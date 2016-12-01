Возможно, мир никогда бы не узнал, что такие мегазвезды спорта, как американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, британский велогонщик Брэдли Уиггинс и многие другие на законных основаниях на протяжении длительного периода употребляли и, скорее всего, продолжают принимать запрещенные для других спортсменов препараты. Не узнал, если бы не хакерская группа под детским названием Fancy Bears, которая взломала базу WADA. История не нова, но получила свое продолжение в связи с раскрытием данных Райана Лохте. За пять месяцев до старта Олимпиады в Рио-де-Жанейро Лохте получил разрешение на употребление запрещенных препаратов. Речь идет сразу о пяти веществах (!), одно из которых содержит аналог противоастматического препарата “Сальбутамол”. В Рио-де-Жанейро Лохте в составе сборной США стал олимпийским чемпионом в эстафете.

Что же получается? Всем спортсменам нельзя, а некоторым можно? И это “можно” зависит от благосклонности комиссии WADA. Выдаст она справку, значит, все ОК. Понятно, чтобы получить такую бумагу, нужна карта медицинской болезни из клиники. Мол, вот болел я астмой, прошу выдать разрешение на допинг. Конечно, процедура наверняка гораздо сложнее. Собираются компетентная комиссия, консилиум и на основании предоставленных анализов выносит свой вердикт...

Но насколько все там прозрачно и чисто? Ведь если бы не хакерская группа, никто бы и не узнал, как много звезд добывают свои медали с помощью запрещенных субстанций.

Мы ни в коем случае не обвиняем самих спортсменов, получивших разрешения (уже давно для победы в спорте все средства хороши) и не обеляем наших и российских атлетов, которые попались на допинге. Но почему тогда WADA выдает разрешения в основном спортсменам из так называемых англосаксонских стран? Не потому ли, что не все так чисто и прозрачно? И почему все эти разрешения хранились под семью замками, а не были в свободном доступе?

Вопросов больше, чем ответов. О том, что WADA нуждается в реформах, на одной из сессий Международного олимпийского комитета (МОК) говорил глава организации Томас Бах. Но от слов к делу МОК так и не перешел.

Тем временем “Первый канал” выпустил документальный фильм-расследование под названием “Болезни высших достижений” о практике выдачи официальных лицензий на допинг. Посыл фильма таков, что эта система может быть использована в целях нечестной борьбы.