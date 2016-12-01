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Правильная задача “Астаны“ Спорт

Несмотря на неудачу в Берне, сезон для столичного клуба получился в целом успешным. Подопечные Станимира Стойлова выиграли чемпионат и Кубок страны, а также выполнили главную задачу на международной арене, попав второй раз кряду в групповой этап еврокубков.
Что касается матча в Берне, то первый тайм игры не предвещал такого разгрома. Наоборот, гости выглядели предпочтительнее и имели очень хороший шанс для взятия ворот в конце первой сорокапятиминутки. Однако Неманья Максимович из выгодной позиции отправил мяч ударом головой мимо ворот Ивона Мвого. На перерыв команды ушли с нулями на табло.
А вот во втором тайме хозяева прибавили в активности. Обороне нашей команды стало тяжелее сдерживать натиск швейцарцев. Вдобавок на 55-й минуте покинул поле из-за травмы центральный защитник нашей команды Юрий Логвиненко. А еще не смог по болезни принять участие в матче другой основной центрдеф “Астаны” Марин Аничич.
В результате с 63-й по 71-ю минуту в ворота Ненанада Эрича влетело три мяча.
После первого пропущенного гола гости имели хороший шанс сравнять счет и переломить ход матча, но Кабананга упустил выгодный момент.
Из Берна казахстанская команда возвратилась на щите.
Как известно, главный тренер “Астаны” болгарский специалист Станимир Стойлов уже объявил задачи на следующий год. Одной из них является попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
- Это очень непростая, но правильная задача. Многое будет зависеть и от жеребьевки, - комментирует полузащитник “Кайрата” 80-х годов Сергей Волгин. - Под такую задачу нужно соответствующее комплектование команды. Хотелось, чтобы “Астана” в межсезонье приобрела нападающего, который бы стабильно забивал. Правда, хороший игрок атакующего плана стоит недешево. Думаю, не меньше трех миллионов евро.
- Но и в этом сезоне у “Астаны” был реальный шанс пробиться в группу Лиги чемпионов. Вспомните матчи с “Селтиком”. Считаю, столичному клубу не хватило в играх с шотландцами удачи, - подытоживает Волгин.
Напомним, что “Астана” начала свое выступление со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в рамках которого казахстанцы одолели вильнюсский “Жальгирис” (0:0 в гостях, 2:1 дома). В 3-м раунде подопечные Стойлова были биты шотландским “Селтиком” (1:1 дома, 1:2 в гостях) и оказались в плей-офф Лиги Европы.
В Лиге Европы “Астана” уверенно победила белорусский БАТЭ (2:0 дома и 2:2 в гостях) и вышла в групповой этап.
В группе В Лиги Европы астанчане набрали 5 очков, впервые записав на свой счет победу на этой стадии турнира. А также довели беспроигрышную серию в домашних еврокубковых матчах до 12 поединков.
В составе “Астаны” голы в еврокубках-2016 забивали следующие футболисты: Марин Аничич (Босния и Герцеговина) - 3 мяча, Джордже Деспотович (Сербия) - 2, Неманья Максимович (Сербия) - 2, Джуниор Кабананга (ДР Конго) - 2, Юрий Логвиненко (Казахстан) - 1, Агим Ибраими (Македония) - 1, Азат Нургалиев (Казахстан) - 1, Патрик Твумаси (Гана) - 1.

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Просмотрено: 28 раз Просмотров: 28 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:30 Напечатать Комментарии (0)
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