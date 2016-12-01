Отметим, что количество команд высшего дивизиона осталось прежним. Как и в 2016 году, на будущий год их будет также 12. Но деления на две половины, как это было последние четыре года, не произойдет. Вместо этого исполком утвердил формат с третьим кругом В матче открытия сезона-2017 за суперкубок вновь встретятся “Астана” и “Кайрат”

Как известно, недавно ФФК возглавил ветеран казахстанского футбола Сеильда Байшаков. Футбольная общественность с оптимизмом восприняла это назначение, ведь федерацию после многолетнего перерыва возглавил футбольный человек - тот, который добился всего благодаря футболу.

Легендарный защитник “Кайрата” 70-х - начала 80-х годов Байшаков с 2007 года занимал пост вице-президента ФФК и знаком с проблемами казахстанского футбола не понаслышке.

Первым решением новой администрации ФФК во главе с Байшаковым стало решение об изменении формата чемпионата и первенства страны.

Четыре последних года чемпионат (премьер-лига) проводился в два этапа с участием 12 команд. После первого этапа команды делились на две шестерки, одна из которых боролась за выживание, а вторая - за медали. Причем в сезонах 2013, 2014 и 2015 годов после первого этапа заработанные клубами очки делились на два с округлением в сторону увеличения.

Такая система вызывала много нареканий. Пожалуй, главным ее минусом являлась потеря зрительского интереса во второй шестерке. На втором этапе команды второй шестерки не имели возможности встретиться на поле с лидерами казахстанского футбола, в том числе “Астаной” и “Кайратом”. Не секрет, что эти два столичных клуба по своему составу и уровню показываемого футбола заметно превосходят все остальные казахстанские клубы. И приезд “Астаны” и “Кайрата” в условный Талдыкорган или Усть-Каменогорск - незаурядное событие, обеспечивающее повышенный интерес.

Однако наилучшими вариантами все же были бы увеличение количества команд в премьер-лиге до 14 или 16 клубов и возвращение к двухкруговой системе, по которой проводятся все ведущие чемпионаты в Европе. Но исполком на увеличение не пошел. Впрочем, отмена деления на шестерки уже добавит интриги чемпионату. Зрительский интерес возрастет точно. Правда, минусы у этой схемы проведения турнира тоже имеются.

По новому формату первые два круга пройдут как обычно. Команды сыграют друг с другом по два матча дома и в гостях. А вот в третьем круге равновесие принципа “дома - в гостях” нарушится. Причем пока не до конца ясно, как будет проходить жеребьевка третьего круга.

Например, если “Астана” после двух кругов займет первое место, а “Кайрат” - второе, то по логике столичный клуб должен встретиться в третьем круге с алматинцами на своей арене.

В этом случае “Кайрат” окажется не в равном положении с главным конкурентом. Но для того, чтобы обеспечить в третьем круге игру с “Астаной”, дома “Кайрату” необходимо брать первое место по итогам двух кругов.

Отметим, что чемпионаты в три круга - это не казахстанское ноу-хау. По такой же схеме проводится чемпионат Шотландии. Правда, после трех кругов шотландская премьер-лига еще и делится на две шестерки.

В чемпионате Казахстана-2017, как мы уже говорили, деления не будет. В итоге каждый из клубов проведет по 33 матча: за первые два круга - по 22 матча и в третьем круге - по 11 поединков. Это на один матч больше, чем по прошлой схеме с делением на две шестерки.

По итогам премьер-лиги-2017 класс сильнейших напрямую покинут сразу два клуба, занявших 11-ю и 12-ю позиции. А коллектив, оказавшийся на 10-й строчке в таблице, проведет переходной матч с третьей командой первой лиги.

Первенство первой лиги пройдет, как и премьер-лига, в три круга. Правда, количество участников турнира на данный момент не определено. В первенстве-2016 выступали 10 коллективов.

Формат турнира второй лиги, в котором принимали участие дублирующие составы команд премьер-лиги плюс два клуба (всего 14 коллективов), остался без изменений. Но клубы второй лиги допустили к участию в Кубке Казахстана-2017.

Другим важным решением исполкома является расширение перечня игроков, подпадающих под понятия “воспитанник” и “невоспитанник (легионер) казахстанского футбола”.

Теперь воспитанниками казахстанского футбола являются футболисты, являвшиеся гражданами Республики Казахстан на момент введения данного понятия (ноябрь 2014 года).

Таким образом, вратарь “Астаны” Ненад Эрич, защитник столичного клуба Евгений Постников, полузащитник “Кайрата” Михаил Бакаев и многие другие приравнены к воспитанникам нашего футбола. Это значит, что теперь они могут играть независимо от установленных квот - шесть невоспитанников на поле (всего восемь в заявке). В первой лиге на поле могут одновременно играть три невоспитанника (легионера).

Отменено обязательное включение в заявку на матч двух молодых казахстанских футболистов (до 21 года). Отныне такое право им придется зарабатывать в конкурентной борьбе.

И еще. Исполком утвердил проведение Суперкубка Казахстана-2017. Как известно, в игре за суперкубок встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. В сезоне-2016 “Астана” выиграла и чемпионат, и кубок. В 2008 году “Актобе” также сделал дубль, победив и в чемпионате, и в кубке, и тогда, в 2009 году, поединок за Суперкубок не проводился.

Однако исполком постановил, что Суперкубку-2017 быть. В матче открытия сезона-2017 встретятся чемпион и обладатель Кубка “Астана” и финалист Кубка-2016 и серебряный призер чемпионата “Кайрат”. Встреча состоится на территории алматинцев.

Впрочем, такое решение болельщики наверняка восприняли на ура. Поединок между двумя сильнейшими коллективами страны, даже если он и противоречит формату суперкубка, лишним точно не будет.