все прекрасно понимают, что победы достались кровью и потом, большим многолетним трудом. Но что бы ни случилось, все будет хорошо. Если не в спорте, то в личностном плане мои победы еще впереди”, - сказал И. Ильин.
По поводу своей спортивной формы он отметил: “На помосте вряд ли кто выиграет меня в ближайшие 10 лет”. В дальнейшем Ильин планирует заняться не только тренерской деятельностью, но и давать семинары, мастер-классы, тренинги.
“Сейчас я должен собраться с мыслями, поставить цель, прежде чем кому-то что-то советовать”, - сказал Ильин журналистам.
Прославленный спортсмен дал высокую оценку развитию тяжелой атлетики в Казахстане, отметив и достижения, и большую работу, проводимую в регионах. “Уверен, у нас все будет хорошо. Медали будут!” - сказал Илья Ильин.
Также спортсмен сообщил, что вернет все полученные им на олимпиадах медали.
Золотую медаль с Олимпиады в Пекине он намерен при личной встрече отдать своему близкому другу и товарищу Шимону Колецкому, занявшему второе место.
“Многие спортсмены высказываются о том, что не вернут свои честно заслуженные награды. Закон есть закон. Я не могу держать пекинскую медаль у себя и не отдать ее Шимону Колецкому, который занял второе место. Он мой близкий друг, а дружба - это высокое понятие для меня. Я поеду к нему в гости и лично вручу ему медаль”, - сказал журналистам двукратный чемпион.
По словам спортсмена, судьба пекинской медали определена, однако обладатель золотой медали с Олимпиады в Лондоне пока еще остается неизвестным.
“Я не знаю, кому отдавать лондонскую медаль, так как все спортсмены до 9-го места были замешаны в допинг-скандале. А спортсмен, занявший десятое место, и вовсе не проходил допинг-контроль. Когда будет определено имя обладателя медали, к большому своему сожалению, я вынужден буду вернуть и эту медаль”, - сказал Илья Ильин.
Илья Ильин рассказал и о том, что будет делать дальше, сообщает Sports.kz.
- Я начал изучать бизнес и считаю, что это мне нужно для моего будущего. Нужно изучать, что понять, как правильно управлять. Честно говоря, нужно тратить время правильно и все нужно делать в свободное время. Спортивная карьера закончилась, и пришло время открывать новые двери, - отметил Ильин.
Илья Ильин родился 24 мая 1988 года в Кызылорде. Первый крупный успех к нему пришел в 2005 году, когда казахстанец завоевал звания чемпиона мира как среди юниоров, так и среди взрослых. По итогам 2005 года Ильин был признан лучшим тяжелоатлетом в мире. Президент Международной федерации тяжелой атлетики Томаш Аян назвал тогда Илью небывалым талантом и самородком. Позже Аян, который, кстати, и сейчас возглавляет международную федерацию, признался, что Ильин является его любимым спортсменом.
Между тем Ильин продолжал блистать на помосте. В 2006 году казахстанец повторил успех, выиграв золото чемпионатов мира среди юниоров и взрослых. И снова Ильин был признан лучшим штангистом мира.
Примечательно, что в 2005 году Ильин выиграл награды в весовой категории до 85 кг, а в 2006-м - до 94 кг. В 2011 году на его счету снова было золото мирового первенства в весе до 94 кг, а в 2014 году казахстанец показал лучший результат на чемпионате мира в Алматы в категории до 105 кг. Таким образом, Ильин оказался единственным в мире чемпионом мира в трех разных весовых категориях.
Победив на Олимпиадах 2008-го и 2012 годов, кызылординец стал первым казахстанцем, выигравшим две золотые медали Олимпийских игр.
На счету Ильи было множество мировых рекордов и четыре мировых достижений, не превзойденных до сих пор.
В 2014-м и 2015 годах казахстанец также был признан лучшим штангистом мира. Всего лучшим в мире Ильин становился четырежды.
Нацелен Илья был на золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, но был не допущен к соревнованиям.
- Я выигрывал достойно. Есть время проигрывать, есть время выигрывать, - говорит спортсмен.
Согласно решению дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета, по результатам дополнительного исследования проб “А” и “В” казахстанский тяжелоатлет, победитель летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине и Игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 94 кг Илья Ильин дисквалифицирован с прошедших Игр 2008-го и 2012 годов, его результаты аннулированы и отозваны награды. Решение о сроке дисквалификации будет приниматься Международной федерацией тяжелой атлетики.

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Просмотрено: 61 раз Просмотров: 61 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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