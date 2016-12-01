Журнал France Football в понедельник объявил имя обладателя “Золотого мяча” - приза, вручаемого лучшему игроку мира. Как и предполагалось, награда досталась форварду мадридского “Реала” и сборной Португалии Криштиану Роналду. На счету португальца, таким образом, уже четыре “Золотых мяча” - лишь на один меньше, чем у конкурента всей его футбольной жизни Лионеля Месси В 2004 году Роналду был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы

В этом году руководство журнала France Football, являющегося учредителем “Золотого мяча”, решило отойти от существовавшей с 2010 года практики, предусматривавшей, что авторитетное издание и Международная федерация футбола (ФИФА) совместно определяют лучшего футболиста мира, и вернуться, что называется, к корням. Из участия в голосовании были исключены главные тренеры и капитаны национальных сборных, и исключительное право голоса было отдано спортивным журналистам, как и было с 1956 года, когда был учрежден “Золотой мяч”, по 2010 год.

Решение прекратить сотрудничество с ФИФА во France Football объясняли тем, что из-за тренеров и капитанов сборных голосование стало слишком уж предсказуемым. Дескать, они стабильно голосовали только за форвардов. Если точнее, лишь за двух представителей этого амплуа - Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Да и вообще, указывали во France Football, награда превратилась в выяснение отношений между “Реалом” и “Барселоной”. С этим трудно спорить, учитывая, что за все время существования объединенной премии лишь дважды в финальную тройку претендентов попадали игроки, не представляющие одного из двух испанских суперграндов (оба раза это были игроки “Баварии” - Франк Рибери и Мануэль Нойер). “Реал” заплатил за Роналду примерно 130 миллионов долларов

Впрочем, если руководство France Football и рассчитывало на то, что развод с ФИФА сделает выявление обладателя “Золотого мяча” более интригующим, не могло быть и речи о том, чтобы это случилось в нынешнем году. Это было очевидно еще в сентябре, когда и принималось решение о том, что “Золотой мяч” вернется к корням. Ведь при всем желании как-то уйти от, что уж говорить, приевшегося противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси - сделать это было нереально. Как нереально было отдать награду кому-то еще, а не португальскому суперфорварду.

Криштиану Роналду для триумфа вполне хватило бы одной победы “Реала” в Лиге чемпионов-2015/16. Победы, которая просто не случилась бы без португальца, умудрившегося за турнир 16 раз поразить ворота соперников. Для сравнения: Лионель Месси отметился лишь шестью точными ударами и занял в списке бомбардиров только шестое место. Но ведь даже Роберт Левандовски, финишировавший в гонке бомбардиров вслед за Криштиану Роналду, отстал от португальца на семь мячей!

Но, конечно, не успех в главном еврокубке стал ключевым фактором, обеспечившим Криштиану Роналду победу. Ведь в том, что “Реал” время от времени выигрывает Лигу чемпионов, нет ничего удивительного - уровень мадридской команды таков, что она просто обязана претендовать на победу в любом турнире. Чего не скажешь о сборной Португалии. Ведь после того, как в 2004-м она добралась до финала на домашнем чемпионате Европы, сборная Португалии стабильно считалась командой, от которой не стоит ждать чудес. Да, она могла похвастать целым рядом сильных исполнителей и помимо Криштиану Роналду, но до титулов на чемпионатах мира и Европы ей было далеко. А тут португальцы взяли и выиграли Евро-2016. Выиграли, по мнению многих, не совсем заслуженно. Собственно, если бы не случившееся расширение количества участников финальной части с 16 до 24 команд, португальцы и из группы не вышли бы. Но случилось, как случилось. И все благодаря Криштиану Роналду, который буквально втащил свою команду в финал, где она, играя почти весь матч без своего лидера (в самом начале финального противостояния с французами Криштиану Роналду получил травму и на 25-й минуте попросил замену), умудрилась вырвать у хозяев турнира победу и титул. К слову, Лионелю Месси, которому, что и говорить, тоже с клубом повезло больше, чем со сборной, пока не удавалось вот так дотащить свою национальную команду до по-настоящему большого триумфа. Так что исход голосования журналистов был очевиден. Что интересно, ни France Football, ни руководство “Реала” особо и не скрывали, что награда достанется Криштиану Роналду - мадридцы были уведомлены об этом еще в начале декабря. С тем, чтобы у France Football было время на фотосессию и интервью с обладателем приза. А все потому, что Криштиану Роналду не мог лично присутствовать на прошедшей в понедельник в Париже церемонии вручения награды - “Реал” сейчас находится в Японии, где участвует в клубном чемпионате мира. Теперь на счету Криштиану Роналду уже четыре “Золотых мяча”. Первый он получил еще в 2008 году, до объединения призов France Football и ФИФА, а впоследствии удостаивался награды еще в 2013 и 2014 годах. Правда, у Лионеля Месси аж пять “Золотых мячей” (аргентинец получал награду в 2009-2012 и 2015 годах). Так что в гонке гениев современного футбола Криштиану Роналду еще есть к чему стремиться.