Уроженка Москвы Турсынбаева является победительницей многих юношеских турниров. На данный момент высшим достижением в ее карьере является бронзовая медаль юношеской Олимпиады 2016 года. На счету Элизабет есть победы и среди взрослых. В октябре 2015 года она первенствовала на турнире в Канаде Autumn Classic International.

Турсынбаева начала заниматься фигурным катанием в Москве. Тренировалась под руководством таких известных специалистов, как Елена Водорезова (Буянова), Этери Тутберидзе и другие.

Сейчас Элизабет живет и тренируется в Канаде под руководством двукратного серебряного призера Олимпийских игр Брайана Орсера. Отметим, что среди учеников Орсера - олимпийский чемпион 2014 года Юдзуру Ханю.

Понятно, что в чемпионате Казахстана Турсынбаева победила с большим отрывом (216,46). Ее ближайшие преследователи алматинки Айза Иманбек и Александра Саютина набрали 135,11 и 123,41 очка.

Среди мастеров спорта юношей победа досталась алматинскому спортсмену Артуру Панихину, который набрал 150,48 очка. За ним расположились Мелис Хакимов из Караганды (132,13) и Никита Манько из Астаны (129,92).

Всего же в открытом чемпионате Казахстана в Алматы выступило около 80 фигуристов. Помимо казахстанцев в гости к нам приехали спортсмены из Кыргызстана и Узбекистана.

Фото Талгата Галимова