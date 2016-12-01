Новым наставником талдыкорганского “Жетысу” стал известный казахстанский специалист Дмитрий Огай. Как известно, “Жетысу” в минувшем сезоне занял последнее, 12-е место в премьер-лиге и покинул класс сильнейших. Поэтому смена на тренерском мостике Алмаса Кулшинбаева выглядит логичной

А приход такого авторитетного человека, как Дмитрий Огай, говорит о том, что в следующем году “Жетысу” будет ставить серьезные цели.

Несмотря на то, что семиреченцы вылетели из премьер-лиги, шанс сохранить прописку в ней у “Жетысу” имеется. Дело в том, что 21 декабря состоится общее собрание ПФЛК (Профессиональная футбольная лига Казахстана), на которой будет рассматриваться вопрос о расширении премьер-лиги. Не исключено, что сильнейший дивизион увеличится до 14 клубов. В этом случае “Жетысу” может войти в это число.

Но даже если не получится с премьер-лигой, то в 2017 году талдыкорганцам необходимо будет выигрывать путевку в высший класс в первой лиге. Дмитрию Огаю при должном финансировании состава и отношении со стороны руководства клуба такая задача вполне по плечу.

Полузащитник “Кайрата” и ташкентского “Пахтакора” 80-х годов Огай является одним из самых успешных казахстанских тренеров. Под его руководством костанайский “Тобол” был одним из лидеров казахстанского футбола, завоевав за четыре года трижды серебро чемпионата, бронзу, а также Кубок Казахстана-2007. Отличился “Тобол” и на международной арене, став одним из четырех победителей Кубка Интертото в 2007 году.

Также Огай имеет опыт работы в российской ФНЛ (Футбольная национальная лига). Дмитрий Алексеевич возглавлял екатеринбургский “Урал”, а также фармклуб казанского “Рубина” - нижнекамский “Нефтехимик”.

В минувшем сезоне Огай вернулся в костанайский “Тобол”, но был отправлен в отставку после семи туров чемпионата. С учетом того, что “Тобол” так и не выполнил задачу на сезон по попаданию в первую шестерку, возможно, увольнение Огая из костанайского клуба было стратегической ошибкой.

“Атырау” в сезоне-2016 также не хватал звезд с небес. “Нефтяники” не попали в первую шестерку, хотя такая задача перед ними была поставлена. В руководстве команды, как и в игре, также наблюдалась нестабильность. По ходу сезона “Атырау” возглавляли Владимир Никитенко, а затем болгарский специалист Стойчо Младенов.

Новым наставником “Атырау” стал хорватский специалист Зоран Вулич. Последним местом работы этого тренера был молдавский “Шериф”, с которым он с ходу в сезоне 2015/2016 завоевал золото.

Ранее экс-защитник испанской “Мальорки” и французского “Нанта” трудился на посту главного тренера в хорватских клубах “Сплит”, “Истра 1961”, “Риека”, а также возглавлял российскую “Луч-Энергию”.

В тренерской карьере Вулича значится и юношеская сборная Хорватии. Получится ли все у Вулича в Казахстане, покажет время.