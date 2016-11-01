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Вперед, “каспийцы“! Спорт

В первых стартовых матчах своей группы “каспийцы” вначале обыграли “НАРХОЗ” со счетом 8:2, а затем одолели победителя прошлогодней лиги ЮКГУ имени М. Ауезова - 11:3

 


 - Наша основная задача - выиграть лигу, - говорит тренер “Каспийского университета” Марат Жунисбеков. - Мы понимаем, что сделать это будет непросто. Уровень турнира очень высокий. Соперники тоже хорошо подготовились и наверняка ставят перед собой высокие цели. Тем не менее “Каспийский университет” на любом турнире всегда стремится к победе.
Всего в финальной части чемпионата, который состоит из группового этапа и плей-офф, принимают участие 20 команд, разделенных на пять групп. Победители квартетов и три лучшие команды, занявшие вторые места, выходят в четвертьфинал.
Команда “Каспийский университет” вместе с “НАРХОЗом” (Алматы), ЮКГУ имени М. Ауезова (Шымкент) и КЭУ Казпотребсоюза (Караганда) выступают в группе С.
 - Наша группа, пожалуй, самая сложная, - продолжает Жунисбеков. - Судите сами, “Каспийский университет” в прошлом году занял третье место, ЮКГУ стал победителем, а КЭУ - финалист Лиги-2015. Получается, все три призера сошлись в одной “группе смерти” (улыбается).
 В стартовой игре “каспийцы” не оставили шансов молодой команде “НАРХОЗ”, победив соперника со счетом 8:2. А во втором матче встретились с шымкентцами.
- В прошлом году мы проиграли ЮКГУ в полуфинале лиги, - говорит Жунисбеков. - Это очень сильная команда. В стартовом матче южане победили карагандинцев - 3:2, показав при этом очень хорошую игру. И мы настраивались на матч с шымкентцами как на финальный. В случае поражения наша команда могла даже не выйти из группы. В результате мы добились победы. Счет 11:3 не отражает того, что происходило на площадке. На самом деле шла тяжелая борьба. Уже на 5-й минуте матча при счете 0:0 мы получили пять фолов! Взяли тайм-аут, успокоили ребят, собрались и забили первый гол. В дальнейшем старались контролировать ход матча, соперник старался нас догнать в счете, но в итоге мы оказались сильнее.
Вчера вечером команда “Каспийского университета” победила дружину КЭУ Казпотребсоюза (Караганда) со счетом 4:0 и, таким образом, оформила выход в четвертьфинал с первого места в группе. Подробности в следующем номере.

Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 50 раз Просмотров: 50 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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