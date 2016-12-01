Отметим, что команды постсоветского пространства в весеннюю стадию Лиги чемпионов не попали. Впрочем, некоторым из них неплохо удалась концовка этапа. Так, киевское “Динамо” громко хлопнуло дверью, нокаутировав со счетом 6:0 турецкий “Бешикташ”, а “Ростов” Курбана Бердыева с третьего места пробился в весеннюю стадию Лиги Европы. А вот московский ЦСКА в Лондоне уступил английскому “Тоттенхэму” со счетом 1:3. Это был последний матч на посту главного тренера москвичей Леонида Слуцкого. Таким образом, ЦСКА в своей группе оказался на последнем месте. Группа A. 1. “Арсенал” - 14 очков. 2. ПСЖ - 12. 3. “Лудогорец” - 3. 4. “Базель” - 2.

Матчи заключительного тура. ПСЖ (Франция) - “Лудогорец” (Болгария) - 2:2. “Базель” (Швейцария) - “Арсенал” (Англия) - 1:4.

“Арсенал” и ПСЖ обеспечили себе место в плей-офф заранее, а потому последний тур определил лишь обладателя путевки в Лигу Европы. В итоге третье место занял “Лудогорец”, едва не победивший в гостях у ПСЖ. Парижане сравняли счет только в добавленное время. Таким образом, “Лудогорец” стал первым болгарским клубом, который финишировал в группе не на последнем месте.

Группа B. 1. “Наполи” - 11. 2. “Бенфика” - 8. 3. “Бешикташ” - 7. 4. “Динамо” К - 5.

Матчи заключительного тура. “Динамо” (Киев) - “Бешикташ” (Турция) - 6:0. “Бенфика” (Португалия) - “Наполи” (Италия) - 1:2.

В этой группе все решилось только в последнем туре. На путевку в плей-офф претендовали сразу три команды - “Бенфика”, “Наполи” и “Бешикташ”. Причем “Бешикташу” при определенном раскладе хватило бы в Киеве и ничьей. Однако киевляне не оставили камня на камне от своего соперника. Справедливости ради скажем, что “Бешикташ” с 29-й минуты находился в меньшинстве, а с 56-й минуты играл вдевятером.

В очном споре лидеров “Наполи” в гостях одолел “Бенфику” и застолбил за собой первую строчку. Группа C. 1. “Барселона” - 15. 2. “Манчестер Сити” - 9. 3. “Боруссия” М - 5. 4. “Селтик” - 3

Матчи заключительного тура. “Манчестер Сити” (Англия) - “Селтик” (Шотландия) - 1:1; “Барселона” (Испания) - “Боруссия” (Менхенгладбах, Германия) - 4:0

В этой группе “Барселона” с “Манчестер Сити” забронировали места в топ-16 Лиги чемпионов, а “Боруссия” М в плей-офф Лиги Европы досрочно.

Единственная интрига заключалась в том, забьет ли Месси два гола, чтобы повторить рекорд Криштиану Роналду по количеству голов на групповой стадии в отдельно взятом розыгрыше Лиги чемпионов - 11. Не получилось. На счету аргентинца один мяч, а хет-трик на свой счет оформил Арда Туран. Группа D. 1. “Атлетико” - 15. 2. “Бавария” - 12. 3. “Ростов” - 5. 4. ПСВ - 2

Матчи заключительного тура. ПСВ (Голландия) - “Ростов” (Россия) - 0:0. “Бавария” (Германия) -”Атлетико” (Испания) - 1:0.

Ростовчане воспользовались своим шансом обогнать ПСВ и выйти в весеннюю стадию Лиги Европы. Команда Курбана Бердыева в гостях добилась нужного для себя результата.

Матч между “Баварией” и “Атлетико” не имел турнирного значения. Группа E. 1. “Монако” - 11. 2. “Байер” - 10. 3. “Тоттенхэм” - 7. 4. ЦСКА - 3

Матчи заключительного тура. “Байер” (Германия) - “Монако” (Франция) - 3:0. “Тоттенхэм” (Англия) - ЦСКА (Москва) - 1:3

“Монако” и “Байер” перед этим туром уже решили вопрос выхода в следующую стадию турнира. На кону в группе стояла путевка в Лигу Европы, которую оспаривали “Тоттенхэм” и ЦСКА. Россиянам нужно было обязательно выигрывать в гостях, но, забив первыми, армейцы в итоге не смогли порадовать своего тренера Леонида Слуцкого, проводившего свой последний матч в команде. В Лигу Европы прошел “Тоттенхэм”.

Группа F. 1. “Боруссия” Д - 14. 2. “Реал Мадрид” - 12. 3. “Легия” - 4. 4. “Спортинг” - 3

Матчи заключительного тура. “Реал” (Испания) - “Боруссия” (Дортмунд, Германия) - 2:2. “Легия” (Польша) - “Спортинг” (Португалия) - 1:0.

“Боруссия” вошла в элитный клуб тех команд, которым удалось достичь отметки в 20 голов в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Теперь на счету дортмундцев 21 мяч. Более того, немцам удалось в группе опередить мадридский “Реал”, который теперь первый матч 1/8 финала проведет на своем поле, а ответный - в гостях. Группа G. 1. “Лестер” - 13. 2. “Порту” - 11. 3. “Копенгаген” - 9. 4. “Брюгге” - 0

Матчи заключительного тура. “Порту” (Португалия) - “Лестер” (Англия) - 5:0. “Брюгге” (Бельгия) - “Копенгаген” - 0:2.

Заочный спор за второе место между “Порту” и “Копенгагеном” завершился в пользу португальцев. Датчанам остается довольствоваться турниром рангом ниже. Группа H. 1. “Ювентус” - 14. 2. “Севилья” - 11. 3. “Лион” - 8. 4. “Динамо” Зг - 0

Матчи заключительного тура. “Лион” (Франция) - “Севилья” (Испания) - 0:0. “Ювентус” (Италия) -”Динамо” (Загреб, Хорватия) - 2:0.

“Ювентус” прорвался в 1/8 финала загодя, а “Лион” и “Севилья” разыгрывали вторую путевку. Французам надо было побеждать испанцев с разницей в два мяча, но игра завершилась вничью. Дальше идет “Ювентус” и “Севилья”.