Из памятных моментов отметим февральскую бронзу чемпионата Европы национальной сборной Казахстана по футзалу, два нокаута Геннадия Головкина и выступление футбольного клуба “Астана” в еврокубках.

В конце года удивила по-хорошему сборная Казахстана по шорт-треку, завоевавшая награды на этапах Кубка мира Абзал Ажгалиев стал первым казахстанцем, выигравшим золото этапа Кубка мира по шорт-треку УДАРИЛИ КОЛИЧЕСТВОМ После того, как не были допущены к Олимпийским играм из-за допинга четверо олимпийских чемпионов 2012 года по тяжелой атлетике и среди них звезда казахстанского спорта Илья Ильин, казалось, ничего хорошего нам уже в Рио-де-Жанейро не светит. Однако выступление сборной Казахстана на XXXI летних Играх получилось успешным. Более того, по количеству медалей они стали для нас рекордными. Всего наши спортсмены завоевали 17 наград - из них три золотых, пять серебряных и девять бронзовых.

Ранее рекордным достижением для нашей команды являлась планка в 13 медалей. Такие показатели были у сборной Казахстана на Играх 2008 и 2012 годов. Правда, тогда было больше золота.

В неофициальном командном зачете по общему количеству медалей казахстанцы на Олимпиаде-2016 заняли 17-е место, а по золоту - 22-е.

И самое поразительное: несмотря на потери, казахстанская тяжелая атлетика вновь оказалась в авангарде всего спортивного Казахстана. На счету штангистов в Рио были одно золото, одно серебро и три бронзы. Столько же медалей - пять - завоевали боксеры.

Золотые медали: Нижат Рахимов (тяжелая атлетика), Дмитрий Баландин (плавание), Данияр Елеусинов (бокс).

Серебряные медали: Елдос Сметов (дзюдо), Жазира Жаппаркуль (тяжелая атлетика), Василий Левит, Адильбек Ниязымбетов (оба - бокс), Гюзель Манюрова (женская борьба).

Бронзовые медали: Галбадрах Отгонцэцэг (дзюдо), Фархад Харки, Карина Горичева, Александр Зайчиков (все трое - тяжелая атлетика), Ольга Рыпакова (легкая атлетика), Эльмира Сыздыкова, Екатерина Ларионова (обе - женская борьба), Иван Дычко, Дарига Шакимова (оба - бокс). Дмитрий Баландин доказал, что и в Казахстане вырастают олимпийские чемпионы по плаванию ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ

Самым резонансным успехом на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро для казахстанского спорта стала победа Дмитрия Баландина на дистанции 200 метров брассом.

Всегда казалось, что элитные пловцы вырастают где угодно - в Америке, Австралии, Европе, но никак не в Казахстане. Однако Дмитрий и его тренеры доказали обратное. Баландин рос как спортсмен в алматинских бассейнах, в нашей родной атмосфере, под руководством алматинских тренеров во главе с Алексеем Казаковым. Его золото, пожалуй, самое ценное и точно - самое неожиданное.

Олимпийские медали в казахстанском плавании были только однажды. 44 года назад на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене казахстанец Виктор Абоимов в составе эстафетной команды СССР выиграл серебро и бронзу.

В новейшей истории наивысший результат казахстанские пловцы показали на Играх 2004 года в Афинах, когда Владислав Поляков на дистанциях 100 и 200 метров брассом занял пятое место.

Неудивительно, что до старта Игр медаль в плавании выглядела невероятной. В Рио-де-Жанейро Дмитрия Баландина рассматривали как спортсмена уровня финала. И в финале на дистанции 100 метров брассом Баландин действительно занял восьмое место на восьмой дорожке.

В финал двухсотметровки брассом Дмитрий попал с восьмым временем - 2 минуты 08,20 секунды. То есть, можно сказать, запрыгнул в последний вагон.

А уже в финале после первых 50 метров Баландин шел только шестым, но затем поплыл очень быстро, отставая от японца Ясухиро Косеки на полсекунды.

Судьбу золотой медали решило касание стенки бассейна. Казахстанец финишировал раньше американца Джоша Прено лишь на семь сотых секунды. МИНУС ДЕВЯТЬ ОЛИМПИЙСКИХ НАГРАД

На протяжении всего 2016 года весь мир сотрясали допинговые скандалы. Казахстан не стал исключением. В результате Международный олимпийский комитет лишил нашу страну девяти олимпийских наград - пяти золотых, одной серебряной и трех бронзовых. Большинство из них были завоеваны казахстанскими штангистами на Играх 2008 и 2012 годов.

Конечно, для болельщиков и самих спортсменов такой неожиданный разворот стал большим разочарованием. Кто-то увидел в этом происки конкурентов, заговор Всемирного антидопингового агентства, которое вдруг затеяло перепроверки допинговых проб... Некоторые обвиняли наших спортсменов, спортивных чиновников.

Как бы там ни было, эти допинговые случаи для казахстанского спорта должны стать уроком. Не мы и даже не Россия диктуют правила в мировом спорте. И если мы хотим и дальше добиваться успехов на олимпийских спортивных форумах, то необходимо соблюдать все предписания МОК и ВАДА.

Вот список тех, кто был лишен олимпийских медалей.

Олимпиада-2008: Илья Ильин (тяжелая атлетика, золото), Ирина Некрасова (тяжелая атлетика, серебро), Мария Грабовецкая (тяжелая атлетика, бронза), Асет Мамбетов, Таймураз Тигиев (оба - вольная борьба, бронза)

Олимпиада-2012: Илья Ильин, Зульфия Чиншанло, Майя Манеза, Светлана Подобедова (все - тяжелая атлетика, золото). В этом году о Геннадие Головкине заговорили как о суперзвезде профессионального бокса ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН - СУПЕРЗВЕЗДА

Самый известный казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин в 2016 году провел два боя. 23 апреля он меньше чем за два раунда уничтожил американца Доминика Уэйда. А 10 сентября жертвой Геннадия стал британец Келл Брук. Бой состоялся в Лондоне, но родные стены не помогли Бруку. В пятом раунде секунданты британца выбросили белое полотенце на ринг, остановив поединок, который начал уже переходить в избиение.

Нельзя сказать, что эти два боя стали какими-то определяющими, но факт: в этом году о Головкине говорили как о суперзвезде профессионального бокса.

Мы помним, как перед предыдущим боем - с Домиником Уэйдом - в раздевалку Геннадия зашел тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп. А после победы Головкина над Бруком заглянули на огонек к карагандинцу звезды сериала “Игра престолов” и знаменитый футболист Златан Ибрагимович, который после матча преодолел на машине более трехсот километров, чтобы посмотреть в Лондоне этот бой.

Конечно, две победы в 2016 году добавили популярности и уважения к Головкину, но суперзвездный статус к этим викториям не имеет отношения.

Дело в том, что драться с Головкиным никто из других звездных боксеров среднего веса не хочет. “Попадать под железные удары казахстанца и рисковать своим статусом? Нет уж, увольте”, - примерно так думают потенциальные противники Геннадия Головкина. Конечно, о том, что боксеры убегают от Головкина, публике известно. И популярность, а также гонорары Головкина от такого положения дел только возрастают.

В Казахстане Головкиным болельщики гордятся. Пожалуй, даже олимпийские чемпионы Рио-де-Жанейро не могут похвастаться такой популярностью, уважением и любовью соотечественников. Так в чем же феномен Головкина?

Не считая того, что казахстанец выдающийся боксер, наверное, все дело в характере Геннадия. Он спокойный, рассудительный и, что называется, отвечает за свои слова. Гордится тем, что он казахстанец, с уважением относится к старшим. В общем, на 100 процентов наш человек. Геннадий вырос в обыкновенной карагандинской семье и благодаря своим кулакам добился очень больших высот. Штангист Александр Зайчиков в Рио положил бронзу в копилку сборной Казахстана СТАБИЛЬНОСТЬ - ПОКАЗАТЕЛЬ МАСТЕРСТВА

Футбольный клуб “Астана” вновь порадовал казахстанских болельщиков своим выступлением на международной арене. И хотя астанчанам не удалось, как в 2015 году, пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов, но и групповой раунд Лиги Европы, где “Астана” играла впервые, тоже можно считать достойным результатом.

Более того, об “Астане” в Европе в этом году заговорили как о стабильном коллективе, чуть ли не как о середняке европейского футбола.

Многие европейские тренеры отмечают и удачное выступление “Астаны” на домашней арене. Как известно, “Астана” в этом году продлила беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках до 11 матчей.

В Астане в 2016 году не смогли выиграть “Селтик” (Шотландия), “Олимпиакос” (Греция), АПОЭЛ (Кипр), “Янг Бойз” (Швейцария), БАТЭ (Беларусь), “Жальгирис” (Вильнюс), а в 2015 году потеряли в нашей столице очки “Атлетико” (Мадрид), “Бенфика” (Португалия), “Галатасарай” (Турция)...

На внутренней арене “Астана” в 2016 году победила в чемпионате страны и Кубке, впервые в своей истории сделав так называемый дубль. Не смогли астанчане выиграть только Суперкубок, доставшийся “Кайрату”. Сборная Казахстана по футзалу выиграла бронзовые медали ЕВРО-2016 ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Сборная Казахстана по футзалу сенсационно завоевала бронзовые медали чемпионата Европы-2016, который проходил в Сербии со 2 по 13 февраля. В матче за 3-е место казахстанцы обыграли хозяев турнира - сборную Сербии - со счетом 5:2.

Матч за третье место между сборными Казахстана и Сербии собрал рекордное количество зрителей чемпионата - 11 161. Однако, несмотря на горячую и дружную поддержку, родные стены хозяевам не помогли победить дерзкого дебютанта ЕВРО из Казахстана.

- Для нас эти бронзовые медали сравнимы с золотыми, ведь мы впервые играли на чемпионате Европы. Очень помог мой ассистент Алесио, за что ему тоже огромное спасибо. Спасибо нашему доктору, работавшему день и ночь, тренеру по физподготовке, тренеру вратарей. Весь мир увидел лучшего вратаря планеты из сборной Казахстана. Это Игита. Всем и всем спасибо, что болели за нас, переживали. Но надо еще больше внимания уделять футзалу, мы сделали только первый шаг в развитии казахстанского футзала, - сказал после чемпионата главный тренер сборной Казахстана Какау.

- Третье место... Мы сначала мечтали хотя бы попасть сюда! - комментирует успех игрок сборной Казахстана Павел Таку. - А так, аппетит приходит во время еды, поэтому после поражения от испанцев в полуфинале осталось ощущение недосказанности. Игиты в той игре не хватило, хотя мы все равно настраивались побеждать. Плюс травма Чингиза Есенаманова... Я бы отметил в успехе нашего тренера Какау. Он и мотиватор, и тактик. Какау чувствует игроков, ведь сам является бывшим футболистом. А еще есть Алесио - не менее важный тренер. Когда Какау и Алесио по полочкам разобрали Италию, мне просто стало все понятно - сколь серьезна их квалификация. Они ночами не спали - разбирали игры соперников.

Все матчи сборной Казахстана по футзалу в Сербии

3 февраля. Групповой этап. Казахстан - Россия - 1:2

5 февраля. Групповой этап. Казахстан - Хорватия - 4:2

9 февраля. Четвертьфинал. Казахстан - Италия - 5:2

11 февраля. Полуфинал. Казахстан - Испания - 3:5

13 февраля. Матч за 3-е место. Казахстан - Сербия - 5:2 ПО ГОЛЛАНДСКОЙ СИСТЕМЕ

В 2016 году сборная Казахстана по шорт-треку сделала качественный скачок в своем развитии. Мы уже сообщали о том, что Абзал Ажгалиев выиграл первую в истории казахстанского спорта золотую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку. Уникальное событие произошло в Солт-Лейк-Сити на дистанции 500 метров. 16 декабря это достижение повторил Нурберген Жумагазиев, но уже на 1000-метровке.

17 декабря уже Денис Никиша завоевал серебро на дистанции 500 метров. И все это в соперничестве с олимпийскими чемпионами, многократными победителями мировых первенств...

Конечно, эти успехи пришли не случайно и не сразу. До Олимпийских игр 2014 года казахстанский шорт-трек никаких успехов не имел. А вот в Сочи наша мужская эстафетная сборная в составе Абзала Ажгалиева, Айдара Бекжанова, Дениса Никишы и Нурбергена Жумагазиева сенсационно пробилась в финал, то есть в пятерку сильнейших команд мира.

Достижения нашей команды связывались с именем корейского специалиста Джанг Квон Оука. Про него говорили, что он нисколько не жалеет ребят и во главу угла ставится результат. Такая была у него методика.

Вскоре руководство казахстанского шорт-трека поменяло ориентиры, и было решено тренироваться по голландской системе с привлечением голландских специалистов.

В результате сборную Казахстана, составленную в основном из спортсменов Уральска, возглавил главный тренер сборной Нидерландов Джарун Оттер. И вот пришли первые весомые успехи.

По контракту Оттер готовит нашу команду к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчанге (Корея), где, похоже, шорт-трек станет нашим ударным видом спорта.