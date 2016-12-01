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В Берн за победой? Спорт

В отличие от швейцарской команды, продолжающей выступление во внутреннем чемпионате, для “Астаны” это будет последний официальный матч сезона.

 

В прошлом туре “Астана” победила АПОЭЛ, как же сложится в Берне?


В прошлом туре Лиги Европы “Астана”, выиграв дома у кипрского АПОЭЛя (2:1), одержала первую победу в истории казахстанского футбола на групповых этапах еврокубков.
Тем временем состоялось назначение главного тренера “Актобе”, а состав “Кайрата” пополнился Георгием Жуковым, имеющим скандальную репутацию
“Астана” очень серьезно готовится к матчу с “Янг Бойз”. С 1 декабря столичный клуб находится на сборе в Швейцарии, где 4 декабря провел товарищеский матч с представителем одной из низших местных лиг “Баденом”. Подопечные Станимира Стойлова одержали победу со счетом 7:0. Два мяча на счету новичка “Астаны” Романа Муртазаева, занявшего в составе павлодарского “Иртыша”2-е место в споре бомбардиров чемпионата страны-2016. Отметим также возвращение из аренды в латвийском “Вентсписле” защитника Евгения Постникова, который также сыграл с “Баденом”. Правда, Муртазаев и Постников в поединке с “Янг Бойзом” в Берне не выйдут на поле, так как не попали в заявку столичного клуба на турнир.
Помимо Муртазаева “Бадену” забивали Азат Нургалиев, набирающий форму после травмы, Джуниор Кабананга (2 мяча), Патрик Твумаси и Джордже Деспотович.
По-прежнему в лазарете Асхат Тагыберген и Агим Ибраими. Остался дома из-за предстоящей операции на глаза капитан “Астаны” Танат Нусербаев.
- Этот сбор является подготовкой к матчу против “Янг Бойз”, - комментирует главный тренер “Астаны” Станимир Стойлов. - Надеюсь на профессионализм своих футболистов, они понимают, что последняя игра, несмотря на отсутствие шансов на выход из группы, важна в первую очередь для самих себя. У нас в этом году был отличный сезон, и если мы сможем еще взять очки в Швейцарии, я буду очень доволен. В этом году игроки выросли в первую очередь как личности, ну и как футболисты.
Что касается “Янг Бойз”, то 3 декабря “молодые парни” дома обыграли лидера швейцарской суперлиги “Базель” со счетом 3:1. В составе “Янг Бойз” отличились французский форвард Гийом Оаро (6-я и 51-я минуты) и Кевин Мбабу (79-я). За “Базель” забил Матиас Дельгадо (66-я, с пенальти). Весь второй тайм “Янг Бойз” играл вдесятером после удаления ганского защитника Касима Нуху.
 “Базель” с 44 очками продолжает уверенно лидировать в чемпионате Швейцарии. “Янг Бойз” с 32 очками идет на втором месте.
“Янг Бойз” и “Астана” встречались 29 сентября. Поединок на “Астана Арене” завершился вничью - 0:0. Отметим, что гости тогда были ближе к победе. Как же будет в Берне?
В этом сезоне “Астана” уже добилась нескольких результатов, вошедших как в клубную историю, так и в историю казахстанского футбола. Столичный клуб впервые сделал дубль, выиграв чемпионат страны и Кубок. Впервые пробился в групповой этап Лиги Европы и также первый раз одержал победу на групповом этапе еврокубков дома.
А вот на чужом поле столичный клуб на групповом этапе еще не выигрывал. Более того, последний гостевой успех “Астаны” в еврокубках состоялся три года назад, когда “Астана” в квалификации Лиги Европы в Стокгольме нокаутировала АИК со счетом 3:0.
Матч с “Янг Бойз” дает астанчанам возможность открыть новую страницу в истории.
В случае победы или результативной ничьей “Астана” опередит “Янг Бойз” в таблице группы В и финиширует на 3-м месте. Также на кону стоит бонус от УЕФА в размере 360 тысяч евро за победу на групповом этапе Лиги Европы (ничья оценивается в 120 тысяч евро), которые столичному клубу точно не помешают.


Вызовы Рахаева и Жукова
“Актобе” определился с главным тренером. Им стал украинский специалист Игорь Рахаев, сменивший на этом посту россиянина Юрия Уткульбаева. Последним местом работы Рахаева была молдавская “Заря” (Бельцы), с которой тренер выиграл Кубок Молдавии. За три тура до конца чемпионата Молдовы Рахаев покинул клуб, недоработав полный сезон, и подписал контракт с “Актобе”.
Ранее Рахаев входил в тренерский штаб харьковского “Металлиста”, за который в свое время выступал в качестве игрока на позиции полузащитника. Также непродолжительное время он возглавлял харьковскую команду. То есть опыт работы в качестве главного тренера у Рахаева небольшой. И “Актобе” для украинского специалиста можно расценить как карьерный вызов.
Главным же ньюсмейкером межсезонья стал алматинский “Кайрат”, подписавший контракт с Георгием Жуковым. Экс-полузащитник “Астаны” и голландской “Роды” последние полгода выступал за екатеринбургский “Урал”, за который провел в российской премьер-лиге 4 матча.
Екатеринбург Жуков покинул со скандалом после того, как в своем Инстаграмме нелицеприятно отозвался о самом городе и тренерском штабе команды.
Негативно по отношению к Жукову были настроены и казахстанские болельщики. В бытность игроком “Астаны” футболист отказался выступать за национальную сборную Казахстана. Однако в “Кайрат” Жуков, имеющий три гражданства - казахстанское, российское и бельгийское, - попал с условием играть за сборную Казахстана.
По данным российских изданий, сумма трансфера Жукова, права на которого принадлежали льежскому “Стандарту”, близка к миллиону евро.
С “Кайратом” Жуков подписал контракт на три года.

Положение команд в группе В
                            И    В    Н    П    М      О
1.  АПОЭЛ               5    3    0    2    6-6    9
2. “Олимпиакос”       5    2    2    1    7-4    8
3. “Янг Бойз”           5    1    2    2    4-4    5
4. “Астана”              5    1    2    2    5-8    5


Последние результаты. 24 ноября. “Астана” - АПОЭЛ - 2:1. “Олимпиакос” - “Янг Бойз” - 1:1.
8 декабря. АПОЭЛ - “Олимпиакос”.  “Янг Бойз” - “Астана”.
АПОЭЛ и “Олимпиакос” обеспечили себе выход в плей-офф.

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Просмотрено: 37 раз Просмотров: 37 опубликовал: Verstka Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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