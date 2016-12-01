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“Барыс“ обыграл лидера Спорт

За два дня до матча с “Металлургом” “Барыс” в Астане уступил челябинскому “Трактору” 3:4. Магнитогорцы напротив - победили в Братиславе “Слован” 4:2.

 


Хозяевам площадки удалось открыть счет уже на первой минуте, когда Дастин Бойд и Найджел Доус организовали выход два на одного. Комбинацию точным броском завершил Доус. Спустя пять минут Доус оформил дубль, реализовав большинство, а на 17-й минуте Никита Иванов в третий раз поразил ворота Василия Кошечкина, которого заменил Артем Загидулин.
Спустя несколько минут Доус провел четвертую шайбу. На лед полетели шапочки. Таким образом, болельщики отметили очередной хет-трик канадца. Кстати, это был его восьмой хет-трик в КХЛ, и теперь 31-летний нападающий сборной Казахстана является рекордсменом лиги по этому показателю.
Несмотря на 0:4, “Металлург” не сдавался и во втором периоде отквитал две шайбы. В самом начале третьей двадцатиминутки гости сократили разрыв до минимального - 3:4.
“Барыс” отбивался, как мог, и в итоге сумел отстоять преимущество. Помогло хозяевам удаление Томми Санталы на 57-й минуте. За секунду до сирены ворота “Магнитки” поразил Константин Пушкарев. 5:3 - победа “Барыса”.
- Сегодня нам улыбнулась удача в первом периоде. Самое главное, что мы оказались готовы эту удачу ухватить и не отпустить, - комментирует главный тренер “Барыса” белорусский специалист Эдуард Занковец. - Конечно же, нам было очень тяжело и во втором, и в третьем периодах. В третьем периоде мы практически только отбивались, и нужно отдать должное ребятам за самоотверженную игру у своих ворот, и вратарь вовремя выручал нас.
Отметим, что ворота “Барыса” в этой игре защищал канадский голкипер Кевин Пулен.
В таблице Восточной конференции на 25 декабря “Барыс” с 62 очками занимал 7-е место.
29 декабря дома астанинцы сыграют против омского “Авангарда”.

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Просмотрено: 1461 раз Просмотров: 1461 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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