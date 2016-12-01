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Первая фигуристка Казахстана Спорт
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Уроженка Москвы Турсынбаева является победительницей многих юношеских турниров. На данный момент высшим достижением в ее карьере является бронзовая медаль юношеской Олимпиады 2016 года. 

На счету Элизабет есть победы и среди взрослых. В октябре 2015 года она первенствовала на турнире в Канаде Autumn Classic International.
Турсынбаева начала заниматься фигурным катанием в Москве. Тренировалась под руководством таких известных специалистов, как Елена Водорезова (Буянова), Этери Тутберидзе и другие.
Сейчас Элизабет живет и тренируется в Канаде под руководством двукратного серебряного призера Олимпийских игр Брайана Орсера. Отметим, что среди учеников Орсера - олимпийский чемпион 2014 года Юдзуру Ханю.
Понятно, что в чемпионате Казахстана Турсынбаева победила с большим отрывом (216,46). Ее ближайшие преследователи алматинки Айза Иманбек и Александра Саютина набрали 135,11 и 123,41 очка.
Среди мастеров спорта юношей победа досталась алматинскому спортсмену Артуру Панихину, который набрал 150,48 очка. За ним расположились Мелис Хакимов из Караганды (132,13) и Никита Манько из Астаны (129,92).
Всего же в открытом чемпионате Казахстана в Алматы выступило около 80 фигуристов. Помимо казахстанцев в гости к нам приехали спортсмены из Кыргызстана и Узбекистана.


Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 27 раз Просмотров: 27 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:30 Напечатать Комментарии (0)
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